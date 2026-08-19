Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Awarapan 2 vs Batwara 1947 BO: একটাও চুমু না খেয়েই ১০০ কোটি পার ইমরানের আওয়ারাপন ২, বক্স অফিসের লড়াইয়ে হার সানির

    আওয়ারাপন ছবির গান আজও হিন্দি সিনেপ্রেমীদের মন গেঁথে রয়েছে। তবে বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভে ব্যর্থ হয়েছিল এই ছবি। কিন্তু তার সিকুয়েল সহজেই ১০০ কোটির গণ্ডি পার করল। দ্বিতীয়বার সফল ‘শিবম পণ্ডিত’ ইমরান হাশমি। 

    Published on: Aug 19, 2026, 10:00:27 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রেক্ষাগৃহে ফিরেই বক্স অফিসে ঝড় তুললেন বলিউড তারকা ইমরান হাশমি। গত শুক্রবারে মুক্তি পাওয়া তাঁর বহুল চর্চিত ছবি ‘আওয়ারাপান ২’ (Awarapan 2) প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছে। সানি দেওলের ছবি ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ (Batwara 1947)-এর সঙ্গে বড় আকারের টেক্কা বা ক্ল্যাশ হলেও, বক্স অফিসে স্পষ্ট জয়ী হিসেবে উঠে এসেছে ইমরানের ছবিই।

    একটাও চুমু না খেয়েই ১০০ কোটি পার ইমরানের আওয়ারাপন ২, বক্স অফিসের লড়াইয়ে হার সানির
    একটাও চুমু না খেয়েই ১০০ কোটি পার ইমরানের আওয়ারাপন ২, বক্স অফিসের লড়াইয়ে হার সানির

    ৫ দিনের কালেকশন ও ১০০ কোটির রেকর্ড

    বাণিজ্যিক ওয়েবসাইট Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম মঙ্গলবারে ছবিটি ভারতজুড়ে নেট ৯.৭৫ কোটি টাকা ব্যবসা করেছে। ফলে মাত্র ৫ দিনেই ঘরোয়া বক্স অফিসে ১০০ কোটি টাকার ল্যান্ডমার্ক পার করে ফেলল ছবিটি।

    এক নজরে ৫ দিনের বক্স অফিস পরিসংখ্যান:

    শুক্রবার (প্রথম দিন): ২২.০০ কোটি টাকা

    শনিবার: ৩৩.৭৫ কোটি টাকা (বড়সড় লাফ)

    রবিবার: ২৬.০০ কোটি টাকা

    সোমবার: ৯.২৫ কোটি টাকা (ধারাবাহিকতা বজায়)

    মঙ্গলবার: ৯.৭৫ কোটি টাকা

    মোট ভারতের নেট আয়: ১০০.৭৫ কোটি টাকা

    ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’-কে টেক্কা

    যেখানে ‘আওয়ারাপান ২’ মঙ্গলবারে ৯.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে, সেখানে একই দিনে মুক্তি পাওয়া সানি দেওলের ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ মঙ্গলবার আয় করেছে মাত্র ১.৮ কোটি টাকা। সানি দেওলের ছবির ৫ দিনের মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৩০.৩২ কোটি টাকায়।

    ২০০৭ সালের প্রথম ছবি বনাম দ্বিতীয় ছবি

    ২০০৭ সালে মুক্তি পাওয়া মূল ‘আওয়ারাপান’ ছবিটি সিনেমা হলে চরম ফ্লপ হয়েছিল এবং মাত্র ৭.৭৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল (যদিও পরবর্তীতে এটি একটি কাল্ট ক্লাসিক ছবিতে পরিণত হয়)।

    তবে দ্বিতীয় পর্বটি মুক্তির প্রথম দিনেই (২২ কোটি টাকা) পুরো প্রথম ছবির লাইফটাইম কালেকশনকে পেছনে ফেলে দেয়। আর এবার মাত্র ৫ দিনে ১০০ কোটি ছাড়িয়ে এক নতুন ইতিহাস গড়ল!

    কলাকুশলী ও স্ত্রীর আবেগঘন বার্তা

    বিশেষ ভাট ফিল্মস প্রযোজিত এবং নিতিন কক্কর পরিচালিত এই ছবিতে আবারও শিবম পণ্ডিতের চরিত্রে দেখা গেছে ইমরান হাশমিকে। পাশাপাশি অভিনয় করেছেন দিশা পাটানি, শাবানা আজমি, সুরিন্দর ভিকি ও অতুল কুমার। বলিউডের সিরিয়াল কিসার বলা হয় ইমরানকে, অথচ এই ছবিতে একটাও চুমু খাননি নায়ক। তাও ছবির বক্সঅফিস নম্বর ইর্ষনীয়।

    ছবিটি মেগা-হিট হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগঘন পোস্ট করেছেন ইমরানের স্ত্রী পারভীন হাশমি। তিনি লেখেন, ‘ইমরানের কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্য আমি সবসময় দেখেছি। এত বড় সাফল্যের পরেও কীভাবে ও এতটা শান্ত থাকে তা অনেকেই জানতে চায়। হয়তো সেই কারণেই ইন্ডাস্ট্রিতে বলা হয়— ‘আখা বলিউড এক তরফ অউর ইমরান হাশমি এক তরফ’!’

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Awarapan 2 Vs Batwara 1947 BO: একটাও চুমু না খেয়েই ১০০ কোটি পার ইমরানের আওয়ারাপন ২, বক্স অফিসের লড়াইয়ে হার সানির
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes