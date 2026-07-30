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    লন্ডনের রাস্তায় প্রেমে মজেছেন আরিয়ান! সঙ্গের তরুণী কে?

    আরিয়ান খান এবং রহস্যময়ী মেয়েটি ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে অনুসরণ করেন। এছাড়াও, উভয়ের মাঝে কিছু সাধারণ বন্ধু রয়েছে বলে জানা গেছে। তবে, তাদের সম্পর্কের বিষয়ে এখনও কোনও অফিসিয়াল তথ্য পাওয়া যায়নি।

    Published on: Jul 30, 2026, 20:02:34 IST
    By Swati Das Banerjee
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    বলিউড কিং শাহরুখ খানের ভক্ত সংখ্যা দেশে নয়, বিদেশেও ব্যাপক পরিমাণে রয়েছে। শাহরুখ তাঁর কেরিয়ারে অনেক ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন এবং অসংখ্য পুরস্কার জয় করেছেন। শাহরুখের মতো তার ছেলে আরিয়ান খানও সবসময় কোনও না কোনও কারণে সোশ্যাল মিডিয়াতে খবরের শিরোনামে থাকেন।

    লন্ডনের রাস্তায় প্রেমে মজেছেন আরিয়ান!
    লন্ডনের রাস্তায় প্রেমে মজেছেন আরিয়ান!

    আরিয়ান পাপারাজ্জিদেরও অনেক পছন্দের একজন সেলিব্রিটি। তা তিনি যে জায়গায় যান, প্যাপস তাঁকে ক্যামেরাবন্দী করার একটিও সুযোগ মিস করেন না। তবে এবার আরিয়ান কোনও সিনেমা বা সিরিজ নিয়ে নয় বরং তাঁর লাভ লাইফ নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন।

    সম্প্রতি আরিয়ানের কিছু ছবি এবং ভিডিও ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাঁকে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। আরিয়ানের এই ছবিগুলি লন্ডনের রাস্তায় ভাইরাল হয়েছে। ছবি ছড়িয়ে পড়তেই সবাই জানতে প্রচণ্ড আগ্রহী যে আরিয়ানের সঙ্গে এই রহস্যময়ী মেয়েটি কে, যিনি তাঁর হৃদয় জয় করেছেন।

    আরিয়ান বর্তমানে বিদেশে নিজেদের ছুটি কাটাচ্ছেন। তবে তিনি তার পরিবার নয়, বরং বন্ধুদের সাথে লন্ডনে ছুটি কাটাচ্ছেন। আরিয়ানের লন্ডনে ছুটি কাটানোর কিছু ছবি এবং ভিডিও ইন্টারনেটে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

    সেই ছবিতে দেখা যায়, তিনি একজন মেয়ের সাথে লন্ডন ক্যাসিনোতে যান, যেখানে থেকে উভয়ের কিছু ছবি এবং ভিডিও বেরিয়ে এসেছে। এই ছবিগুলি এবং ভিডিওগুলি তার ভক্তদের অবাক করে দিয়েছে এবং সকলের একটাই প্রশ্ন, আরিয়ান কার সঙ্গে ঘুরছেন? এই রহস্যময়ী মেয়েটি কে?

    ভাইরাল হওয়া ছবিগুলিতে আরিয়ানকে ব্ল্যাক টি-শার্ট, ট্রাউজার এবং স্নিকার্সে ক্যাজুয়াল লুকে বেশ সুন্দর দেখতে লাগছে। সঙ্গের মেয়েটি সম্পূর্ণ কালো পোশাকে দেখা গিয়েছে। সবথেকে বড় খবর, তাঁরা দুজন দুজনকে ফলো করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    Home/Entertainment/লন্ডনের রাস্তায় প্রেমে মজেছেন আরিয়ান! সঙ্গের তরুণী কে?
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