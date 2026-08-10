Batwara 1947 Star Cast Fees: সানি দেওল পেয়েছেন ৬০ কোটি! বাটোয়ারা ১৯৪৭-এ নায়কের থেকে কত কম প্রীতির পারিশ্রমিক

Batwara 1947 Star Cast Fees: সানি দেওল পেয়েছেন ৬০ কোটি! বাটোয়ারা ১৯৪৭-এ নায়কের থেকে কত কম প্রীতির পারিশ্রমিক
বাটওয়ারা 1947: সানি দেওল এবং প্রীতি জিন্টার সিনেমা 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। জানেন এই ছবির জন্য তারকারা কত টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন?
বলিউড অভিনেতা সানি দেওলের ছবি ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। ছবিটির কলাকুশলীরা আপাতত প্রচারে ব্যস্ত। রাজকুমার সন্তোষী পরিচালিত এই ছবিতে রয়েছেন প্রীতি জিন্টা, করণ দেওল, শাবানা আজমি এবং আলি ফজলের মতো অভিনেতারা। এটি একটি তারকাখচিত সমাবেশ, কিন্তু জানেন কি এই ছবিতে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক কে পেয়েছেন? অবশ্যই, সানি দেওল। কিন্তু কত? আর এই ছবির জন্য অন্য অভিনেতারাই বা কত পারিশ্রমিক পেলেন? চলুন জেনে নেওয়া যাক।
সানি দেওল কত কোটি পারিশ্রমিক পেয়েছেন?
বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'বাটোয়ারা ১৯৪৭'-এর জন্য সানি দেওল ৬০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন। বেশ কিছুদিন সিনেমা থেকে দূরে থাকার পর সানি দেওল 'গদর ২' দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এরপর তিনি 'জাট' দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন এবং তারপর নেটফ্লিক্সের ছবি 'ইক্কা'-তে অক্ষয় খান্নার সঙ্গে অভিনয় করেন। অন্যান্য অভিনেতাদের কী অবস্থা? তাঁরা কত পেয়েছেন?
শাবানা, প্রীতি জিন্টা এবং আলি ফজলের পারিশ্রমিক
প্রীতি জিন্টা, যিনি এই সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে কাব্যাক করছেন, তাঁকে ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শাবানা আজমির পারিশ্রমিক প্রকাশ করা হয়নি, তবে গুজব রয়েছে যে তাঁকেও ৭ থেকে ১০ কোটি টাকার মধ্যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। অভিনেতা আলি ফজল, যিনি এই চলচ্চিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তিনি ৭ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন।
'বাটোয়ারা ১৯৪৭' কেন বিশেষ? এর গল্প কী?
গল্পের কথা বলতে গেলে, সিনেমাটি উর্দু নাটক 'জিস লাহোর নাই ভেখ্যা ও জমিন নাই' থেকে অনুপ্রাণিত। চলচ্চিত্রটির গল্প ভারত-পাকিস্তান বিভাজন এবং সেই সময়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা মানুষদের সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের সময় যেখানে হিন্দু ও মুসলমানরা একে অপরের রক্তপিপাসু ছিল, সেখানে এমন কিছু মানুষও ছিলেন যারা একে অপরের হাত ধরে মানবতার মৃত্যু নিশ্চিত করেছিলেন। এই সিনেমার জন্য সানি দেওল এবং রাজকুমার সন্তোষী দীর্ঘ সময় পর একসঙ্গে কাজ করেছেন। এখন দেখার বিষয়, তাঁরা আবারও বড় পর্দায় সেই জাদু তৈরি করতে পারেন কি না।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More