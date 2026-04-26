Kl Rahul-Athiya: ‘উফফফ…’! ৪৭ বলে ১৫২ রানের ঝোড়ো ব্যাটিং কেএল রাহুলের, বরের ঢালাও প্রশংসা আথিয়ার

Kl Rahul-Athiya: ‘উফফফ…’! ৪৭ বলে ১৫২ রানের ঝোড়ো ব্যাটিং কেএল রাহুলের, বরের ঢালাও প্রশংসা আথিয়ার
কেএল রাহুল পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৫২ রান করে আইপিএলের বেশ কয়েকটি রেকর্ড ভেঙেছেন। আর তাতেই স্বামীর প্রশংসায় সোশ্যাল মিডিয়া ভরালেন আথিয়া।
শনিবার সন্ধ্যায় আইপিএলের প্রথম ম্যাচে কেএল রাহুল ১৫২ রান করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের তারকা ব্যাটসম্যান কেএল রাহুলের ঝোড়ো সেঞ্চুরি সত্ত্বেও পাঞ্জাব কিংস তাদের পরাজিত করে। তবে, বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের জন্য কেএল রাহুল প্রচুর প্রশংসা পাচ্ছেন। রাহুলের স্ত্রী ও বলিউড অভিনেত্রী আথিয়া শেট্টি বরের একটি ছবি শেয়ার করে ভালোবাসা জানিয়েছেন। আথিয়ার ভাই আহান শেট্টিও একটি ছবি শেয়ার করে জামাইবাবু কেএল রাহুলের প্রশংসা করেছেন।
আথিয়া-র শেয়ার করা পোস্ট
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আথিয়া রাহুলের বিস্ফোরক ইনিংসের প্রশংসা করে লিখেছেন, ‘উফ কেএল রাহুল’. এবং আরও যোগ করেছেন, ‘অবিশ্বাস্য’। আথিয়ার ছোট ভাই আহান শেট্টিও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর আনন্দ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘তুমি এটা কী করেছ?! অবিশ্বাস্য।’
ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংস কেএল রাহুলের
কেএল রাহুলের আগ্রাসী মনোভাব তাঁর খেলা ম্যাচগুলোতে সবসময়ই দেখা গিয়েছে, কিন্তু অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের দর্শকরা এই ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে এক দর্শনীয় আতশবাজির প্রদর্শনী উপভোগ করেছেন শনিবারে। পাঞ্জাব কিংসের (পিবিকেএস) বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে তিনি ১৬টি চার ও ৯টি ছয়-সহ ৬৭ বলে অবিশ্বাস্য দ্রুত ১৫২ রানের ইনিংস খেলে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। তার স্ট্রাইক রেট ছিল ২২৬-এর বেশি। কেএল রাহুলের ছয়টি আইপিএল সেঞ্চুরির মধ্যে এটিই ছিল দ্রুততম।
ভাঙলেন রেকর্ড
মাত্র ৪৭ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। তিনি বীরেন্দ্র শেহওয়াগ এবং কুইন্টন ডি ককের রেকর্ডও ভেঙে দেন, যারা যথাক্রমে ২০১১ এবং ২০১৬ সালে ৪৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। কেএল রাহুলের ছয়টি আইপিএল সেঞ্চুরির মধ্যে এটিই ছিল দ্রুততম। এর আগের দ্রুততম সেঞ্চুরিটি ছিল ২০২২ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে, যা এসেছিল ৫৬ বলে। ক্রিস গেইল (২০১৩ সালে পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়ার বিপক্ষে ১৭৫) এবং ব্রেন্ডন ম্যাককালামের (২০০৮ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিপক্ষে ১৫৮) পর কেএল রাহুল হলেন আইপিএলের এক ইনিংসে ১৫০ রান করা তৃতীয় ব্যাটসম্যান। তিনি গত বছর পাঞ্জাব কিংসের (পিবিকেএস) বিপক্ষে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের (এসআরএইচ) তারকা অভিষেক শর্মার গড়া ১৪১ রানের রেকর্ডটিও ছাড়িয়ে যান এবং আইপিএলে কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যানের করা সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড গড়েন।
রাহুল-আথিয়ার সম্পর্ক
২০১৯ সালে কম ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আলাপ হয় আথিয়া এবং কেএল রাহুলের। এবং দ্রুত তাঁরা একে-অপরের প্রেমে পড়েন। কয়েক বছর ডেটিং করার পরে, এই দম্পতি খান্ডালায় আথিয়ার বাবা সুনীল শেট্টির বাংলোয় বিয়ে করেন। এই দম্পতি গত বছর তাদের মেয়েকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং রাহুলের ৩৪তম জন্মদিনে জানা গিয়েছে যে, তাঁদের সন্তানের নাম ইভারাহ।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।