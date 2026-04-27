Deepika Padukone: দেড় বছরের মেয়ে, ফের অন্তঃসত্ত্বা ৪০ বছরের দীপিকা! হাতে রাকা, কিং-এর কাজ, কী করবেন এবার দুয়ার মা?

Deepika Padukone: দেড় বছরের মেয়ে, ফের অন্তঃসত্ত্বা ৪০ বছরের দীপিকা! হাতে রাকা, কিং-এর কাজ, কী করবেন এবার দুয়ার মা?
হাতে রাকা-কিং-এর কাজ! ২য় প্রেগন্যান্সি, বয়স ৪০। অ্যাকশন দৃশ্যের শ্যুট, কীভাবে সবটা সামলাবেন রণবীর সিং ঘরণী দীপিকা পাড়ুকোন।
দীপিকা পাডুকোন দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন। তিনি ও রণবীর সিং যৌথভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি এই সুখবরটি জানিয়েছেন। এর পরেই খবর আসতে শুরু করে যে তিনি গর্ভাবস্থার মাঝেও ‘রাকা’ এবং ‘কিং’-এর কাজ চালিয়ে যাবেন।
ফ্রি প্রেস জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, একটি সূত্র জানিয়েছে যে দীপিকা পাডুকোন এবং রণবীর সিং যখন জানতে পারেন যে তাঁরা প্রেগন্যান্ট, তখন তাঁরা বেশ অবাকই হয়েছিলেন। তাঁর আসন্ন অ্যাকশন থ্রিলারটির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘আমরা তাঁকে সম্মান করি কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ফোন করে তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি নির্মাতাদের জানিয়েছেন যে, তিনি নিজের কাজের সময় ঠিকমতো মিলিয়ে নেওয়ার জন্য সবরকম চেষ্টা করবেন। সেজন্য তিনি তাঁর কাজের সময়সূচী সমন্বয় করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। আসলে কাজের প্রতি নিষ্ঠাই তাঁর এতটাই।’
প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে খুিব জলদিই কিং সিনেমার একটি গানের শ্যুট করবেন দীপিকা। বিদেশের এই শিডিউলে তাঁর সঙ্গে অভিষেক বচ্চন ও সুহানা খানের মতো তারকারাও থাকবেন। এমনকী, কিছু অ্যাকশন দৃশ্যের শ্যুটও এখনও বাকি, যা ব্যবহার করা হবে ক্লাইম্যাক্সে।
এরপর ভারতে ফিরে মুম্বইয়ের একটি স্টুডিয়োতে ‘রাকা’-র শুটিংয়ের জন্য আল্লু অর্জুন এবং অ্যাটলির সঙ্গে যোগ দেবেন, যা প্রায় ৫০-৬০ দিন ধরে চলবে। এমন গুজবও ছিল যে অভিনেত্রীর গর্ভধারণের কথা জানার পর ‘রাকা’-র নির্মাতারা তাঁর চরিত্র সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখনো এই তথ্যে কোনো অফিসিয়াল নিশ্চয়তা নেই।
দীপিকা পাডুকোন এবং রণবীর সিং একটি যৌথ পোস্টে তাঁদের দ্বিতীয় গর্ভধারণের খবর জানিয়েছিলেন। এই দম্পতি দুয়ার হাতে প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিটের ছবি শেয়ার করেন।
দীপিকা পাডুকোন ও রণবীর সিংয়ের প্রেম
‘গোলিওঁ কি রাসলীলা রাম-লীলা’ ছবির সেটে দেখা হওয়ার পর ২০১২ সালের আগস্টে তাঁরা দুজন প্রেম শুরু করেন । ২০১৮ সালের অক্টোবরে তারা তাদের বিয়ের ঘোষণা করেন এবং পরের মাসেই ইতালির লেক কোমোতে ঐতিহ্যবাহী কোঙ্কনি হিন্দু ও শিখ আনন্দ কারাজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি, দীপিকা এবং রণবীর প্রথম গর্ভধারণের খবর দেন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে জন্ম হয় তাঁদের প্রথম সন্তান দুয়ার। আর মেয়ের দেড় বছরের মাথাতেই দিলেন ্বিতীয় সন্তান আসার খবর।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More