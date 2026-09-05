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রাতপার্টিতে রণজয়ের কোলে চেপে অভিকার উদ্দাম নাচ! শ্যামৌপ্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ, ফের তুমুল বিতর্কে নায়ক

পাঁচ মাসেই দাম্পত্য ভেঙেছে। সহ-নায়িকার সঙ্গে রণজয়ের প্রেমচর্চা, আর সেই নায়িকাকেই কোলে বসিয়ে ‘সাইয়ারা’র গানে নাচ নায়কের। সবটাই প্রচার কৌশল?

Published on: Sep 5, 2026, 11:01:01 IST
By Priyanka Mukherjee
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টলিউড অভিনেতা রণজয় বিষ্ণুর জীবন আর বিতর্ক যেন একসূত্রে বাঁধা। প্রেম, বিচ্ছেদ আর সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে বারবার খবরের শিরোনামে আসা এই অভিনেতার জীবনে নতুন বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে বলেই টলিপাড়ার তীব্র গুঞ্জন। অভিনেত্রী শ্যামৌপ্তি মুদলির সঙ্গে বিয়ের পাঁচ মাসেই বিচ্ছেদ চর্চার পর, এবার সহ-নায়িকা অভিকা মালাকারের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছে। পর্দার রসায়ন নাকি বাস্তবেও গড়িয়েছে চর্চা এমনটাই।

রাতপার্টিতে রণজয়ের কোলে চেপে অভিকার উদ্দাম নাচ! শ্যামৌপ্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ, ফের তুমুল বিতর্কে নায়ক
রাতপার্টিতে রণজয়ের কোলে চেপে অভিকার উদ্দাম নাচ! শ্যামৌপ্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ, ফের তুমুল বিতর্কে নায়ক

যদিও প্রকাশ্যে রণজয় বারবার সেই গুঞ্জন খারিজ করেছেন। জানিয়েছেন, ‘আমার কিছু করার হলে কি প্রকাশ্যে ছবি দিতাম?’ এর মাঝেই রণজয়-অভিকার রণজয়ের উদ্দাম উদ্যাপনের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতেই তুমুল হট্টগোল শুরু হয়েছে।

জন্মদিনের পার্টি ও ভাইরাল ভিডিও:

সম্প্রতি অভিকার জন্মদিনের রাতে আয়োজিত বিশেষ পার্টিতেই ঘটেছে এই ঘটনা। উদ্যাপনের মুহূর্তে ক্যামেরাবন্দি হওয়া বেশ কিছু ভিডিও নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, পার্টির জমাটি আমেজে রণজয়ের কোলেই চেপে বসে নাচতে দেখা যায় অভিকাকে। দুজনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত এবং অন-স্ক্রিন রসায়নের বাইরের এই অতি-ঘনিষ্ঠতা দেখে চোখ কপালে উঠেছে নেটিজেনদের।

ট্রোল ও কটাক্ষের ঝড়: ভিডিওটি সামনে আসতেই নতুন করে চর্চায় উঠে এসেছেন রণজয়। একজন তো লেখেন, ‘এ কেমন কেমিস্ট্রি? সহ-অভিনেতার কোলে উঠে নাচতে হবে?’ অনেকেই আবার রণজয়ের দিকেই আঙুল তুলেছেন। একের পর এক সম্পর্কে জড়ানো এবং শ্যামৌপ্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ চর্চার মাঝেই অন্য নায়িকার সঙ্গে এই ‘অহেতুক ঘনিষ্ঠানতা’র জেরে রণজয়কে এক হাত নিয়েছেন ট্রোলাররা। অনেকেই তাঁর বারবার সঙ্গী বদলানো নিয়ে কড়া ভাষায় সমালোচনা করছেন।

শ্যামৌপ্তির সঙ্গে সম্পর্কের ইতি ও নতুন বিতর্কের জন্ম:

‘গুড্ডি’ ধারাবাহিকে কাজের সূত্র ধরেই শ্যামৌপ্তি ও রণজয়ের সম্পর্কের গুঞ্জন জোরালো হয়। যদিও বহু দিন ধরে তা গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন দুজনই, চলতি বছর ভালোবাসা দিবসে তাঁদের প্রেমের গল্প পেয়েছিল পরিণতি। সাত পাক ঘোরার মাত্র পাঁচ মাসেই দুজনে পথ আলাদা হয়েছে। শ্যামৌপ্তির সঙ্গে অধ্যায় চুকে যাওয়ার পর রণজয়ের জীবন কি সত্যি অভিকার এন্ট্রি হয়েছে? নাকি সত্যিই সবটাই প্রচারের স্বার্থে, তা নিয়ে এখন জোর চর্চা টেলিমহলে।

যদিও এই উদ্দাম নাচ ও বিতর্কের প্রসঙ্গে রণজয় বা অভিকা—কারও পক্ষ থেকেই এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। প্রসঙ্গত, রণজয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে এখনও সেভাবে কিছু জানাননি শ্যামৌপ্তি। শুধু জানিয়েছেন, ‘এইসব নিয়ে কথা বলা আমার ডিগনিটির বাইরে’।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

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