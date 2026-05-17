প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনে আয় বাড়লো ‘পতি পত্নী অর ওহ দো’র! শনিবার ঘরে কত কোটি তুলল আয়ুষ্মানের ছবি?

প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনে আয় বাড়লো ‘পতি পত্নী অর ওহ দো’র! শনিবার ঘরে কত কোটি তুলল আয়ুষ্মানের ছবি?
আয়ুষ্মান খুরানার ছবি 'পতি পত্নী অর ওহ দো' ভারতীতের বক্স অফিসে বেশ ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে। এই রোমান্টিক কমেডি ছবিটির ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই এই ছবি আলোচনায় ছিল এবং এখন বক্স অফিসে তা জাদু দেখাচ্ছে। মুদাসসার আজিজ পরিচালিত এই ছবির আয় শনিবার ৪৩.৮% বৃদ্ধি পয়েছে। ছবিটির বিশ্বব্যাপী মোট আয় ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। পজেটিভ রিভিউ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের টিকিটের কারণে রবিবারে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
ছবিটিতে আয়ুষ্মান খুরানা ছাড়াও রয়েছেন ভামিকা গাব্বি, রাকুল প্রীত সিং এবং সারা আলি খান। ভারতীয় বক্স অফিসে মুক্তির পর থেকে ছবিটি এখন পর্যন্ত ভালোই ব্যবসা করছে। প্রথম দিনে (শুক্রবার), ‘পতি পত্নী অউর ওহ দো’ ভারতীয় বক্স অফিসে ৪ কোটি টাকা নেট আয় করে। অন্যদিকে, শনিবার (দ্বিতীয় দিন) এই অঙ্ক ৪৩.৮% বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় দিনে ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যবসা করে। মজার বিষয় হল, শুক্রবারের তুলনায় শনিবার ছবিটির শোর সংখ্যা কমানো হয়েছিল।
শুক্রবার 'পতি পত্নী অউর ওহ'-এর ৬,৮২২টি শো চললেও, শনিবার চলেছিল ৬,৭১৭টি শোতে। প্রথম দুই দিনে ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা আয় করেছে। তবে, ছবিটি এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এই ছবিটি ২০১৯ সালের 'পতি পত্নী অউর ওহ' সিনেমার সিক্যুয়েল। ছবিটির প্রথম পর্ব ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কার্তিক আরিয়ান এবং ভূমি পেডনেকার ও অনন্যা পান্ডে।
চলচ্চিত্রটির প্রথম পর্বও মুদাসসার আজিজ পরিচালনা করেছিলেন। আইএমডিবি-তে চলচ্চিত্রটির প্রথম পর্বের রেটিং ৮.৪। এটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে বর্তমানে দেখা যেতে পারে। ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কার্তিক-ভূমি অভিনীত এই চলচ্চিত্রটি আসলে ১৯৭৮ সালের 'পতি পত্নী অউর ওহ' চলচ্চিত্রের সিক্যুয়েল ছিল। এই চলচ্চিত্রে সঞ্জীব কুমার এবং বিদ্যা সিনহা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তবে, আইএমডিবি-তে এই চলচ্চিত্রটির রেটিং সিক্যুয়েলের চেয়ে কম।