    ভারত ছেড়ে ব্যাংককে চলে গিয়েছেন এই বলি নায়িকা! পিছনে রয়েছে এক বড় কারণ

    অভিকা গোর ভারত ছেড়ে ব্যাংককে চলে গিয়েছেন। কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা জানিয়েছেন ‘বালিকা মধূ’। ভারতের থেকে দূরে থাকা, তাঁর কাজে প্রভাব পড়বে কি না, তা এখনো জানাননি তিনি।

    May 9, 2026, 16:18:00 IST
    By Tulika Samadder
    জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী অভিকা গোর গত বছরের সেপ্টেম্বরে মিলিন্দ চন্দওয়ানিকে বিয়ে করেন। বছরের পর বছর ধরে দর্শকদের মন জয় করা অভিকা এখন স্থায়ীভাবে ব্যাংককে চলে গিয়েছেন। অভিকা নিজেই সেই খবরটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি তাঁর স্বামী মিলিন্দের সঙ্গে সেখানে একটি বাড়ি কিনেছেন।

    স্বামীর সঙ্গে অভিকা গোর।
    কেন ভারত ছেড়ে ব্যাংককে চলে গেলেন অভিকা?

    হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিকা বলেন, ‘মিলিন্দ এবং আমি বুঝতে পেরেছি যে এখানে তাঁর জন্য এবং হ্যাঁ আমার জন্যও দারুণ সুযোগ রয়েছে। এটা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। আমার সবসময় মনে হয় আমি এখানে ছুটিতে আছি। আমরা সাত বছর ধরে একে অপরকে সমর্থন করে এসেছি। এমনকী যদি আমি এমন কোনো প্রোজেক্ট পাই, যার জন্য আমাকে কয়েক মাস দূরে থাকতে হয়, সে সবসময় আমাকে সমর্থন করার জন্য পাশে থাকে। একইভাবে, আমিও তাকে এগিয়ে যাওয়া থেকে আটকাতে পারি না।’

    অভিকা আরও বলেন, ‘আমি যখন মুম্বইয়ে ছিলাম, তখন হায়দরাবাদ, রাজামুন্দ্রি এবং বিশাখাপত্তনমে শুটিং করতাম। আমি বুঝতে পারলাম যে মুম্বাইয়ে থাকাটা আমার জন্য জরুরি ছিল না। ব্যাংকক এখন আমার নতুন বাড়ি।’

    অভিকা স্পষ্ট করে জানান যে, তিনি কাজ চালিয়ে যাবেন। তিনি তাঁর কাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবেন এবং তাতে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

    ভারত থেকে দূরে থাকা তাঁর কাজে প্রভাব ফেলবে কি না, এই বিষয়ে কোনো উদ্বেগ আছে কি না জানতে চাইলে অভিকা বলেন, ‘আমার কাছে যে কাজই আসুক না কেন, তা আমার সময়সূচী অনুযায়ী হবে। যারা আমার সঙ্গে কাজ করতে চান, তাঁদের আমার জন্য নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। আমি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে ইন্ডাস্ট্রি আমাকে খুব সমর্থন করে আসছে।’

    অভিকা নিজের বাড়ি নিজেই সাজাচ্ছেন

    স্থানান্তরের বিষয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে অভিকা বলেন, ‘এই প্রথমবার আমি সবকিছু নিজেই ঠিক করছি। আসবাবপত্র থেকে শুরু করে বাকি সবকিছু। ছোটবেলা থেকে এখন পর্যন্ত, আপনি বাবা-মায়ের পরিকল্পনা করা বাড়িতে থেকেছেন, এবং বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির পরিকল্পনা অনুযায়ী। কিন্তু এখন আমরা নিজেরাই সব পরিকল্পনা করছি।’

    ‘বর্তমানে আমার পরিবার এবং মিলিন্দের পরিবার এখানে আছে। আমি শীঘ্রই 'খতরোঁ কে খিলাড়ি'-র শুটিং করতে রওনা হব। আমার একটি দক্ষিণ ভারতীয় ছবিও মুক্তি পেতে চলেছে। সংক্ষেপে, আমি আমার জীবনের সেরা পর্যায়ে আছি।’, আরও বলেন অভিকা।

    অভিকাকে শেষবার বলিউডের হরর ছবি 'ব্লাডি ইশক'-এ দেখা গিয়েছিল। তিনি তেলেগু ছবি 'শানমুখা'-তেও অভিনয় করেছেন।

    টেলিভিশনে, তাঁকে শেষবার 'পতি-পত্নী অর 'পাঙ্গা' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল। এই শো চলাকালীনই অভিকা এবং মিলিন্দের বিয়ে হয়েছিল, তাও আবার জাতীয় টেলিভিশনে।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

