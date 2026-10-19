‘এভাবেই পাশে থাকবেন…’, স্বামীর মৃত্যুর ২ মাস পর নিজের ছন্দে ফিরলেন অরুণা
প্রবীণ বলিউড অভিনেত্রী অরুণা ইরানির স্বামী, চলচ্চিত্র নির্মাতা কুকি কোহলি , গত ২৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ৭৭ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।
প্রবীণ বলিউড অভিনেত্রী অরুণা ইরানির স্বামী, চলচ্চিত্র নির্মাতা কুকি কোহলি , গত ২৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ৭৭ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর দুই মাস পর, অরুণা জানিয়েছেন যে তিনি আবার কাজ শুরু করেছেন এবং এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
রবিবার, অরুণা ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন ভিডিও শেয়ার করে কুকুর মৃত্যুর পর তাঁর ভক্তদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘কুকু জির মৃত্যুর পর আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন এবং সমর্থন করেছেন, তার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি যে আমার কঠিন সময়ে আপনারা আমার পাশে ছিলেন। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের কারণেই আমি আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং আবার কাজ শুরু করতে পারছি। আশা করি আপনারা সবাই, আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এভাবেই আমার পাশে থাকবেন।’
কুকু কোহলির মৃত্যু সম্পর্কে
‘ফুল অর কাঁটে’ ছবির মাধ্যমে অজয় দেবগনকে চলচ্চিত্রে অভিষেক করানোর জন্য সর্বাধিক পরিচিত কুকি কোহলি ৭৭ বছর বয়সে মারা গেছেন। অসুস্থ বোধ করার পর ২৪ আগস্ট এই চলচ্চিত্র নির্মাতাকে কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।
চিকিৎসকদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, ২৫ আগস্ট বিকেল ৫টার দিকে চলচ্চিত্র নির্মাতাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ২৬ আগস্ট দুপুর নাগাদ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর স্ত্রী, প্রবীণ অভিনেত্রী অরুণা ইরানি, ইরানি ও কোহলি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে স্বামীকে বিদায় জানানোর সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।
অরুণা ইরানি সম্পর্কে
অরুণা শিশুশিল্পী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে নেতিবাচক ও পার্শ্ব চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে নিজের স্থান করে নেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ক্যারাভান, ববি, বেটা, রাজা বাবু এবং দিল তো পাগল হ্যায়। তিনি 'দেশ মে নিকলা হোগা চাঁদ' এবং 'ঝাঁসি কি রানি'-র মতো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টেলিভিশনেও নিজের ছাপ রেখেছেন। কয়েক দশকব্যাপী কর্মজীবনে এই অভিনেত্রী হিন্দি, মারাঠি এবং গুজরাটি চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন।