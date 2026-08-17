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    সানি দেওলের বাটোয়ারা ১৯৪৭-কে ঘোল খাওয়াল ইমরান হাশমির আওয়ারাপন ২! রবিবারের আয় কত?

    Day 3 Box Office: রবিবার, বাটোয়ারা ১৯৪৭-কে ঘোল খাওয়াল ইমরান হাশমির আওয়ারাপান ২। ইমরান হাশমির ছবিটি তিন দিনে ৮০ কোটিরও বেশি আয় করেছে। অনেক পিছিয়ে সানি। 

    Published on: Aug 17, 2026, 10:45:48 IST
    By Tulika Samadder
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    স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহে বক্স অফিসে মুক্তি পেয়েছে সানি দেওলের বাটোয়ারা ১৯৪৭ ও ইমরান হাশমির 'আওয়ারাঁপন ২'। আর সবাইকে অবাক করে সানি দেওলকে মাত দিচ্ছেন ইমরান। এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকলে, দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনেই ইমরানের ছবিটি ১০০ কোটি টাকার অঙ্ক পার করে যাবে। তৃতীয় দিনে, অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট রবিবার ইমরান হাশমির সিনেমা ৮০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।

    আওয়ারাপন ২ ভার্সেস বাটোয়ারা ১৯৪৭-এর বক্স অফিস কালেকশন।
    আওয়ারাপন ২ ভার্সেস বাটোয়ারা ১৯৪৭-এর বক্স অফিস কালেকশন।

    রবিবার বক্স অফিসে 'আওয়ারাপন ২'-এর অবস্থা কেমন ছিল?

    sacnilk.com-এর তথ্য অনুযায়ী, তৃতীয় দিনে 'আওয়ারাপন ২' ২৬.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটির মোট সংগ্রহ ৯৮.৪০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বিশ্বব্যাপী ছবিটি ১০৪.৪০ কোটি টাকা আয় করেছে। ভারতে ছবিটির মোট নেট সংগ্রহ ৮০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

    সিনেমাটি প্রথম দিনে ২২ কোটি টাকা, দ্বিতীয় দিনে ৩৩.৭৫ কোটি টাকা এবং তৃতীয় দিনে ২৬.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে সিনেমার মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৮২ কোটি টাকা।

    আওরাপন ২সংগ্রহ
    প্রথম দিন২২ কোটি
    দ্বিতীয় দিন৩৩.৭৫ কোটি
    তৃতীয় দিন২৬.২৫ কোটি
    মোট সংগ্রহ৮২.০০ কোটি

    তৃতীয় দিনে বক্স অফিসে ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’-এর অবস্থা কেমন ছিল?

    সানি দেওলের সিনেমা ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’-এর মোট গ্রস সংগ্রহ ভারতে ৩১.৯১ কোটিতে পৌঁছেছে। সিনেমাটির নেট আয় ২৬.৭৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। আপাতত চলচ্চিত্রটির বিশ্বব্যাপী সংগ্রহ ৩৭.৪১ কোটি টাকার কাছাকাছি।

    ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ প্রথম দিনে ৫.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। দ্বিতীয় দিনে চলচ্চিত্রটি ১৩.৫০ কোটি টাকা আয় করে। তৃতীয় দিনে সিনেমাটির সংগ্রহ ছিল ৭.৫০ কোটি টাকা। এইভাবে, ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’-এর মোট সংগ্রহ ২৬.৭৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

    বাটোয়ারা ১৯৪৭সংগ্রহ
    প্রথম দিন৫.৭৫ কোটি
    দ্বিতীয় দিন১৩.৫০ কোটি
    তৃতীয় দিন৭.৫০ কোটি
    মোট সংগ্রহ২৬.৭৫ কোটি

    রবিবার ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ এবং ‘আওয়ারাঁপন ২’-এর দর্শক উপস্থিতি

    ‘আওয়ারাঁপন ২’-এর সকালের শোগুলিতে দর্শক উপস্থিতি ছিল ২৫.৬৯ শতাংশ। দুপুরের শোগুলিতে দর্শক উপস্থিতি ছিল ৬০.৩৮ শতাংশ এবং সন্ধ্যার শোগুলিতে দর্শক উপস্থিতি ছিল ৬৮.৬২ শতাংশ। এইভাবে, আজকের শোগুলির গড় দর্শক উপস্থিতি ছিল ৫১.৫৬ শতাংশ।

    অন্য দিকে, ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’-এর শো-গুলির দর্শক উপস্থিতির ক্ষেত্রে, সকালের শো-গুলিতে দর্শক উপস্থিতি ছিল ১১.৮৫ শতাংশ। দুপুরের শোগুলিতে দর্শক উপস্থিতি ছিল ২৯.৩৮ শতাংশ এবং সন্ধ্যার শোগুলিতে দর্শক উপস্থিতি ছিল ৩৩.৫৪ শতাংশ। এইভাবে, আজকের শোগুলির গড় দর্শক উপস্থিতি ছিল ২৪.৯২ শতাংশ।

    দুটি ছবিই ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছিল

    ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ এবং ‘আওয়ারাঁপন ২’ দুটি ছবিই ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ ছবিটি পরিচালনা করেছেন রাজকুমার সন্তোষী। অপরদিকে, ‘আওয়ারাঁপন ২’ পরিচালনা করেছেন নিতিন কক্কর।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/সানি দেওলের বাটোয়ারা ১৯৪৭-কে ঘোল খাওয়াল ইমরান হাশমির আওয়ারাপন ২! রবিবারের আয় কত?
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