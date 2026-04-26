    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Kl Rahul-Athiya: ‘উফফফ…’! ৪৭ বলে ১৫২ রানের ঝোড়ো ব্যাটিং কেএল রাহুলের, বরের ঢালাও প্রশংসা আথিয়ার

    কেএল রাহুল পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৫২ রান করে আইপিএলের বেশ কয়েকটি রেকর্ড ভেঙেছেন। আর তাতেই স্বামীর প্রশংসায় সোশ্যাল মিডিয়া ভরালেন আথিয়া। 

    Apr 26, 2026, 11:20:40 IST
    By Tulika Samadder
    শনিবার সন্ধ্যায় আইপিএলের প্রথম ম্যাচে কেএল রাহুল ১৫২ রান করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের তারকা ব্যাটসম্যান কেএল রাহুলের ঝোড়ো সেঞ্চুরি সত্ত্বেও পাঞ্জাব কিংস তাদের পরাজিত করে। তবে, বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের জন্য কেএল রাহুল প্রচুর প্রশংসা পাচ্ছেন। রাহুলের স্ত্রী ও বলিউড অভিনেত্রী আথিয়া শেট্টি বরের একটি ছবি শেয়ার করে ভালোবাসা জানিয়েছেন। আথিয়ার ভাই আহান শেট্টিও একটি ছবি শেয়ার করে জামাইবাবু কেএল রাহুলের প্রশংসা করেছেন।

    কেএল রাহুল-আথিয়া শেট্টি।
    কেএল রাহুল-আথিয়া শেট্টি।

    আথিয়া-র শেয়ার করা পোস্ট

    ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আথিয়া রাহুলের বিস্ফোরক ইনিংসের প্রশংসা করে লিখেছেন, ‘উফ কেএল রাহুল’. এবং আরও যোগ করেছেন, ‘অবিশ্বাস্য’। আথিয়ার ছোট ভাই আহান শেট্টিও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর আনন্দ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘তুমি এটা কী করেছ?! অবিশ্বাস্য।’

    ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংস কেএল রাহুলের

    কেএল রাহুলের আগ্রাসী মনোভাব তাঁর খেলা ম্যাচগুলোতে সবসময়ই দেখা গিয়েছে, কিন্তু অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের দর্শকরা এই ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে এক দর্শনীয় আতশবাজির প্রদর্শনী উপভোগ করেছেন শনিবারে। পাঞ্জাব কিংসের (পিবিকেএস) বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে তিনি ১৬টি চার ও ৯টি ছয়-সহ ৬৭ বলে অবিশ্বাস্য দ্রুত ১৫২ রানের ইনিংস খেলে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। তার স্ট্রাইক রেট ছিল ২২৬-এর বেশি। কেএল রাহুলের ছয়টি আইপিএল সেঞ্চুরির মধ্যে এটিই ছিল দ্রুততম।

    ভাঙলেন রেকর্ড

    মাত্র ৪৭ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। তিনি বীরেন্দ্র শেহওয়াগ এবং কুইন্টন ডি ককের রেকর্ডও ভেঙে দেন, যারা যথাক্রমে ২০১১ এবং ২০১৬ সালে ৪৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। কেএল রাহুলের ছয়টি আইপিএল সেঞ্চুরির মধ্যে এটিই ছিল দ্রুততম। এর আগের দ্রুততম সেঞ্চুরিটি ছিল ২০২২ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে, যা এসেছিল ৫৬ বলে। ক্রিস গেইল (২০১৩ সালে পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়ার বিপক্ষে ১৭৫) এবং ব্রেন্ডন ম্যাককালামের (২০০৮ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিপক্ষে ১৫৮) পর কেএল রাহুল হলেন আইপিএলের এক ইনিংসে ১৫০ রান করা তৃতীয় ব্যাটসম্যান। তিনি গত বছর পাঞ্জাব কিংসের (পিবিকেএস) বিপক্ষে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের (এসআরএইচ) তারকা অভিষেক শর্মার গড়া ১৪১ রানের রেকর্ডটিও ছাড়িয়ে যান এবং আইপিএলে কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যানের করা সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড গড়েন।

    বর কেএল রাহুলের জন্য আথিয়ার পোস্ট।
    বর কেএল রাহুলের জন্য আথিয়ার পোস্ট।

    রাহুল-আথিয়ার সম্পর্ক

    ২০১৯ সালে কম ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আলাপ হয় আথিয়া এবং কেএল রাহুলের। এবং দ্রুত তাঁরা একে-অপরের প্রেমে পড়েন। কয়েক বছর ডেটিং করার পরে, এই দম্পতি খান্ডালায় আথিয়ার বাবা সুনীল শেট্টির বাংলোয় বিয়ে করেন। এই দম্পতি গত বছর তাদের মেয়েকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং রাহুলের ৩৪তম জন্মদিনে জানা গিয়েছে যে, তাঁদের সন্তানের নাম ইভারাহ।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    News/Entertainment/Kl Rahul-Athiya: ‘উফফফ…’! ৪৭ বলে ১৫২ রানের ঝোড়ো ব্যাটিং কেএল রাহুলের, বরের ঢালাও প্রশংসা আথিয়ার
