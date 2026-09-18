মোটা হওয়া যেন অপরাধ! কটাক্ষের শিকার হতেই ক্যাটরিনার পাশে দাঁড়ালেন হৃতিক
গত ১৪ সেপ্টেম্বর মুম্বইতে আমদানি পরিবারের গণেশ চতুর্থী উদযাপনে ভিকি কৌশলের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় ক্যাটরিনা কাইফকে। এই দিন একেবারে সাদামাটা পোশাকে ক্যামেরার সামনে ধরা দিয়েছিলেন তিনি।
গত ১৪ সেপ্টেম্বর মুম্বইতে আমদানি পরিবারের গণেশ চতুর্থী উদযাপনে ভিকি কৌশলের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় ক্যাটরিনা কাইফকে। এই দিন একেবারে সাদামাটা পোশাকে ক্যামেরার সামনে ধরা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের ছবি ভাইরাল হতেই সব থেকে বেশি কটাক্ষের শিকার হন ক্যাটরিনা। মা হওয়ার পর অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়ার ফলে, একাধিক নোংরা মন্তব্য উড়ে আসে সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে।
ক্যাটরিনার শারীরিক স্থূলতা নিয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় চরম কটাক্ষ করা হচ্ছে ঠিক তখনই নিঃশব্দে সহ অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়ালেন হৃতিক রোশন। যদিও তিনি তাঁর পোস্টের মাধ্যমে কাউকে সরাসরি কোনও কথা বলেননি কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় হর্ষবীর জৈন নামের এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর ট্রোলারদের উদ্দেশ্যে যা লিখেছেন, সেই পোস্টে লাইক দিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন তিনি।
কী লিখেছেন হর্ষবীর?
ক্যাটরিনার শরীর নিয়ে আলোচনা যখন তুঙ্গে, তখন ‘storysellercomics’ নামে পরিচিত হর্ষবীর জৈনের একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নির্মাতা দুটি স্লাইডের একটি পোস্টে ব্যাখ্যা করেন কেন অভিনেত্রীর ওজন নিয়ে করা মন্তব্যগুলো সমালোচিত হচ্ছিল এবং একই সাথে ক্যাটরিনার সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও জানান।
প্রথম স্লাইডে তিনি নিজের কৈশোরের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়ে ক্যাটরিনাকে কতটা পছন্দ করতেন তা স্মরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমার পুরো কৈশোর জুড়েই ক্যাটরিনা কাইফের ওপর আমার দারুণ ভালো লাগা ছিল। এক ঝলক দেখার জন্য রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতাম। খবরের কাগজের কাটিং আর সিনেমার পোস্টার জমিয়ে রাখতাম, কিছু তো আবার ওয়ালেটেও রাখতাম। সিনেমায় ক্যাটরিনা অভিনয় করেছেন বলেই দেখতাম। আর এখন যখন এক ট্রল বলছে যে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর ওজন বেড়ে যাওয়ায় তার দিন শেষ, তখন সেই ট্রলটির জন্য আমার কেবল করুণাই হয়।’
দ্বিতীয় স্লাইডটি এমন একজন তরুণ বা তরুণীর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল, যে হয়তো বুঝতে পারছে না কেন এই ধরনের মন্তব্যকে ট্রোলিং হিসেবে দেখা হচ্ছে। সেখানে লেখা ছিল, ‘সুতরাং, আপনি যদি এমন একজন কিশোর বা কিশোরী হন যিনি বুঝতে পারছেন না কেন ক্যাটরিনা কাইফের আপাত ওজন বৃদ্ধি নিয়ে মন্তব্য করার জন্য আপনাকে ট্রোল বলা হচ্ছে, তাহলে দয়া করে মনে রাখবেন যে—তিনি একজন মা। তাঁর একটি সফল ব্যবসা আছে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে তিনি বেশ সফল, এমন অনেক লক্ষণই এতে ফুটে ওঠে। তাঁকে নিয়ে আপনার মন্তব্য তাঁর ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। তাঁর কাছে আপনি কেউ নন। কিন্তু আপনার চারপাশের নারীরা এটা দেখে সঙ্গে সঙ্গেই কষ্ট পাবে এবং আপনাকে নারীবিদ্বেষী হিসেবেও ধরে নেবে। আশা করি, আপনি এর কোনোটিই চান না।’
প্রসঙ্গত, মা হওয়ার পর এই ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হওয়া ক্যাটরিনা অবশ্যই প্রথম অভিনেত্রী নন। ২০১১ সালে মেয়ে আরাধ্যার জন্মের পর ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে তাঁর শরীর নিয়ে তীব্র মন্তব্যের শিকার হতে হয়েছিল এবং আজও তিনি তাঁর চেহারার জন্য ট্রোলড হন। রিচা চাড্ডা, স্বরা ভাস্কর এবং বিপাশা বসুও গর্ভধারণের পর জনসমক্ষে থাকা নারীদের শরীর নিয়ে যে চাপের সম্মুখীন হতে হয়, সে বিষয়ে কথা বলেছেন।