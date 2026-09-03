হিনা খান ও রুবিনা দিলায়েককে 'আন্টি' কটাক্ষ অসীম রিয়াজের! বিস্ফোরক পোস্ট টুইটারে

হিনা খান ও রুবিনা দিলায়েককে 'আন্টি' কটাক্ষ অসীম রিয়াজের! বিস্ফোরক পোস্ট টুইটারে
হিনা খান এবং রুবিনা দিলায়েক বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের পডকাস্ট নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। যেখানে অসীমকে নিয়ে কিছুদিন আগে বিতর্কিত মন্তব্য করেন হিনা-রুবিনা। আর এবার উলটে হিনা-রুবিনাকে ‘আন্টি’ কটাক্ষ অসীমের।
রুবিনা দিলায়েক, হিনা খান, অভিনব শুক্লা এবং রকি জয়সওয়াল 'The4POV' নামে একটি পডকাস্ট চালু করেছেন। এই পডকাস্টে চারজনই ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেন। সম্প্রতি, রুবিনা রিয়ালিটি শো-তে আসিম রিয়াজের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। রুবিনা বলেন যে, আসিমের আচরণ মোটেও ভালো ছিল না। এখন, আসিম এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
হিনা এবং রুবিনাকে ‘আন্টি’ সম্বোধন
অসীম টুইটারে লিখেছেন, ‘আমি একটি পডকাস্টের ক্লিপ দেখেছি যেখানে টিভি ইন্ডাস্ট্রির আন্টি এবং আঙ্কেলরা বলছেন যে আমি কীভাবে আমার করা প্রতিটি শোতে টিআরপি নিয়ে আসি। আচ্ছা, উত্তরটা হলো হ্যাঁ, আমি আনি। কিন্তু তোমাদের কেরিয়ারের জন্য শুভকামনা এবং তোমরা সবসময় যে চরিত্রে অভিনয় করে এসেছো, সেই চরিত্রেই অভিনয় করতে থাকো আর ইন্ডাস্ট্রির পুতুল হয়েই থাকো।’
অসীমকে নিয়ে হিনা ও রুবিনা যা বলেছিলেন
এই আলোচনার সময় অসীম রিয়াজকেও নিয়ে কথা হয়। হিনা বলেন যে, অসীম এমনভাবে দেখায় যেন শো-তে তার উপস্থিতিই ভালো টিআরপি এনে দেয়। তার কারণেই শো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ব্যাটলগ্রাউন্ড এবং খতরোঁ কে খিলাড়িতে অসীমের সঙ্গে কাজ করা রুবিনা বলেন যে, শো-এর ক্রিয়েটিভ টিম এবং ক্রুদের প্রতি আসিমের আচরণ খুব একটা ভালো ছিল না। সে সবার প্রতিই অসম্মানজনক আচরণ করত। রুবিনা বলেন যে, অসীম মনে করে সে রিয়েলিটি শো-তে টিআরপি এনে দেয়, কিন্তু আসলে তার কোনো মূল্যই নেই।
অসীমকে খতরোঁ কে খিলাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল
উল্লেখ্য যে, অসীম যখন খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৪-তে এসেছিলেন, তখন শো-এর সঞ্চালক রোহিত শেট্টির সঙ্গে তাঁর তর্ক হয় এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে অসীমকে শো থেকে বের করে দেওয়া হয়।
অসীমের বিরুদ্ধে হিমাংশি খুরানার অভিযোগ
কিছুদিন আগে, অসীমের বিরুদ্ধে হিমাংশি খুরানা অভিযোগ করেন যে, ধর্ম পরিবর্তনের দাবি করার কারণে তিনি তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরি করেছেন। হিমাংশী আরও জানান, তাদের সম্পর্কে থাকাকালীন অভিনেত্রীকে কত কিছু সহ্য করতে হয়েছিল এবং বিচ্ছেদের পর যখন তিনি নিজের উপর মনোযোগ দেন, তখন কীভাবে তিনি আরও বিকশিত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
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