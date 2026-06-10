Badshah: ২য় বিয়ের ৬ মাস যেতে না যেতেই বাদশার জীবনে অন্য নারী? সবুজের মাঝে কার হাত ধরলেন?

Badshah: ২য় বিয়ের ৬ মাস যেতে না যেতেই বাদশার জীবনে অন্য নারী? সবুজের মাঝে কার হাত ধরলেন?
সবুজ খেতের মাঝে এক রহস্যময়ী নারীর হাত ধরে ছবি পোস্ট করেছেন বাদশা, যা নিয়ে নেটপাড়ায় তীব্র কৌতুহল তৈরি হয়েছে। কে এই রহস্য়ময়ী?
বলিউড তথা ভারতীয় পপ সংগীতের জনপ্রিয় র্যাপার বাদশা (Badshah)-র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা যেন থামতেই চাইছে না। একদিকে যখন পাঞ্জাবি অভিনেত্রী ইশা রিখির সাথে তাঁর গোপনে বিয়ে সেরে ফেলার গুঞ্জনে উত্তাল বিনোদন জগত, ঠিক তখনই নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এক ‘রহস্যময়ী’ নারীর সাথে একাধিক ঘনিষ্ঠ ছবি পোস্ট করে জল্পনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিলেন গায়ক।
একটি সবুজ মাঠের মাঝে ওই মহিলার হাত শক্ত করে ধরে পোজ দিয়েছেন বাদশা, তবে আশ্চর্যজনকভাবে ক্যামেরার দিকে পিঠ করে থাকায় মহিলার মুখটি দেখা যাচ্ছে না। ছবির ক্যাপশনে বাদশা লিখেছেন: ‘মহাবিশ্বের মানুষকে আপনার জীবনে নিয়ে আসার এক অদ্ভুত উপায় রয়েছে।’
এই রহস্যময়ী পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির?
বাদশার এই পোস্টের কয়েক মিনিটের মধ্যেই কমেন্ট বক্সে ঝড় তুলেছেন অনুরাগীরা। অনেকেই অনুমান করছেন, ছবির এই রহস্যময়ী নারী আর কেউ নন, বরং পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির (Hania Aamir)। দীর্ঘদিন ধরেই হানিয়া এবং বাদশার ডেটিং ও বন্ধুত্বের গুঞ্জন ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের মিডিয়াতেই চর্চায় রয়েছে। কমেন্ট বক্সে এক অনুরাগী লিখেছেন— ‘ওটা কি হানিয়া আমির?’, অন্যজন লিখেছেন— ‘দেখে তো হানিয়া বলেই মনে হচ্ছে।’ অনেকে আবার প্রশ্ন তুলেছেন, এটি কোনো নতুন মিউজিক ভিডিওর কোলাবরেশন বা প্রচারের অংশ কি না।
প্রথম পক্ষের ডিভোর্সের ৬ বছর পর আবার বিয়ে?
