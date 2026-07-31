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    Kajal Agarwal: 'শার্ট খুলে নিজের বুকে…', শ্যুটিং সেটে সহকারী পরিচালকের কুরুচিকর আচরণ, বিস্ফোরক কাজল

    শ্যুটিং সেটে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় কাজলকে। সহকারী পরিচালকের কুরুচিকর আচরণ নিয়ে সরব নায়িকা।

    Published on: Jul 31, 2026, 11:00:46 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বলিপাড়ায় কাস্টিং কাউচ কিংবা হেনস্থার অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীই বিভিন্ন সময়ে নিজেদের সাথে ঘটে যাওয়া নানা যন্ত্রণাদায়ক ও অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে এনেছেন। এমনকি শৈশবে বা ক্যারিয়ারের শুরুতে হেনস্থার শিকার হওয়ার কথাও উগরে দিয়েছেন অনেক তারকা। এবার তেমনই এক বিস্ফোরক ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আনলেন বলিপাড়ার নায়িকা কাজল আগারওয়াল। ছবির সেটে ওঁর সাথে এক সহকারী পরিচালক তথা অনুরাগীর কুরুচিকর আচরণ নিয়ে চরম বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে!

    'শার্ট খুলে…', শ্যুটিং সেটে সহকারী পরিচালকের কুরুচিকর আচরণের শিকার কাজল
    'শার্ট খুলে…', শ্যুটিং সেটে সহকারী পরিচালকের কুরুচিকর আচরণের শিকার কাজল

    সেটে ঢুকেই খোলা জামা! ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ অভিনেত্রী

    কাজলের দাবি অনুযায়ী, ছবির সেটে কাজের ফাঁকে ওঁর সাথে দেখা করতে আসেন ওই সহকারী পরিচালক, যিনি নিজেকে অভিনেত্রীর বিরাট অনুরাগী বলেও দাবি করেছিলেন। কিন্তু কথা বলতে বলতেই আচমকা অসংলগ্ন ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘনকারী আচরণ শুরু করেন তিনি। সেই সময় ভ্যানিটি ভ্যানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন নায়িকা।

    কাজলের সাথে কথা বলতে বলতেই কোনো কারণ ছাড়াই আচমকা ওই অভিনেত্রীর সামনে নিজের গায়ের জামা খুলে ফেলেন ওই ব্যক্তি। তাঁর শরীরে কাজলের নামের ট্যাটু দেখাতে উদ্যত নন। পেশাদার কাজের জায়গায় এমন বিশ্রী কাণ্ড ঘটবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি অভিনেত্রী। ঘটনাটির আকস্মিকতায় তিনি রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

    কাজল অগারওয়ালে (instagram)
    কাজল অগারওয়ালে (instagram)

    কাজল বলেন, 'সে তৎক্ষণাৎ তার শার্ট খুলে ফেললেন এবং আমাকে তার বুকে আমার নামের ট্যাটু দেখান। এই ঘটনায় আমি এতটাই হতবাক হয়েছিলাম যে আমার হাত-পা কাঁপতে শুরু করে। ' সহকারী পরিচালক তাকে এতটাই পছন্দ করেছিলেন যে তিনি তার নাম ট্যাটু করেছিলেন, তার প্রশংসা করতেও তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তার আচরণ মোটেও ঠিক ছিল না। কারুর অনুমতি ছাড়া এভাবে ওই ভ্যানে আসা উচিত হয়নি এবং শার্ট খুলে ফেলা উচিত হয়নি।

    অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘আমি খুশি হয়েছি যে তিনি তাঁর শরীরে আমার নাম ট্যাটু করান। কিন্তু, অনুমতি ছাড়া একটি ঘরে আসা, যেখানে একজন মহিলা একা থাকে, মোটেও ঠিক ছিল না। কেউ যতই বড় ভক্ত হোক না কেন, এ ধরনের আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। আমি তাদের সতর্ক করেছিলাম যে এটি করার ফলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে’।

    বলিপাড়ায় কাজের পরিবেশ ও সুরক্ষার প্রশ্ন

    বলিউডের শুটিং সেটে সহ-কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা প্রশ্ন উঠছে। একের পর এক তারকার এই ধরনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে আসার পর কাজের জায়গায় শিল্পীদের নিরাপত্তা নিয়ে নেটপাড়ায় শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা। কাজের জায়গায় এমন আচরণ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা উচিত নয় বলে একযোগে সোচ্চার হয়েছেন সিনেমা প্রেমীদের একাংশ!

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Kajal Agarwal: 'শার্ট খুলে নিজের বুকে…', শ্যুটিং সেটে সহকারী পরিচালকের কুরুচিকর আচরণ, বিস্ফোরক কাজল
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