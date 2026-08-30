স্বজনপোষনের ধারণা এনেছিলেন কঙ্গনা, 'তারকা সন্তানদের জীবন সহজ নয়', মন্তব্য আরশাদের
নেপোটিজম বা স্বজনপোষণ, এই ধারণা প্রথম এসেছিল মহামারীর সময়। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর স্বজনপোষণ বিতর্কে বারবার মুখ খুলেছিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। মহামারীর পরবর্তী সময়ে তারকা সন্তানদের নিয়ে যে বিদ্রুপ শুরু হয়েছিল তা এখনও বর্তমান। এবার এই প্রসঙ্গে, মুখ খুললেন আরশাদ।
নেপোটিজম বা স্বজনপোষণ, এই ধারণা প্রথম এসেছিল মহামারীর সময়। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর স্বজনপোষণ বিতর্কে বারবার মুখ খুলেছিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। মহামারীর পরবর্তী সময়ে তারকা সন্তানদের নিয়ে যে বিদ্রুপ শুরু হয়েছিল তা এখনও বর্তমান। এবার এই প্রসঙ্গে, মুখ খুললেন আরশাদ।
ফিল্মিজ্ঞানের একটি পডকাস্ট চলাকালীন স্বজনপোষণ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আরশাদ বলেন, আমি যখন নিজের কেরিয়ার শুরু করেছিলাম তখন এটি নিয়ে অত আলোচনা হত না। প্রথমে কঙ্গনা এই বিষয়টি সকলের সামনে নিয়ে এসেছিলেন তারপর একটি বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল এই বিষয়টি। এরপর থেকে সবাই এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলা শুরু করে। এটা আর এখন আমাকে বিরক্ত করে না। দিনের শেষে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো কে কতটা প্রতিভাবান সেটাই ম্যাটার করে।
অভিনেতা আরও বলেন, আমিও জানি যে একজন তারকা সন্তানদের জীবনটা অতটা সহজ নয়। আপনি যদি একজন তারকা সন্তান হন তাহলে আপনার থেকে প্রত্যাশা অনেক বেশি থাকে সকলের। আমি যেমন আমার সন্তানদের ক্ষেত্রে এমন ঘটতে দেখেছি। যেহেতু ওরা আমার সন্তান, তাই অন্য সকলের ধারণা যে ওদের ভালো অভিনেতা হতেই হবে। কিন্তু আমার সেটা বলে মনে হয় না। তারকা সন্তানদের কাছ থেকে এতটা প্রত্যাশা করা একেবারেই উচিত নয়। একজন তারকা সন্তান হিসেবে সর্বোচ্চ সুবিধা এটাই হতে পারে যে সে সুযোগ-সুবিধা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যায় কিন্তু তার যদি কোন প্রতিভা না থাকে তাহলে সেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়।
আরশাদ জানান, তিনি তাঁর সন্তানদের সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে ভয় পান না, বরং তিনি চান তারা ভালো অভিনেতা হোক এবং নিজেদের কাজ ভালোভাবে জানার মতো যথেষ্ট প্রতিভাবান হোক। অভিনেতা আরও বলেন যে, তিনি চান তাঁর সন্তানরা যেন প্রস্তুত থাকে, কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে আসা তরুণ অভিনেতারা আজকাল আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুত হয়ে আসে।
অভিনেতা তাঁর আসন্ন ছবি ‘ঘামাসান’-এর মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিগমাংশু ধুলিয়া পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন প্রতীক গান্ধী, রাজপাল যাদব এবং ইশিতা দত্ত। ছবিটি আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ZEE5-এ মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
আরশাদকেও 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান এবং তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দীপিকা পাডুকোন, সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন ও অন্যান্যরা। দুই বছর পর এই ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় ফিরছেন এসআরকে এবং এটি ২৪শে ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। বক্স অফিসে এটি নাগার্জুনার 'কিং ১০০'-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যা এই সুপারস্টারের ১০০তম ছবি।
Home/Entertainment/স্বজনপোষনের ধারণা এনেছিলেন কঙ্গনা, 'তারকা সন্তানদের জীবন সহজ নয়', মন্তব্য আরশাদের