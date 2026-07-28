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    Ranveer Singh: ‘আমি দুই বাচ্চার বাবা হতে চলেছি’, রণবীরকে দেখেই ফ্লার্টিং চালু মহিলার, হেসে আর কী বললেন দীপিকার বর?

    Ranveer Singh: শ্যুটিং সেটে রণবীরকে দেখে প্রেমের ইশারা মহিলা সহকর্মীর। ফ্লার্টিং থামিয়ে কী বললেন নায়ক?

    Published on: Jul 28, 2026, 18:15:56 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বলিপাড়ার মেগাস্টার রণবীর সিং আর তাঁর অনবদ্য সেন্স অফ হিউমার মানেই বিনোদনের ভরপুর ডোজ! কন্যা দুয়ার আগমনের পর এবার দীপিকা পাডুকোন ও রণবীরের ঘরে আসতে চলেছে দ্বিতীয় সন্তান। সুখবরের এই মিষ্টি আবহের মাঝেই সোশাল মিডিয়ায় হু হু করে ভাইরাল হলো রণবীরের একটি মজার ভিডিও। শুটিং সেটে সহ-অভিনেত্রীর ফ্লার্টিংয়ের জবাবে রণবীর যেভাবে প্রতিক্রিয়া দিলেন, তাতে হাসির রোল উঠেছে পুরো নেটপাড়ায়!

    ‘আমি দুই বাচ্চার বাবা..’, রণবীরকে দেখেই ফ্লার্টিং চালু মহিলার, আর কী বললেন নায়ক?
    ‘আমি দুই বাচ্চার বাবা..’, রণবীরকে দেখেই ফ্লার্টিং চালু মহিলার, আর কী বললেন নায়ক?

    কফি ব্লেন্ডার খারাপ হতেই 'প্রেমের কেমিস্ট্রি'! ঠিক কী ঘটেছিল সেটে?

    সম্প্রতি অভিনেত্রী দীক্ষা নারাং সোশ্যালে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের একটি ব্র্যান্ড শুটিংয়ের পেছনের মজার ভিডিও শেয়ার করেছেন। সুপারইউ এবং স্টারবাকসের এক মেগা ক্যাম্পেনের শুটিং চলাকালীন আচমকাই কফি বানানোর ব্লেন্ডার মেশিনটি বিকল হয়ে পড়ে। গোটা সেটে তখন এক অদ্ভুত নীরবতা।

    সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙতে দীক্ষা মজা করে বলে ওঠেন, কফির জন্য এমন মেপে মেপে জিনিস মেশানো হচ্ছে, মনে হচ্ছে কফির কেমিস্ট্রি ল্যাব! রণবীরের বুঝতে অসুবিধা হয়নি দীক্ষা হয়তো ওঁর সাথে ভালোবাসার 'কেমিস্ট্রি' জমানোর চেষ্টা করছেন। এরপরই নিজের ট্রেডমার্ক মিষ্টি হাসি হেসে রণবীর বলে ওঠেন, ‘কত ফ্লার্ট করছে মেয়েটা! ভাই, আমি কিন্তু দ্বিতীয় বাচ্চার বাবা হতে চলেছি, ঘরে দুটো সন্তান আসতে চলেছে’! অভিনেতার এই রসিকতায় সেটের সবাই হেসে লুটোপুটি খান।

    'ধুরন্ধর'-এর মেগা হিটের পর এবার ৩০০ কোটির জম্বি থ্রিলার!

    ব্যক্তিগত জীবনের এই বাঁধভাঙা আনন্দের পাশাপাশি রণবীরের কাজের গ্রাফও এখন সাফল্যের শিখরে। ওঁর শেষ দুটি ছবি 'ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' বক্স অফিসে ঝড় তুলে ওঁর কেরিয়ারের সর্বকালের সেরা ব্যবসাসফল ছবির তকমা পেয়েছে।

    বর্তমানে রণবীর হাত দিয়েছেন ওঁর পরবর্তী হাই-ভোল্টেজ প্রজেক্ট 'প্রলয়'-এ। জয় মেহতার পরিচালনায় এটি একটি বিশাল বাজেটের জম্বি থ্রিলার। প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বাজেটে হংসল মেহতার ট্রু স্টোরি ফিল্মস এবং রণবীরের নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা মা কসম ফিল্মসের ব্যানারে তৈরি হচ্ছে এই ছবি। ছবিতে রণবীরের বিপরীতে মুখ্য নারী চরিত্রে দেখা যাবে জনপ্রিয় দক্ষিণী অভিনেত্রী কল্যাণী প্রিয়দর্শনকে। পর্দায় ঝড় তোলা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনে সেটের পরিবেশ হালকা রাখা— রণবীর যে সত্যিই এক ও অদ্বিতীয়, তা আরও একবার প্রমাণিত!

    অনুবাদে লেখা হয়েছে, "এপ্রিল 2026 সালে @be.superyou × @starbucks এর শুটিংয়ের সময় ঘটেছিল। পরিচালক আমাদের বলেছিলেন, "স্বাভাবিক হোন, নিজের মতো হন। একজন অভিনেতা হিসাবে, কফি ব্লেন্ডারটি ভেঙে যাওয়ার পরে আমি তার সাথে কথা বলার উপযুক্ত সুযোগ হিসাবে দেখেছি। ঘরটি একটি অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে পড়েছিল, তাই আমি বুদ্ধিমান মহিলার মতো, আমি এটি পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সত্যই মনে হয়েছিল যে আমরা একটি রসায়ন ল্যাবে আছি, কফি তৈরির জন্য সাবধানতার সাথে সবকিছু পরিমাপ করছি। আমি বললাম, "কফির জন্য রসায়ন", কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন যে আমি "প্রেমের রসায়ন" বোঝাতে চাইছি। ঠিক আছে, এটিও পুরোপুরি ভুল নয় - আমি লেডি রণবীর সিং! 🦁 কী পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা। সেদিন তার সঙ্গে চারবার কথা হয়েছে। 😍😍.” রণবীর সিং প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেতা যখন সেটটি প্রাণবন্ত রাখার জন্য আলোচনার মাঝখানে তার সাথে কথা বলতে থাকেন, রণবীরের প্রতিক্রিয়া হৃদয় জয় করে। এখন-ভাইরাল ক্লিপটিতে, তিনি হাসিতে ফেলার আগে এক মুহুর্তের জন্য বিরতি দেন এবং তার চারপাশের সবাইকে হাসতে বাধ্য করেন। তিনি রসিকতা করে বলেন, 'কিতনা ফ্লার্ট কর রাহি হো। ম্যায় দো বাচ্চা কা বাপ বনে ওয়ালা হুন ইয়ার (তুমি খুব ফ্লার্ট করছ। আমি দুই সন্তানের বাবা হতে চলেছি। ইন্টারনেট প্রতিক্রিয়া মন্তব্যগুলি নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়ায় ভরা ছিল, যারা বলেছিলেন, "কেউ কি বলতে পারেন যে মেয়েরা কী বলেছিল? 😂”. " আরেকজন লিখেছেন, "যেভাবে তিনি তার আঙ্গুলগুলি❤️❤️❤️❤️❤️❤️ অতিক্রম করেছিলেন। এক্স-এ এক ব্যক্তি লিখেছেন, 'এই মেয়েরা ক্রমাগত রণবীর সিংয়ের সঙ্গে ফ্লার্ট করছিল। রণবীর সিং বলেন, আমি দুই সন্তানের বাবা হতে চলেছি, তাই থাম। ইনস্টাগ্রামে আরেকজন লিখেছেন, "ট্রাইসেপস জো ফুলা হে ধীরে ধীরে মাস্ট😁 (ট্রাইসেপস পাম্পটি দুর্দান্ত দেখাচ্ছে - দুর্দান্ত!)" রণবীর সিংয়ের আসন্ন ছবি অন দ্য ওয়ার্ক ফ্রন্ট, রণবীর সিংয়ের শেষ দুটি ছবি ধুরন্ধর এবং ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ বক্স অফিসে ব্যাপক হিট হয়েছিল। তারা তারকার জন্য ক্যারিয়ারের সেরা বাণিজ্যিক সাফল্য হিসাবে পরিণত হয়েছিল। জয় মেহতা পরিচালিত 'প্রলয়' ছবিতে কাজ করছেন রণবীর সিং। ছবিটি প্রযোজনা করছে হানসল মেহতার ট্রু স্টোরি ফিল্মস এবং রণবীর সিংয়ের মা কসম ফিল্মস, 300 কোটি টাকা বাজেটে, এটি সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী বলিউড চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি। ছবিতে রণবীর সিংয়ের বিপরীতে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করার জন্য কল্যাণী প্রিয়দর্শনও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Ranveer Singh: ‘আমি দুই বাচ্চার বাবা হতে চলেছি’, রণবীরকে দেখেই ফ্লার্টিং চালু মহিলার, হেসে আর কী বললেন দীপিকার বর?
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