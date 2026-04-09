Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Arjun Kapoor: ‘শেষটা মেনে নিন…’, অর্জুনের পোস্ট দেখে চিন্তায় নেটপাড়া, কী হল অভিনেতার?

    Arjun Kapoor's Instragram Post:  সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিবাচক পোস্ট করেন অর্জুন কাপুর, কিন্তু সম্প্রতি তিনি এমন একটি রহস্যময় পোস্ট করেছেন যা দেখে ভক্তরা তাঁর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

    Apr 9, 2026, 22:53:17 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বেশ অনেকটা সময় সিনেমা থেকে দূরে রয়েছেন অর্জুন কাপুর। সেইভাবে কিছু পোস্টও করেন না তিনি। কিন্তু সম্প্রতি অর্জুন এমন একটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরি শেয়ার করেছেন যা দেখে ভক্তরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। অভিনেতা আসলে বৃহস্পতিবার কিছু লাইন লিখেছেন যা দেখে ভক্তরা জানতে চাইছেন যে আসল ব্যাপারটা কী। অভিনেতা লিখেছেন, 'শেষটা মেনে নিন, যদিও সেটা আপনার ইচ্ছামত নাও হতে পারে।'

    অর্জুন কাপুরের পোস্ট দেখে চিন্তায় সকলে
    মানুষের প্রতিক্রিয়া

    অর্জুন আর কিছু লেখেননি। কিন্তু রেডিটে অর্জুনের এই স্টোরি শেয়ার করে লোকেরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। একজন লিখেছেন, ‘মনে হচ্ছে অর্জুন খুব বড় ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন’। আবার একজন লিখেছেন, ‘অর্জুনের এই শোবিজ ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণ এখানে শুধু নেতিবাচকতারই মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। অর্জুন এত ট্রোলিংয়ে বিরক্ত হয়ে গেছেন।’

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে অর্জুন তাঁর মায়ের স্মৃতিতে একটি বিশেষ পোস্ট শেয়ার করে আবেগঘন বার্তা লিখেছিলেন। অর্জুন লিখেছিলেন, জীবন আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেনি, কিন্তু তাতে কী... আমি আগেও অনেক আঘাত পেয়েছি এবং আবার পাব কারণ আপনি আমাকে লড়াই করতে শিখিয়েছেন এবং সমস্ত কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে শিখিয়েছেন। আমি শীঘ্রই আপনার সাথে দেখা করব এবং একসাথে আপনার জন্মদিন উদযাপন করব।

    অর্জুনের এই পোস্টের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতার ভক্তরা তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। আবার অনেকে অভিনেতার লাগাতার ট্রোলিং নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন। অনেক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অর্জুনের সমর্থনও করেছেন এবং তাঁর জন্য বিশেষ পোস্ট করেছেন।

    অর্জুনের প্রফেশনাল লাইফের কথা বলতে গেলে, তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'মেরে হাসব্যান্ড কি বিবি' ছবিতে, যেখানে তাঁর সাথে ভূমি পেডনেকর এবং রকুল প্রীত সিং প্রধান চরিত্রে ছিলেন। এই ছবিটি গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু তেমন চলেনি। তবে এর আগে ২০২৪ সালে অর্জুনকে 'সিঙ্ঘম এগেইন'-এ দেখা গিয়েছিল, যেখানে তিনি ভিলেন ছিলেন। ছবিতে অর্জুনের অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়েছিল।

    আগামী দিনে অর্জুনকে 'নো এন্ট্রি ২' ছবিতে দেখা যাবে। ছবিতে অর্জুনের সাথে বরুণ ধাওয়ান প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। আসলে, যখন প্রথম ছবির ঘোষণা হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল যে ছবিতে বরুণ, অর্জুন এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ প্রধান চরিত্রে থাকবেন। তবে পরে দিলজিৎ ছবিটি থেকে বেরিয়ে যান।

    Home/Entertainment/Arjun Kapoor: ‘শেষটা মেনে নিন…’, অর্জুনের পোস্ট দেখে চিন্তায় নেটপাড়া, কী হল অভিনেতার?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes