বিয়েতে সলমনের এই ২টি গানে জমিয়ে নাচ রশ্মিকার, দেখুন তো আপনারও এগুলো প্রিয় নাকি

বিয়েতে সলমনের এই ২টি গানে জমিয়ে নাচ রশ্মিকার, দেখুন তো আপনারও এগুলো প্রিয় নাকি
বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রশ্মিকা মন্দনার বিয়েতে সলমন খানের গান বাজানো হয়েছিল। দাবাং অভিনেতার এই গানে জমিয়ে নাচ করেছিলেন নতুন কনে। দক্ষিণ ভারতের বিয়েতে বলিউডের গানে নাচলেন অতিথিরা। জেনে নিন সলমন খানের কোন কোন গানে রশ্মিকা নাচলেন।
দক্ষিণী তারকা রশ্মিকা মন্দানা এবং বিজয় দেবেরাকোন্ডা-র বিয়ে চলতি বছরের সবচেয়ে বড় সেলিব্রেশনগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে আলোচনায় রয়েছে। উদয়পুরে নিজেদের স্টাইলে বিয়ের সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এই তারকা জুটি। বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রেকর্ড প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এবার সামনে এসেছে বিয়ের ভেতরের কিছু বিশেষ তথ্য।
বিয়েতে বলিউড গানের ছোঁয়া
নিউজ 18-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডিজে গণেশ জানান, এটি ছিল রশ্মিকা-বিজয়ের বিয়ের শেষ অনুষ্ঠান। স্বাভাবিক জীবনে ফেরার আগে তারা জমিয়ে উদযাপন করতে চেয়েছিলেন। তবে একটি দক্ষিণ ভারতীয় বিয়েতে কী ধরনের গান বাজানো হবে, তা নিয়ে তিনি প্রথমে কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন। পরে জানতে পারেন, রশ্মিকা বলিউড মিউজিকের বড় ভক্ত।
তিনি আরও জানান, ডিসেম্বরেই তাকে এই বিয়ের বিষয়ে জানানো হয়েছিল এবং গোপনীয়তা বজায় রাখতে তাকে একটি NDA-তেও সই করানো হয়।
সলমন খানের গানে নাচ রশ্মিকার
ডিজে গণেশের মতে, রশ্মিকা তাকে সামি সামি গানটি বাজাতে বলেন। এরপর উচ্ছ্বাসে নেচে ওঠেন সলমন খান-এর জনপ্রিয় গান মুঝসে শাদি করোগে এবং জিনে কে হ্যায় চারদিন-এ।
ডিজে আরও বলেন, তাঁকে ফোন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলেও সবাই জানতেন তিনি কোনও ছবি তুলবেন না।
বিয়ের পর গ্র্যান্ড রিসেপশন
কয়েক বছর ধরে সম্পর্কে থাকার পর ফেব্রুয়ারিতে উদয়পুরে বিয়ে করেন রশ্মিকা ও বিজয়। বিয়েতে শুধুমাত্র পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই উপস্থিত ছিলেন।
এরপর ৪ মার্চ হায়দরাবাদে একটি জমকালো রিসেপশনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণের সুপারস্টার আল্লু অর্জুন, রাম চরণ এবং নাগার্জুন।
বলিউড থেকেও হাজির ছিলেন কৃতি শ্যানন, করন জোহর, নিনা গুপ্তা-সহ আরও অনেকে।
রশ্মিকার আসন্ন কাজ
কাজের ক্ষেত্রে রশ্মিকাকে খুব শীঘ্রই একাধিক বড় প্রজেক্টে দেখা যাবে। শাহিদ কাপুর এবং কৃতি শ্যাননের সঙ্গে তিনি ককটেল ২-এ অভিনয় করবেন। এছাড়াও বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গেও একটি নতুন ছবিতেও তাঁকে দেখা যাবে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।