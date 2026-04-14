Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Zanai Bhosle: ঠাকুমার মৃত্যুতে বুকফাটা কান্না জনাইয়ের! জানেন আশার নাতনি কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত?

    সাম্প্রতিক অতীতে আশা-র সঙ্গে অধিকাংশ সময়ে দেখা যেত জনাইকে। ঠাকুমার মৃত্যুর পর জনাই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, 'বিদায় ভালোবাসা, আমার জীবনের ভালোবাসা।'

    Apr 14, 2026, 11:21:48 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আশা ভোঁসলের প্রয়াণের পর, নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন জনাই ভোঁসলে। বিশেষ করে বারবার যেভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন জনাই, তা চোখে জল এনে দিয়েছে সকলের। আশা-র বড় আদরের ছিলেন তাঁর এই নাতনি। এমনকী, সাম্প্রতিক অতীতে আশা-র সঙ্গে অধিকাংশ সময়ে দেখা যেত জনাইকে। ঠাকুমার মৃত্যুর পর জনাই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, ‘বিদায় ভালোবাসা, আমার জীবনের ভালোবাসা।’

    আশা ভোঁসলের নাতনি জনাই ভোঁসলে। (Sandip Mahankal)
    কার মেয়ে জনাই?

    আশা ভোঁসলের ছোট ছেলে আনন্দ ভোঁসলে-র মেয়ে হলেন জনাই। মায়ের নাম অনুজা ভোঁসলে। জনাই নিজেও তাঁর দুই ঠাকুমা লতা ও আশার মতো সংগীত জগতে নিজের নাম তৈরি করতে চান।

    অভিনয় জগতে পা রাখতে প্রস্তুত জনাই

    জনাই অভিনয়ের জগতে পা রাখতেও প্রস্তুত। আসন্ন ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া: ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ'-এ তাঁকে দেখা যাবে। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের স্ত্রী রানি সাই বাঈ-এর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন জনাই।

    জনাই একজন উদ্যোক্তাও

    সঙ্গে জনাই একজন উদ্যোক্তাও। কয়েক বছর আগে মুম্বইয়ে ইজানাই নামে একটি অ্যাপল প্রিমিয়াম রিসেলার স্টোর খুলেছিলেন তিনি।

    সিএনবিসি টিভি ১৮-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে আশা ভোঁসলে জনাইয়ের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'সে আমার চেয়ে বেশি প্রতিভাবান। তিনি পাঁচ বছর বয়স থেকে কত্থক শিখছেন। তিনি আধুনিক নাচতেও পারদর্শী। তিনি অভিনয়ও করেন। তিনিও গান করেন। ওর সঙ্গে থেকে আমি আরও প্রতিভাবান হয়ে উঠেছি!'

    ঠাকুমার প্রতি ভালোবাসা ঝরে পড়ে জনাইয়ের কথাতেও। ফিল্ম নলেজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জনাই বলেছিলেন, 'আমি আমার দাদিকে খুব ভালোবাসি। তাঁর সঙ্গে আমার এতটাই গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, আমি কেবল তাঁর দিকে তাকিয়ে কাঁদতে থাকি। আমি সেগুলো কারো সঙ্গে শেয়ার করতে চাই না। আমি কখনোই তাঁকে কোথাও যেতে দিতে চাই না। ওঁ শুধু আমার।'

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Zanai Bhosle: ঠাকুমার মৃত্যুতে বুকফাটা কান্না জনাইয়ের! জানেন আশার নাতনি কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes