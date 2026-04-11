    Asha Bhosle Health Update: কেমন আছেন আশা ভোঁসলে, কেন ভর্তি করা হল হাসপাতালে? আপডেট দিলেন গায়িকার নাতনি

    আশা ভোঁসলের হাসপাতালে ভর্তির খবর ভাইরাল হওয়ার পরে, তাঁর নাতনি এখন গায়িকার স্বাস্থ্যের আপডেট দিয়েছেন এবং কেন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তা জানিয়েছেন।

    Apr 11, 2026, 23:13:47 IST
    By Tulika Samadder
    আশা ভোঁসলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। প্রথমে বলা হচ্ছিল, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু এখন তাঁর নাতনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আপডেট দিয়েছেন।

    কেমন আছেন আশা ভোঁসলে? জানালেন নাতনি।

    আশা ভোঁসলের নাতনি কী জানিয়েছেন?

    আশার নাতনি জনাই গায়িকার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আমার ঠাকুমা আশা ভোঁসলে দুর্বলতা এবং বুকে সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আমরা আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য। চিকিৎসা চলছে এবং আমরা আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আপনাদের আপডেট দিতে থাকব।’ জনাইয়ের এই পোস্টে ভক্ত ও সেলিব্রিটিরা সকলেই আশার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। অনেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের আপডেট জানতে চাইছেন।

    যখন আশার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর প্রথম আসে, তখন বলা হয়েছিল যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে।

    আশা ভোঁসলে হিন্দি সিনেমার অন্যতম সফল গায়িকা। তাঁর প্রায় ৮ দশকের দীর্ঘ কেরিয়ারে তিনি অসংখ্য গান গেয়েছেন। শুধু হিন্দি নয়, তিনি বহু ভাষায় গান গেয়েছেন। তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার ও পদ্ম বিভূষণসহ অনেক বড় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘দিল চিজ কেয়া হ্যায়’, ‘ইন আঁখোঁ কি মস্তি’, ‘ইয়ে ক্যা জগাহ হ্যায় দোস্তো’ ইত্যাদি।

    ২০২৩ সালে হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আশা বলেন, তিনি আজকের গান খুব একটা শোনেন না। তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে আমি আজকের গান শুনি না। যদি গান শুনতে হয়, আমি ভীমসেন জোশির গান, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা গজল শুনি, কারণ এগুলো থেকে আমি অনেক কিছু শিখি। এতে আমার গাওয়া আরও ভালো হয়। আজকাল এত ভালো লিরিক্স পাই না। তবে কিছু গায়কের গান ভালো লাগে, যেমন রহাত ফতেহ আলি খান এবং সুনিধি চৌহান।’

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

