Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Asha Bhsole Net Worth: শুধু সফল গায়িকা নন,পাকা ব্যবসায়ী আশা! বিদেশে একাধিক রেস্তোরাঁ,রেখে গেলেন কত কোটির সাম্রাজ্য?

    Asha Bhsole Net Worth: সুরের জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হলো। কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে আর নেই! কিন্তু আশা ভোঁসলে শুধু একজন কিংবদন্তি গায়িকাই ছিলেন না, একজন সফল উদ্যোগপতিও ছিলেন। জানেন তাঁর অগাধ সম্পত্তির পরিমাণ?

    Apr 12, 2026, 17:14:48 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Asha Bhsole Net Worth: সাত দশকের সুরের সফর আজ চিরতরে থমকে গেল। গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে নাম তোলা কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তবে তিনি শুধু সুরের ভাণ্ডার নয়, রেখে গিয়েছেন এক বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, আশাজির মোট সম্পত্তির পরিমাণ (Net Worth) প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকা। তাঁর আয়ের উৎস কেবল গান ছিল না, বরং একজন সফল ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

    শুধু সফল গায়িকা নন, পাকা ব্যবসায়ী! বিদেশে একাধিক রেস্তোরাঁ,রেখে গেলেন কত কোটির সাম্রাজ্য? (PTI)
    বিশ্বজুড়ে ‘আশাজ’ রেস্তোরাঁ চেইন

    আশাজির রান্নার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। সেই ভালোবাসাকেই তিনি ব্যবসায় রূপ দিয়েছিলেন। ২০০২ সালে দুবাইয়ে তিনি প্রথম ‘Asha's’ নামে একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ খোলেন। বর্তমানে দুবাই, আবুধাবি, কুয়েত, বাহরিন ছাড়াও যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম এবং ম্যানচেস্টারে তাঁর রেস্তোরাঁ চেইন অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই রেস্তোরাঁ ব্যবসায় তাঁর সিগনেচার মশলা এবং রেসিপি ব্যবহার করা হয়, যা থেকে তাঁর আয়ের একটি বড় অংশ আসত।

    বিলাসবহুল বাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তি

    মুম্বইয়ের পেডার রোডে অবস্থিত ঐতিহাসিক ‘প্রভু কুঞ্জ’ ছিল তাঁর মূল ঠিকানা। এছাড়া মুম্বইয়ের অন্যান্য এলাকা এবং পুনেতে তাঁর একাধিক বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ও বাংলো রয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর স্থাবর সম্পত্তির (Real Estate) মূল্যই প্রায় ৮০ থেকে ১০০ কোটি টাকার আশেপাশে।

    গাড়ির শখ ও রাজকীয় জীবন

    বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পাশাপাশি তাঁর দামী গাড়ির প্রতিও শখ ছিল। তবে তিনি বরাবরই সাধারণ মানুষের সাথে মিশে থাকতে ভালোবাসতেন। লাভলী মৈত্রর ১ কেজি সোনা বা দেবের ১০ লক্ষ টাকার ঘড়ির যে জৌলুস আমরা দেখি, আশাজির সম্পত্তির বহর তার চেয়ে বহুগুণ বেশি হলেও তিনি তাঁর আভিজাত্য বজায় রাখতেন তাঁর অমায়িক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই।

    উত্তরাধিকার ও শেষ বিদায়

    আশাজির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তাঁর দুই ছেলে, মেয়ে এবং অগুনতি নাতি-নাতনি। সোমবার (১৩ এপ্রিল) মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে কৌশিকী চক্রবর্তীর মতো শিল্পীরা জানিয়েছেন গভীর শোক। লতা মঙ্গেশকরের পর সুরের প্রাসাদের শেষ মশালটিও আজ নিভে গেল।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes