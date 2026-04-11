Asha Bhosle Health Update: কেমন আছেন আশা ভোঁসলে, কেন ভর্তি করা হল হাসপাতালে? আপডেট দিলেন গায়িকার নাতনি

Asha Bhosle Health Update: কেমন আছেন আশা ভোঁসলে, কেন ভর্তি করা হল হাসপাতালে? আপডেট দিলেন গায়িকার নাতনি
আশা ভোঁসলের হাসপাতালে ভর্তির খবর ভাইরাল হওয়ার পরে, তাঁর নাতনি এখন গায়িকার স্বাস্থ্যের আপডেট দিয়েছেন এবং কেন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তা জানিয়েছেন।
আশা ভোঁসলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। প্রথমে বলা হচ্ছিল, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু এখন তাঁর নাতনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আপডেট দিয়েছেন।
আশা ভোঁসলের নাতনি কী জানিয়েছেন?
আশার নাতনি জনাই গায়িকার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আমার ঠাকুমা আশা ভোঁসলে দুর্বলতা এবং বুকে সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আমরা আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য। চিকিৎসা চলছে এবং আমরা আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আপনাদের আপডেট দিতে থাকব।’ জনাইয়ের এই পোস্টে ভক্ত ও সেলিব্রিটিরা সকলেই আশার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। অনেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের আপডেট জানতে চাইছেন।
যখন আশার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর প্রথম আসে, তখন বলা হয়েছিল যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে।
আশা ভোঁসলে হিন্দি সিনেমার অন্যতম সফল গায়িকা। তাঁর প্রায় ৮ দশকের দীর্ঘ কেরিয়ারে তিনি অসংখ্য গান গেয়েছেন। শুধু হিন্দি নয়, তিনি বহু ভাষায় গান গেয়েছেন। তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার ও পদ্ম বিভূষণসহ অনেক বড় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘দিল চিজ কেয়া হ্যায়’, ‘ইন আঁখোঁ কি মস্তি’, ‘ইয়ে ক্যা জগাহ হ্যায় দোস্তো’ ইত্যাদি।
২০২৩ সালে হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আশা বলেন, তিনি আজকের গান খুব একটা শোনেন না। তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে আমি আজকের গান শুনি না। যদি গান শুনতে হয়, আমি ভীমসেন জোশির গান, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা গজল শুনি, কারণ এগুলো থেকে আমি অনেক কিছু শিখি। এতে আমার গাওয়া আরও ভালো হয়। আজকাল এত ভালো লিরিক্স পাই না। তবে কিছু গায়কের গান ভালো লাগে, যেমন রহাত ফতেহ আলি খান এবং সুনিধি চৌহান।’
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।