এই রহস্যময়ী নারীর ছবি আসার ঠিক আগেই বাদশার বিয়ের গুঞ্জন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদের প্রায় ছয় বছর পর বাদশা নাকি পাঞ্জাবি অভিনেত্রী ইশা রিখি-র সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। জল্পনা আরও জোরালো হয় যখন ইশা রিখির মা, পুনম রিখি নিজের ইনস্টাগ্রামে প্রথাগত বিয়ের রীতিনীতির কিছু ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেন।
সেখানে প্রথাগত বিয়ের পোশাকে বাদশা এবং ইশাকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের উপস্থিতিতে মালাবদল করতে দেখা যায়। ছবিগুলো পোস্ট করে ক্যাপশনে পুনম রিখি লেখেন— ‘ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুক ইশা-বাদশা’। এই ছবিগুলি সামনে আসার পরেই যখন সবাই ইশাকে বাদশার ঘরণী ভাবছিলেন, তখনই নতুন রহস্যময়ী নারীর পোস্ট সবাইকে গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়েছে।
‘তাতীরি’ গান নিয়ে বিতর্ক ও বাদশার পদক্ষেপ
ব্যক্তিগত জীবনের এই দোলাচলের পাশাপাশি সম্প্রতি নিজের নতুন হরিয়ানভি গান ‘তাতীরি’ নিয়ে আইনি ও সামাজিক বিতর্কেও জড়িয়েছিলেন বাদশা। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে মুক্তি পাওয়া এই গানটির মিউজিক ভিডিওতে হরিয়ানা রোডওয়েজের বাসের ভেতরে স্কুলের ইউনিফর্ম পরা মেয়েদের আপত্তিজনক নাচ ও অঙ্গভঙ্গির দৃশ্য দেখানো হয়েছিল, যা নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। নারী কমিশন ও সরকারি কর্মকর্তাদের আপত্তির পর দায়িত্বশীল শিল্পীর মতো পদক্ষেপ নেন বাদশা।
গত ১৪ই এপ্রিল সমস্ত আপত্তিজনক অংশ বাদ দিয়ে গানটির একটি নতুন বা সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন তিনি। এক বিবৃতিতে বাদশা জানান, একজন শিল্পী হওয়ার পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই তিনি এই পরিবর্তন করেছেন এবং সমস্ত মতামতকে শ্রদ্ধা জানান।
বাদশা বিয়ে করেছেন? ব্যক্তিগত ফ্রন্টে, র ্যাপার-গায়ক তার প্রথম স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদের প্রায় ছয় বছর পরে পাঞ্জাবি অভিনেত্রী ঈশা রিখিকে বিয়ে করেছেন বলে জানা গেছে। ইশা রিখির মা পুনম রিখি বাদশার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছিলেন যা আপাতদৃষ্টিতে দম্পতির বিয়ের ইঙ্গিত দেয়। ছবিতে দেখা যায়, বাদশা ও ঈশাকে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায়। ক্লিপগুলিতে দেখা গেছে যে দম্পতিকে ঐতিহ্যবাহী বিয়ের পোশাক পরিহিত করা দেখা গেছে যখন তারা ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের উপস্থিতিতে ভার্মালা বিনিময় করছেন, অনুষ্ঠানের একটি অন্তরঙ্গ ঝলক ধারণ করেছেন। পুনম ছবিগুলি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখা ছিল, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন @isharikhi @badboyshah। তাতিরি বিতর্ক র ্যাপার বাদশা সম্প্রতি তার হরিয়ানভি গান তাতিরি প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেওয়ার পরে নিজেকে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। হরিয়ানা রোডওয়েজের একটি বাসের ভিতরে স্কুল ইউনিফর্ম পরা মেয়েদের নাচতে এবং আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা গেছে এমন অভিযোগের কারণে ট্র্যাকটি সমালোচনার ঝড় তোলে। 2026 সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত গানটি তার সাহসী লিরিক্স এবং ইঙ্গিতপূর্ণ ভিজ্যুয়ালগুলির জন্য সমালোচনা আকর্ষণ করেছিল, যা অনেকে অনুপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। এপ্রিল মাসে, বাদশা আপত্তিকর অংশগুলি সরিয়ে দেওয়ার পরে গানটির একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। ইনস্টাগ্রামে এক বিবৃতিতে তিনি লেখেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হরিয়ানার মানুষ এবং সারা বিশ্বের প্রত্যেকের কাছে আমরা আমাদের গান তাতিরি নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা, মহিলা কমিশন, সমাজকর্মী এবং অন্যান্যদের উত্থাপিত উদ্বেগের কথা শুনেছি। তার ভিত্তিতে, আমরা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করেছি এবং আপত্তিকর বলে বিবেচিত যে কোনও অংশ সরিয়ে দিয়েছি। আমি এই প্রতিক্রিয়া এবং এর পিছনে অনুভূতিকে সম্মান করি। শিল্পী হওয়ার পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আমাদের দায়িত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নতুন সংস্করণটি 14 এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছিল।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More