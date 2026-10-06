Baseer Ali: ‘সব মানুষ মুসলিম হয়েই জন্মায়’, ভিনধর্মী প্রেমিকা ইসলাম গ্রহণে রাজি হলেও সম্পর্ক ভাঙেন বসির আলি?

Baseer Ali: ‘সব মানুষ মুসলিম হয়েই জন্মায়’, ভিনধর্মী প্রেমিকা ইসলাম গ্রহণে রাজি হলেও সম্পর্ক ভাঙেন বসির আলি?
‘বিগ বস ১৯’ খ্যাত বাসির আলি জানান, তাঁর সাথে থাকার জন্য প্রাক্তন প্রেমিকা ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্ম ও পরিবারের গুরুত্ব বিবেচনা করে সেই পদক্ষেপে সতর্ক হয়েছিলেন বাসির।
জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘বিগ বস ১৯’ (Bigg Boss 19)-এর মাধ্যমে হিন্দি বলয়ে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করা মডেল ও অভিনেতা বাসির আলি (Baseer Ali)। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্ক এবং সঙ্গিনী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে মুখ খুলে এক বড় আলোচনার সৃষ্টি করেছেন তিনি।
ভিনধর্মী প্রেমিকার সাথে নিজের সম্পর্কের পুরোনো দিনের স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে বাসির জানান, তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকা তাঁর সাথে থাকার জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ (ধর্মান্তর) করতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন।
সম্পর্কে ভবিষ্যতের গুরুত্ব ও প্রেমিকার ধর্মান্তরের সিদ্ধান্ত
বাসির মনে করেন, কোনও মানুষের সাথে গভীর সম্পর্কে জড়ানোর আগে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা জরুরি। যার সাথে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তাঁর সাথে সময় নষ্ট করা অনুচিত।
নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বাসির জানান, ‘জীবনের এক পর্যায়ে আমি এক অ-মুসলিম মেয়েকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে মনে হয়েছিল এই সম্পর্কের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। যখন প্রেম থাকে, তখন ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রশ্ন সামনে আসেই। আমি তাঁকে বলেছিলাম, তোমার পরিবার ও পিতা-মাতা তো তোমাকে একটা বিশেষ নিয়মে বড় করেছেন। কিন্তু ও আমাকে সত্যি বলেছিল যে, আমার সাথে থাকার জন্য ও নিজের ধর্ম ছেড়ে ধর্মান্তরিত হতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।’
তবে পরবর্তীতে সেই সম্পর্কের সাথে জড়িয়ে থাকা বিরাট সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বের কথা চিন্তা করে বিষয়টি নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপ নেন বলে জানান অভিনেতা।
‘ধর্মান্তর’ নয়, ‘ঘর ওয়াপসি’ শব্দ পছন্দ বাসিরের!
সাক্ষাৎকারে ধর্মান্তরকরণ বা কনভার্সন (Conversion) শব্দটির ব্যবহার নিয়ে এক বিতর্কিত ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন বাসির আলি।
তিনি বলেন, ‘ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আমরা বিশ্বাস করি যে এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই আসলে জন্মসূত্রে মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা আলাদা আলাদা স্থানে গিয়ে অন্যান্য ধর্ম পালন করা শুরু করে। তাই সাধারণ মানুষ একে ‘কনভার্সন’ বললেও, ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টিকে আমি ‘ধর্মান্তর’-এর চেয়ে ‘ঘর ওয়াপসি’ (নিজের ঘরে ফেরা) শব্দেই বলতে বেশি পছন্দ করি।’
বাসিরের এই বক্তব্য ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্তমানে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More