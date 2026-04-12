    Asha Bhosle passes away: প্রয়াত আশা ভোঁসলে! সংগীত জগতকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পদ্মবিভূষণ-জয়ী গায়িকা

    Asha Bhosle passes away: বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে সঙ্গীত জগৎ। ৯২ বছর বয়সী গায়িকা আশা ভোঁসলে, যিনি শত শত চলচ্চিত্রে গান গেয়েছেন এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অর্জন করেছেন, তিনি এই বিশ্বকে বিদায় জানিয়েছেন রবিবার। 

    Apr 12, 2026, 13:12:25 IST
    By Tulika Samadder
    বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে সঙ্গীত জগৎ। ৯২ বছর বয়সি গায়িকা আশা ভোঁসলে, যিনি শত শত চলচ্চিত্রের গান গেয়েছেন এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অর্জন করেছেন, তিনি এই বিশ্বকে বিদায় জানিয়েছেন। হৃদরোগ আক্রান্ত ও ফুসফুসের সংক্রমণের কারণে শনিবার তাঁকে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রোববার সকাল থেকে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হতে শুরু করে।

    প্রয়াত আশা ভোঁসলে। (PTI)

    গায়িকার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর ছেলে। সংবাদমাধ্যমকে জানান, ‘আজ আমার মা মারা গিয়েছেন। আগামীকাল সকাল ১১টায় লোয়ার পারেলের কাসা গ্র্যান্ডে সবাই এসে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। এখানেই তিনি থাকতেন। এরপর বিকেল ৪টায় শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।’

    আশা ভোঁসলের মৃত্যুর পর বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে শোক বিরাজ করছে। আশা ভোঁসলে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণে ভূষিত হন। শনিবার আশা ভোঁসলের নাতনি জনাইয়ের তরফ থেকে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছিল, ‘আমার ঠাকুমা আশা ভোঁসলে দুর্বলতা এবং বুকে সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আমরা আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য। চিকিৎসা চলছে এবং আমরা আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আপনাদের আপডেট দিতে থাকব।’

    যদিও শোনা গিয়েছিল যে, শনিবার সন্ধ্যাবেলা আচমকাই শরীরে অস্বস্তি শুরু হয় শিল্পীর। নিজের অস্বস্তির কথা এক গৃহকর্মীকে জানিয়েছিলেন তিনি। তখনই হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হন তিনি। এমনটাই খবর ছড়ায় হাসপাতাল সূত্রে।

    আশা ভোঁসলে হলেন কিংবদন্তি গায়িকা প্রয়াত লতা মঙ্গেশকরের ছোট বোন। তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ১২,০০০ এরও বেশি গান রেকর্ড করেছেন এবং পদ্মিনী এবং বৈজয়ন্তীমালার মতো দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী থেকে শুরু করে মীনা কুমারী, মধুবালা, জিনাত আমান, কাজল এবং উর্মিলা মাতন্ডকর পর্যন্ত অনেক শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রীকে কণ্ঠ দিয়েছেন। ভোঁসলের কয়েকটি জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে 'চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে জো দিল কো', 'অভি না জাও ছোড়কর', 'ইন্তাহা হো গয়ি ইন্তেজার কি' ইত্যাদি। তিনি ২০২৩ সালে দুবাইতে তাঁর জন্মদিনে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ কনসার্ট 'Asha90: Live in Concert'-এ শেষবার পারফর্ম করেছিলেন।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

