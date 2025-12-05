মাদক মামলার পর নতুন গড়বড়! জনতাকে মধ্যমা দেখিয়ে বিতর্কে শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খান, তদন্তে পুলিশ

নতুন বিতর্কে জড়ালেন আরিয়ান খান। মাদক মামলার রেশ কাটতে না কাটতেই জনগণের চোখে ফের ‘ভিলেন’ শাহরুখ খান পুত্র। বেঙ্গালুরুর এক পাবে তাঁর মধ্যমা দেখানোর ভিডিয়ো অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে। যা দেশজুড়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
২৮ নভেম্বর, আরিয়ান একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বেঙ্গালুরুতে যান। আর এই সফরের মাঝে, তাঁকে অশোকনগর পুলিশ স্টেশনের সীমানার মধ্যে অবস্থিত একটি পাব-এ দেখা যায়। তবে সেই পাবে যাওয়াই যেন কাল হল। তাঁর একটি ভিডিয়ো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার পর তা দ্রুত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্লিপটিতে আরিয়ানকে কন্নড় অভিনেতা জায়েদ খান-সহ কয়েকজন সঙ্গীর পাবে প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে, আরিয়ানকে উল্লাসে হাত নাড়িয়ে দর্শকদের স্বাগত জানাতে দেখা যাচ্ছে।
আইএএনএস-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, পরিস্থিতি তখনই বিতর্কিত মোড় নেয় যখন কথিত ভিডিয়োতে আরিয়ানকে উপস্থিত লোকজনকে তাঁর মধ্যমা আঙুল দেখাতে দেখা যায়। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্লিপটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা নেটিজেনদের কাছ থেকে সমালোচনা পেয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, ভাইরাল হওয়ার পর, বেঙ্গালুরু পুলিশ সেই পাবটি পরিদর্শন করে, এর ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, পাব পরিদর্শন করে এবং সেই সন্ধ্যায় আরিয়ানের আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে।
পুলিশ সূত্রের মতে, পাব পরিদর্শনকারী দলের জমা দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেবে। পরবর্তী কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। এই মুহূর্তে, পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা হয়নি। তবে, পাব পরিদর্শন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে ভিডিয়োটি জনসাধারণের দৃষ্টি যেভাবে আকর্ষণ করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে।
কাজের সূত্রে, চলতি বছরেই আরিয়ান নেটফ্লিক্স সিরিজ 'দ্য ব্যাডঅ্যাস অফ বলিউড' দিয়ে পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করেন, যাতে লক্ষ্য, ববি দেওল এবং রাঘব জুয়াল প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।
