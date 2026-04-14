Zanai Bhosle: ঠাকুমার মৃত্যুতে বুকফাটা কান্না জনাইয়ের! জানেন আশার নাতনি কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত?

Zanai Bhosle: ঠাকুমার মৃত্যুতে বুকফাটা কান্না জনাইয়ের! জানেন আশার নাতনি কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত?
আশা ভোঁসলের প্রয়াণের পর, নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন জনাই ভোঁসলে। বিশেষ করে বারবার যেভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন জনাই, তা চোখে জল এনে দিয়েছে সকলের। আশা-র বড় আদরের ছিলেন তাঁর এই নাতনি। এমনকী, সাম্প্রতিক অতীতে আশা-র সঙ্গে অধিকাংশ সময়ে দেখা যেত জনাইকে। ঠাকুমার মৃত্যুর পর জনাই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, ‘বিদায় ভালোবাসা, আমার জীবনের ভালোবাসা।’
কার মেয়ে জনাই?
আশা ভোঁসলের ছোট ছেলে আনন্দ ভোঁসলে-র মেয়ে হলেন জনাই। মায়ের নাম অনুজা ভোঁসলে। জনাই নিজেও তাঁর দুই ঠাকুমা লতা ও আশার মতো সংগীত জগতে নিজের নাম তৈরি করতে চান।
অভিনয় জগতে পা রাখতে প্রস্তুত জনাই
জনাই অভিনয়ের জগতে পা রাখতেও প্রস্তুত। আসন্ন ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া: ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ'-এ তাঁকে দেখা যাবে। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের স্ত্রী রানি সাই বাঈ-এর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন জনাই।
জনাই একজন উদ্যোক্তাও
সঙ্গে জনাই একজন উদ্যোক্তাও। কয়েক বছর আগে মুম্বইয়ে ইজানাই নামে একটি অ্যাপল প্রিমিয়াম রিসেলার স্টোর খুলেছিলেন তিনি।
সিএনবিসি টিভি ১৮-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে আশা ভোঁসলে জনাইয়ের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'সে আমার চেয়ে বেশি প্রতিভাবান। তিনি পাঁচ বছর বয়স থেকে কত্থক শিখছেন। তিনি আধুনিক নাচতেও পারদর্শী। তিনি অভিনয়ও করেন। তিনিও গান করেন। ওর সঙ্গে থেকে আমি আরও প্রতিভাবান হয়ে উঠেছি!'
ঠাকুমার প্রতি ভালোবাসা ঝরে পড়ে জনাইয়ের কথাতেও। ফিল্ম নলেজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জনাই বলেছিলেন, 'আমি আমার দাদিকে খুব ভালোবাসি। তাঁর সঙ্গে আমার এতটাই গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, আমি কেবল তাঁর দিকে তাকিয়ে কাঁদতে থাকি। আমি সেগুলো কারো সঙ্গে শেয়ার করতে চাই না। আমি কখনোই তাঁকে কোথাও যেতে দিতে চাই না। ওঁ শুধু আমার।'
- ABOUT THE AUTHOR Tulika Samadder
