    Aruna Irani: সবসময় মনে চেপে রাখতেন কষ্ট, তাও কেন আশা ভোঁসলেকে ‘সবথেকে সুখী মানুষ’ বললেন অরুণা?

    Aruna Irani Remembering Asha Bhosle:  অরুণা ইরানি আশা ভোঁসলেকে স্মরণ করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি জানান যে আশা ভোঁসলে অত্যন্ত হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। জীবনে যতই কষ্ট থাকুক না কেন, তিনি সবার সঙ্গে মন খুলে মিশতেন এবং সবসময় হাসতেন।

    Apr 15, 2026, 23:06:13 IST
    By Swati Das Banerjee
    Aruna Irani Remembering Asha Bhosle: আশা ভোঁসলে আর এই পৃথিবীতে নেই। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে স্মরণ করে আবেগাপ্লুত হচ্ছেন। সম্প্রতি অরুণা ইরানি আশা ভোঁসলের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। এই দুজনের জুটি সঙ্গীতপ্রেমীদের অনেক কালজয়ী গান উপহার দিয়েছে। অরুণা জানান যে আশা ভোঁসলে অত্যন্ত হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। তিনি সবার সাথে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন। তাঁর জীবনে কষ্ট থাকলেও তিনি তা প্রকাশ করতেন না।

    আশা ভোঁসলেকে ‘সবথেকে সুখী মানুষ’ বললেন অরুণা

    অরুণা ইরানি যখন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাথে কথা বলছিলেন, তখন আশা ভোঁসলের কথা বলতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন। অরুণা বলেন, ‘আশা ভোঁসলের চলে যাওয়া সঙ্গীত জগতের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। আমি ওঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, আমরা দেখা করতাম, কথা বলতাম এবং একে অপরের সাথে সবকিছু ভাগ করে নিতাম। তাঁর সম্পর্কে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ব্যক্তিগত জীবনে এত কষ্ট থাকার পরেও তিনি এমনভাবে থাকতেন যেন তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। তিনি সবাইকে বোঝাতেন যে তাঁর চেয়ে সুখী মানুষ আর এই পৃথিবীতে নেই। তিনি সবার সাথে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন।’

    অরুণা তাঁর গানের প্রশংসা করে বলেন, ‘যখন আমি ওঁকে গাইতে শুনতাম, তখন আমার শব্দ ফুরিয়ে যেত, তিনি সব ধরণের গান ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে গাইতেন। সত্যি কথা বলতে, লতা দিদি যে গানগুলো গাননি, সেই গানগুলো আশা তাই খুব ভালোভাবে গেয়েছেন। গজল শুনুন, ভক্তির গান, ক্যাবারে, সব ধরণের গান। সবকিছুই অসাধারণ। ঈশ্বর ওঁর আত্মাকে শান্তি দিন। তিনি যেখানেই থাকুন, শান্তি পান। উল্লেখ্য, আশা ভোঁসলে অরুণা ইরানির অনেক বিখ্যাত গান গেয়েছেন। যেমন - ’কারওয়া' ছবির 'আব জো মিলে হে তো...', 'হামজোলি' ছবির 'হু তু তু' গান।

    অসুস্থ অবস্থাতেও গান গেয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। তাঁর মৃত্যু হয়েছে গত ১২ এপ্রিল মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তাঁর প্রয়াণে চলচ্চিত্র জগৎ সহ সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গজল গায়ক তলাল আজিজ তাঁর খুব কাছের মানুষ ছিলেন। আশা ভোঁসলের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর সাথে কথা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন যে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আশা ভোঁসলে গান গেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর আওয়াজ কেমন লাগছে। তলাল আজিজ জুমের মাধ্যমে কথা বলার সময় বলেছিলেন যে আশা যেন ২২ বছরের তরুণীর মতো ছিলেন।

    সায়রা বানুও আশা ভোঁসলের মৃত্যুর পর তাঁকে স্মরণ করেছিলেন। তিনি নিউজ১৮-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে আশা জি রমজান, ঈদ এবং রোজা রাখার বিষয়ে কথা বলছিলেন। এটা দেখে সাইরা বানু খুশি হয়েছিলেন যে তিনি ঐক্যের বার্তা দিচ্ছেন। সাইরা সেই সাক্ষাৎকার দেখে তাঁকে ফোন করেছিলেন। সাইরা আশা ভোঁসলের সাম্প্রতিক ভিডিও নিয়েও কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে অর্জুন টেন্ডুলকারের বিয়েতে তাঁকে দেখে বেশ দুর্বল মনে হচ্ছিল।

