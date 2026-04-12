    বিয়েতে সলমনের এই ২টি গানে জমিয়ে নাচ রশ্মিকার, দেখুন তো আপনারও এগুলো প্রিয় নাকি

    বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রশ্মিকা মন্দনার বিয়েতে সলমন খানের গান বাজানো হয়েছিল। দাবাং অভিনেতার এই গানে জমিয়ে নাচ করেছিলেন নতুন কনে। দক্ষিণ ভারতের বিয়েতে বলিউডের গানে নাচলেন অতিথিরা। জেনে নিন সলমন খানের কোন কোন গানে রশ্মিকা নাচলেন।

    Apr 12, 2026, 09:39:00 IST
    By Tulika Samadder
    দক্ষিণী তারকা রশ্মিকা মন্দানা এবং বিজয় দেবেরাকোন্ডা-র বিয়ে চলতি বছরের সবচেয়ে বড় সেলিব্রেশনগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে আলোচনায় রয়েছে। উদয়পুরে নিজেদের স্টাইলে বিয়ের সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এই তারকা জুটি। বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রেকর্ড প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এবার সামনে এসেছে বিয়ের ভেতরের কিছু বিশেষ তথ্য।

    রশ্মিকা-বিজয়-সলমন।
    রশ্মিকা-বিজয়-সলমন।

    বিয়েতে বলিউড গানের ছোঁয়া

    নিউজ 18-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডিজে গণেশ জানান, এটি ছিল রশ্মিকা-বিজয়ের বিয়ের শেষ অনুষ্ঠান। স্বাভাবিক জীবনে ফেরার আগে তারা জমিয়ে উদযাপন করতে চেয়েছিলেন। তবে একটি দক্ষিণ ভারতীয় বিয়েতে কী ধরনের গান বাজানো হবে, তা নিয়ে তিনি প্রথমে কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন। পরে জানতে পারেন, রশ্মিকা বলিউড মিউজিকের বড় ভক্ত।

    তিনি আরও জানান, ডিসেম্বরেই তাকে এই বিয়ের বিষয়ে জানানো হয়েছিল এবং গোপনীয়তা বজায় রাখতে তাকে একটি NDA-তেও সই করানো হয়।

    সলমন খানের গানে নাচ রশ্মিকার

    ডিজে গণেশের মতে, রশ্মিকা তাকে সামি সামি গানটি বাজাতে বলেন। এরপর উচ্ছ্বাসে নেচে ওঠেন সলমন খান-এর জনপ্রিয় গান মুঝসে শাদি করোগে এবং জিনে কে হ্যায় চারদিন-এ।

    ডিজে আরও বলেন, তাঁকে ফোন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলেও সবাই জানতেন তিনি কোনও ছবি তুলবেন না।

    বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রশ্মিকা মন্দনার বিয়ে।
    বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রশ্মিকা মন্দনার বিয়ে।

    বিয়ের পর গ্র্যান্ড রিসেপশন

    কয়েক বছর ধরে সম্পর্কে থাকার পর ফেব্রুয়ারিতে উদয়পুরে বিয়ে করেন রশ্মিকা ও বিজয়। বিয়েতে শুধুমাত্র পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই উপস্থিত ছিলেন।

    এরপর ৪ মার্চ হায়দরাবাদে একটি জমকালো রিসেপশনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণের সুপারস্টার আল্লু অর্জুন, রাম চরণ এবং নাগার্জুন।

    বলিউড থেকেও হাজির ছিলেন কৃতি শ্যানন, করন জোহর, নিনা গুপ্তা-সহ আরও অনেকে।

    রশ্মিকার আসন্ন কাজ

    কাজের ক্ষেত্রে রশ্মিকাকে খুব শীঘ্রই একাধিক বড় প্রজেক্টে দেখা যাবে। শাহিদ কাপুর এবং কৃতি শ্যাননের সঙ্গে তিনি ককটেল ২-এ অভিনয় করবেন। এছাড়াও বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গেও একটি নতুন ছবিতেও তাঁকে দেখা যাবে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

