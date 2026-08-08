না হাঁটতে পারছেন, না খেতে! হাসপাতালে অভিকা গোর, কী হয়েছে? জানালেন স্বামী মিলিন্দ

না হাঁটতে পারছেন, না খেতে! হাসপাতালে অভিকা গোর, কী হয়েছে? জানালেন স্বামী মিলিন্দ
নাটকের মাধ্যমে নিজের পরিচিতি তৈরি করা অভিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা ভালো নয়।
টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অভিকা গোরকে নিয়ে উদ্বেগের খবর। ‘বালিকা বধূ’ ধারাবাহিকের ছোট আনন্দী হিসেবে দর্শকদের মনে জায়গা করে নেওয়া অভিনেত্রী বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি। গত কয়েক দিন ধরে ১০৩-১০৪ ডিগ্রি জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। পরে পরীক্ষায় তাঁর ডেঙ্গু ধরা পড়ে। অভিকার স্বামী মিলিন্দ চন্দওয়ানি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে অভিনেত্রীর শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন। অসুস্থতার মধ্যেও অভিকা যেভাবে নিজের কাজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তার প্রশংসাও করেছেন মিলিন্দ।
১০৩-১০৪ ডিগ্রি জ্বরেও শুটিং চালিয়ে গিয়েছেন অভিকা
মিলিন্দ চন্দওয়ানি জানিয়েছেন, অভিকা গত পাঁচ দিন ধরে ১০৩-১০৪ ডিগ্রি জ্বরে ভুগছিলেন। তবে এত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাজ থামাননি অভিনেত্রী। যে প্রজেক্টের শুটিং চলছিল, তার বাকি দু’দিনের কাজও তিনি শেষ করেন।
মিলিন্দ জানান, ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়েও অভিকা এত ভালো পারফর্ম করেছিলেন যে মাত্র একদিনেই সেই শুটিং শেষ হয়ে যায়। এরপর দু’দিনের ছুটি পেয়ে তিনি বাড়িতে বিশ্রাম নেন এবং নিয়মিত ওষুধ খান।
ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না, খেতেও পারছিলেন না
অভিকার শারীরিক অবস্থা যে বেশ খারাপ ছিল, তা জানিয়েছেন তাঁর স্বামী। মিলিন্দের কথায়, অসুস্থতার সময় অভিকা ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না। এমনকী ঠিক করে খেতেও পারছিলেন না তিনি। তা সত্ত্বেও কাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা দেখে গর্বিত মিলিন্দ।
জ্বর নিয়েই বিজ্ঞাপনের শুটে দিল্লি
অসুস্থ অবস্থাতেই একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ের জন্য দিল্লি যেতে হয়েছিল অভিকাকে। দিল্লি যাওয়ার আগে তাঁর পরীক্ষা করা হয়েছিল। এরপর শুটিং সেরে মুম্বই ফেরার সময় সেই রিপোর্ট হাতে আসে। রিপোর্টে জানা যায়, অভিকার ডেঙ্গু হয়েছে।
মিলিন্দ জানান, তিনি বারবার অভিকাকে কাজটি পিছিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমনকী নির্মাতাদের অসুস্থতার কথা জানাতেও বলেছিলেন। কিন্তু অভিকা তাতে রাজি হননি। কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল কাজ পিছিয়ে দিলে নির্মাতার ক্ষতি হবে, অন্যদের সময় নষ্ট হবে এবং অর্থেরও ক্ষতি হতে পারে।
অভিকার কাজের প্রতি ভালোবাসার প্রশংসা মিলিন্দের
স্ত্রীর কাজের প্রতি এই নিষ্ঠা দেখে অবাক মিলিন্দ। তিনি বলেন, কারও নিজের কাজের প্রতি এতটা ভালোবাসা কীভাবে তৈরি হয়, তা তিনি বুঝতে পারেন না। একইসঙ্গে তিনি অভিকার এই পেশাদারিত্বের প্রশংসাও করেছেন।
ভিডিয়োর শেষে অনুরাগীদের কাছে অভিকাকে তাঁদের প্রার্থনায় মনে রাখার আবেদন জানান মিলিন্দ। তিনি বলেন, সবাই যেন অভিকার জন্য প্রার্থনা করেন।
আসছে অভিকার নতুন গান ‘বুখার’
অসুস্থতার খবর জানানোর পর কিছুটা মজার ছলেই মিলিন্দ জানান, অভিকার নতুন গান ‘বুখার’ সেদিনই মুক্তি পাওয়ার কথা। অভিনেত্রী নিজে যখন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, তখন গানের এমন নাম হওয়ার বিষয়টি বেশ কাকতালীয়ও বটে।
মিলিন্দের এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই অনুরাগীরা অভিকার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রীর জন্য শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার বার্তাও দিতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
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