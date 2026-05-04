Baseer Ali: পার্টি থেকে বেরিয়েই পাপারাজ্জিদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ালেন বসির, কী ঘটল এমন?

Baseer Ali: পার্টি থেকে বেরিয়েই পাপারাজ্জিদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ালেন বসির, কী ঘটল এমন?
Baseer Ali: বিগ বস ১৯-এর প্রতিযোগী বসির আলির একটি মারামারির ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। সেখানে তাকে কাউকে মারতে দেখা যাচ্ছে। জানা গেছে, প্রিন্স নারুলার পার্টির পর মেয়ে বন্ধুদের উত্ত্যক্ত করা পাপারাজ্জিদের ওপর চড়াও হন বসির।
Baseer Ali: বিগ বস ১৯-এর প্রতিযোগী বসির আলির একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এতে বসিরকে এক যুবকের সাথে ধস্তাধস্তি করতে দেখা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, বসিরের যার সাথে ঝগড়া হয়েছে, তিনি একজন পাপারাজ্জি ছিলেন। বসিরের সাথে থাকা স্প্লিটসভিলা প্রতিযোগী তার মহিলা বন্ধুদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন।
ঘটনাটি প্রিন্স নারুলার পার্টির পরের। সেখানে শিব ঠাকরে, রাফতার, বসির সহ অনেক তারকা উপস্থিত ছিলেন। ভিডিওটি রেডিটে শেয়ার করা হয়েছে। পোস্টকারী লিখেছেন, গতকাল রাতে প্রিন্স নারুলার রেস্তোরাঁর উদ্বোধনী পার্টি ছিল। এই ভিডিওটি মিডিয়ার এক বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া গেছে, তিনি পোস্ট করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটি ডিলিট করে দেন।
মিডিয়া কর্মী জানিয়েছেন যে ক্যামেরাম্যান স্প্লিটসভিলা প্রতিযোগী সৌন্দার্য শেট্টি, কিয়ারা প্রমুখদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করছিলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে মেয়েরা বসিরকে জানায়। পাপারাজ্জিরা যেখানে যাচ্ছিল, বসির মেয়ে বন্ধুদের সাথে সেখানেই যাচ্ছিলেন। এরপরও ক্যামেরাম্যান তাদের লাগাতার উত্ত্যক্ত করতে থাকে।
বসির যখন নিজের গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন শোনা যাচ্ছে যে ক্যামেরাম্যান তাকে গালিগালাজ করতে শুরু করে, এরপর বিষয়টি হাতাহাতিতে পৌঁছায়। হামিদ, রাফতার এবং শিব ঠাকরে প্রমুখ সেখানেই দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।
পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, 'যে মিডিয়া পার্সন এটি শেয়ার করেছেন, তিনি জানিয়েছেন প্রিন্স নারুলাও পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঝগড়া থামানোর পরিবর্তে তিনি অন্যদের সেখানে ডাকতে শুরু করেন। এতে বোঝা যায় যে বসিরকে ভাই ডাকা লোকেরা প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়ায়নি বা ঝগড়া থামায়নি।'
এই পোস্টে নানা ধরনের মন্তব্য দেখা যাচ্ছে। একজন লিখেছেন, যদি এই পোস্টটি সঠিক হয় তবে বসিরের জন্য প্রশংসা যে তিনি মহিলা সঙ্গীদের জন্য দাঁড়িয়েছেন এবং প্রিন্স নারুলার নিন্দা যে ভার্চুয়াল জীবনে নিজেকে পুরুষ দেখায়। ভালো হবে যদি বসির বা মেয়েরা তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করে জানান কী ঘটেছিল। অনেকে এটাও লিখছেন যে পাপারাজ্জিরা প্রায়শই এমন করে। একজন লিখেছেন, বসির ঠিক করেছে। আমি খুশি যে কেউ দাঁড়িয়েছে। একজন মন্তব্য করে লেখেন, প্রিন্সরা সাধারণত খুব গুন্ডা ভাব দেখায় কিন্তু বাস্তবে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল তো তাদের দূরে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না।
News/Entertainment/Baseer Ali: পার্টি থেকে বেরিয়েই পাপারাজ্জিদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ালেন বসির, কী ঘটল এমন?