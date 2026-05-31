    'দর্শকরা অন্য একজনকে রাম হিসেবে দেখতে চায় না…', রণবীরের শ্রীরামের চরিত্রে অভিনয় নিয়ে ট্রোলিং প্রসঙ্গে অরুণ!

    রামায়ণে শ্রীরামের চরিত্রে অভিনয়ে করা নিয়ে নানা ভাবে ট্রোল ও কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছিল রণবীর কাপুরকে। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন পর্দার শ্রীরাম অরুণ গোভিল। কী বললেন তিনি?

    May 31, 2026, 11:38:29 IST
    By Sayani Rana
    নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ' ছবিটি এই দীপাবলিতে মুক্তি পেতে চলেছে। ছবিটিতে রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর। রামানন্দ সাগরের জনপ্রিয় 'রামায়ণ' ধারাবাহিকে রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অরুণ গোভিল। এই ছবিতে তিনিও রয়েছেন তবে রাজা দশরথের ভূমিকায়। অরুণ এবার রণবীরের রাম চরিত্রায়ন নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘রাম হিসেবে ওঁর সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না।’

    রণবীরের শ্রীরামের চরিত্রে অভিনয় নিয়ে ট্রোলিং প্রসঙ্গে অরুণ!

    ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অরুণ বলেন, ‘রাম হিসেবে ওঁর সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলতে পারব না, তবে তিনি নিঃসন্দেহে একজন ভালো অভিনেতা। তিনি একজন খুব ভালো মানুষও। আমি আগেও যেমন বলেছি, প্রত্যেক অভিনেতারই চরিত্র ফুটিয়ে তোলার নিজস্ব শৈলী থাকে, এবং তিনিও নিশ্চয়ই ভগবান রামের চরিত্রটি ভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।’

    রণবীরের অভিনয়ের জন্য ট্রোলিংয়ের শিকার হওয়া প্রসঙ্গে অরুণকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘এর কারণ হতে পারে যে ভগবান রাম হিসেবে আমার অভিনয় একটি উদাহরণ হয়ে উঠেছে। তা আজও মানুষের হৃদয়ে ও মনে বেঁচে আছে। মানুষ আর একজন রামকে দেখতে চায় না। জানেন, আমার রামায়ণ এখনও কোথাও না কোথাও দেখানো হয়। আজও উত্তর ও মধ্য ভারতে যখনই কোনও মেলা বা অনুষ্ঠান হয়, ভগবান রামের ছবি বিক্রি করার সময় তাতে আমার ছবিই ব্যবহার করা হয়। তাই একজন অভিনেতার ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করা নিয়ে কথা বলাটা আমার কাছে ঠিক মনে হয় না।’

    অন্যদিকে, অরুণ আরও বলেন যে তিনি প্রথমে এই ছবিটি করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমি রামায়ণে রামের বাবা দশরথের চরিত্রে অভিনয় করছি। যদি আমার মনে হত এটা ঠিক নয়, তাহলে আমি এটা করতাম না। কিন্তু সত্যি বলতে, আমি প্রথমে এই চরিত্রটি করতে চাইনি। কিন্তু নীতেশ তিওয়ারি আমাকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন যে তিনি আমাদের এবং এই রামায়ণের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করতে চান।

    উল্লেখ্য যে, এই ছবিতে রণবীর শুধু রামের ভূমিকাতেই নয়, পুরুষোত্তম রামের ভূমিকাতেও অভিনয় করবেন। এই চরিত্রগুলোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার বিষয়ে বলতে গিয়ে রণবীর সম্প্রতি বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, একজন অভিনেতা হিসেবে শারীরিক ভাষার পাশাপাশি চরিত্রটির আধ্যাত্মিকতা এবং আবেগও বুঝতে হয়। সবকিছু সেখান থেকেই শুরু হয়।’

    নমিত মালহোত্রা প্রযোজিত রামায়ণ এই দীপাবলিতে মুক্তি পাবে। ছবিটিতে সীতা চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণ চরিত্রে যশ, হনুমান চরিত্রে সানি দেওল এবং লক্ষমণ চরিত্রে রবি দুবে অভিনয় করেছেন।

