৪ দিনেই ১০০ কোটির দোরগোড়ায় ইমরানের আওয়ারাপন ২,পাত্তা পেল না সানির বাটওয়ারা ১৯৪৭

৪ দিনেই ১০০ কোটির দোরগোড়ায় ইমরানের আওয়ারাপন ২,পাত্তা পেল না সানির বাটওয়ারা ১৯৪৭
আওয়ারাপান 2 বক্স অফিস সংগ্রহের দিন 4: ইমরান হাশমির সিক্যুয়াল 14 আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে এসেছিল এবং সানি দেওলের বাটওয়ারা 1947 এর মুখোমুখি হয়েছে।
প্রায় ১৯ বছর পর আবারও 'শিব পণ্ডিত' চরিত্রে রূপালী পর্দায় ঝড় তুলেছেন ইমরান হাশমি (Emraan Hashmi)। স্বাধীনতা দিবসের আবহে গত ১৪ই আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া ক্রাইম-অ্যাকশন ড্রামা 'আওয়ারাপান ২' (Awarapan 2) বক্স অফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা বজায় রেখেছে। সানি দেওলের 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' ছবির সঙ্গে জোরদার টক্কর হলেও প্রথম চার দিনেই ৯০ কোটি টাকার ক্লাবে প্রবেশ করে রেসে অনেক দূর এগিয়ে গেছে নিতিন কক্কর পরিচালিত এই সিক্যুয়েলটি।
৪ দিনের বক্স অফিস কালেকশন
ট্রেড ট্র্যাকার Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী,
প্রথম দিন (শুক্রবার, ১৪ই আগস্ট): ২২.০০ কোটি টাকা (নেট)
দ্বিতীয় দিন (শনিবার, ১৫ই আগস্ট - স্বাধীনতা দিবস): ৩৩.৭৫ কোটি টাকা (নেট)
তৃতীয় দিন (রবিবার, ১৬ই আগস্ট): ২৬.০০ কোটি টাকা (নেট)
চতুর্থ দিন (সোমবার, ১৭ই আগস্ট): ৯.২৫ কোটি টাকা (নেট)
মোট ৪ দিনের ভারতে নেট আয় (India Net Total): ৯১.০০ কোটি টাকা
সোমবারের পারফরম্যান্স: উইকেন্ডের তুলনায় সোমবার আয় প্রায় ৬৪.৪% কমলেও দিনটিতে ৯.২৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে ছবিটি (১০,৮৪৯টি শো থেকে ২২% স্ক্রিন দখল)।
বক্স অফিস টক্কর : সানি দেওলের 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' ছবিটি সোমবারে সংগ্রহ করেছে মাত্র ২ কোটি টাকা, যার ফলে ৪ দিন শেষে সানির ছবির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২৮.৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বক্স অফিসের লড়াইয়ে 'আওয়ারাপান ২' এখন অনেক ব্যবধানে এগিয়ে।
২০০ কোটির ক্লাবে কি পৌঁছাবে 'আওয়ারাপান ২'?
বাণিজ্য বিশ্লেষকদের মতে, ছবিটি ভারতে সহজে ১৫০-১৬০ কোটি টাকার লাইফটাইম নেট আয় অতিক্রম করবে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কোনো বড় প্যান-ইন্ডিয়া ছবি (যেমন ইয়াশ-এর 'টক্সিক') মুক্তি না থাকায়, এটি অনায়াসে ২০০ কোটি টাকার মেগা মাইলেস্টোনও ছুঁয়ে ফেলতে পারে।
ছবি পরিচিতি ও সমালোচকদের রিভিউ
২০০৭ সালের কাল্ট হিট 'আওয়ারাপান'-এর এই সিক্যুয়েলটি পরিচালনা করেছেন নিতিন কক্কর এবং প্রযোজনা করেছেন বিশেষ ভাট। ছবিতে ইমরান হাশমি ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দিশা পাটানি, শাবানা আজমি, পুরণ গাব্বি এবং অতুল কুমার। জনপ্রিয় গান 'তো ফির আও'-র নতুন রিমেক দর্শকদের নস্টালজিক করে তুললেও, সমালোচকদের একাংশের মতে ছবির দ্বিতীয় অর্ধে ঘনঘন অ্যাকশন ও গুলির লড়াই গল্পের গতিকে কিছুটা ধীর করে দেয়।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More