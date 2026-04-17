অসুস্থ শরীর নিয়েও ইরফান রাখতেন স্ত্রীর খেয়াল, বাবিল শেয়ার করলেন অদেখা ছবি

অসুস্থ শরীর নিয়েও ইরফান রাখতেন স্ত্রীর খেয়াল, বাবিল শেয়ার করলেন অদেখা ছবি
প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খানের ছেলে বাবিল খান প্রায়শই তাঁর বাবার স্মৃতিতে ছবি শেয়ার করেন। সম্প্রতি তিনি মায়ের সঙ্গে অসুস্থ ইরফানের একটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ইরফান তাঁর স্ত্রী সুতপার পায়ের কড়া তুলছেন।
সম্প্রতি প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খানের ছেলে বাবিল খান তাঁর বাবার কিছু অদেখা ছবি পোস্ট করেছেন। এই ছবিগুলি ইরফান খানের ক্যানসার চিকিৎসার সময়ের। ছবিতে দেখা যায় নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্ত্রীর পায়ের কড়া তুলছিলেন। ছবিতে আরও দেখা যায় তিনি তাঁর কপালে ফোন বেঁধে এই কাজটি করছিলেন। স্ত্রীর প্রতি ইরফানের এত চিন্তা ও ভালোবাসা দেখে বাবিলের অনুগামীরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন।
ছবি শেয়ার করে বাবিল ইনস্টাগ্রামে লেখেন, ‘বাবা যখন অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, তখন মায়ের পায়ে কড়া পড়ত। তিনি এখানে-ওখানে ছুটে বেড়াতেন এবং তাঁর খেয়াল রাখতেন। তখন বাবা তাঁর ফোন মাথায় বেঁধে ফ্ল্যাশ লাইট সেটাকে আলো হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং মায়ের পায়ের কড়াগুলি তুলে দিতেন।’
বাবিলের শেয়ার করা ছবিগুলি মানুষকে আবেগপ্রবণ করে তোলে। বাবিলের এই পোস্টে মন্তব্য এবং লাইক করেছেন অনেকে। তাঁর এক অনুগামী লিখেছেন, 'কী সুন্দর স্মৃতি। আপনি যা-ই করুন না কেন, স্যার, আপনি সবসময় থাকবেন।' একজন মন্তব্য করেছেন, 'উনি এমন একজন স্বামী পেয়ে ভাগ্যবতী ।' একজন লিখেছেন, 'সঙ্গী চলে যায় কিন্তু তাদের ভালোবাসা সবসময় থাকে, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আগামী জন্মে আপনার দুই বাবা-মা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটানোর সুযোগ পান।'
বাবা-কে মনে করে আবেগপ্রবণ বাবিল বাবিল প্রায়শই তাঁর বাবার স্মৃতিতে আবেগপ্রবণ পোস্ট করেন। তাঁর অনেক পোস্ট এমন হয় যে শুভাকাঙ্ক্ষীরা বাবিলের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে শীঘ্রই দেখা করার জন্য প্রার্থনাও লেখেন। কিছুদিন আগে বাবিল ইরফানের সঙ্গে তাঁর ছোটবেলার ছবি পোস্ট করেছিলেন। সঙ্গে লিখেছিলেন, আবার শুরু করার জন্য আপনাকে মনে করছি। নিজের পা শিকড়ের সঙ্গে শক্তভাবে জুড়ে রেখেছি।
কীভাবে হয়েছিল ইরফানের মৃত্যু?
২০১৮ সালে নিউরোএন্ডোক্রাইন ক্যানসার ধরা পড়ে ইরফানের। এই খবর তাঁর ভক্ত, কাছের মানুষ এবং শুভানুধ্যায়ীদের জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল। ইরফানের চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু ২৯ এপ্রিল ২০২০ সালে তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।
ইরফান খানের সিনেমা
ইরফান খান ভারতীয় সিনেমার পাশাপাশি আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সিনেমাতেও কাজ করেছেন। তিনি অনেক পুরস্কারও জিতেছেন। ১৯৮৮ সালে ইরফান খান ‘সলাম বম্বে’ সিনেমা দিয়ে ডেবিউ করেন। তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি ছিল ‘দৃষ্টি’। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ থিয়েটার রিলিজ ছিল ‘আংরেজি মিডিয়াম’।