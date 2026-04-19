    ‘আপনাকে ছাড়া বাঁচতে শেখাননি…’, আশার মৃত্যু আজও মেনে নিতে পারছেন না নাতনি জনাই

    কিংবদন্তী গায়িকা আশা ভোঁসলের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার ও ভক্তরা এই শোক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। এই শোকের মাঝে জনাই ভোঁসলে তাঁর দিদিমার সঙ্গে কাটানো কিছু পুরনো স্মৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন।

    Apr 19, 2026, 15:41:45 IST
    By Swati Das Banerjee
    কিংবদন্তী গায়িকা আশা ভোঁসলে সম্প্রতি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর পরিবার এবং ভক্তরা এখনও শোকাহত। তাঁর দিদিমা অর্থাৎ 'আই'-এর মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাঁর নাতনি জনাই ভোঁসলে। শনিবার সন্ধ্যায় জানাই ইনস্টাগ্রামে কিছু অদেখা পুরনো ছবি পোস্ট করে তাঁর দিদিমাকে স্মরণ করেন। তিনি একটি আবেগঘন নোট লিখে জানান, তাঁর দিদিমা ছাড়া তাঁর জীবন কতটা কঠিন হয়ে পড়েছে। পোস্টে জানাই লিখেছেন, গোটা পরিবার প্রতি মুহূর্তে আশাজিকে কীভাবে মিস করছে।

    আশার মৃত্যু আজও মেনে নিতে পারছেন না নাতনি জনাই
    আশার মৃত্যু আজও মেনে নিতে পারছেন না নাতনি জনাই

    জনাই ইনস্টাগ্রামে যে ছবিগুলি শেয়ার করেছেন, সেগুলিতে আশা জিকে তাঁর সেই পরিচিত হাসিমুখেই দেখা যাচ্ছে। একটি ছবিতে তাঁকে তাঁর ছেলে আনন্দ এবং জানাইয়ের সঙ্গে গান গাইতে দেখা যাচ্ছে, অন্যটিতে তিনি তাঁর নাতনিকে স্নেহের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছেন। শেষ ছবিটি দিওয়ালির, যেখানে তিনি প্রদীপের থালা হাতে ধরে আছেন।

    জানাই ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘অনেক ভাবার পর আমার মনে হল, আপনি আমাদের বাঁচতে শিখিয়েছেন, কিন্তু আপনার ছাড়া বাঁচতে শেখাননি। আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা আপনাকে প্রতি সেকেন্ড, প্রতি ঘণ্টা এবং প্রতি মিনিটে স্মরণ করি। কিন্তু আমি এটাও জানি যে আপনি আমার অন্তরে বেঁচে আছেন, যতক্ষণ না আমি আপনাকে আবার জড়িয়ে ধরতে পারছি।’

    উল্লেখ্য, আশা ভোঁসলে গত ১২ এপ্রিল এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। তাঁর ছেলে আনন্দ তাঁর মায়ের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছিলেন। মাল্টিপল অর্গান ফেলিওরের কারণে আশা জি-র মৃত্যু হয়। জানাই ভোঁসলে এই কঠিন সময়ে তাঁর দিদিমার স্মৃতিগুলো সঞ্চয় করার চেষ্টা করছেন এবং তিনি ইনস্টাগ্রামে অনেক পুরনো স্মৃতি ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। ‘চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে জো দিল কো’, ‘দিল চিজ কেয়া হ্যায়’, ‘ইয়ে মেরা দিল’ এবং ‘ইন আঁখো কি মস্তি’-এর মতো অসংখ্য কালজয়ী গান উপহার দেওয়া আশা ভোঁসলে আজ আমাদের মাঝে না থাকলেও, তাঁর জাদুকরী কণ্ঠের মাধ্যমে তিনি চিরকাল আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

