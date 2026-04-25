    
    Bhoot Bangla Day 8: ৮ দিনে ৮৮.৭৭ কোটি! ধুরন্ধর ২ ঝড়ের মাঝে বক্স অফিসে ধামাল ভূত বাংলার! শুক্রবারের আয় কত?

    অক্ষয় কুমারের হরর কমেডি সিনেমা 'ভূত বাংলা' ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর ২' ছবির ঝড়ের মধ্যে প্রেক্ষাগৃহে কড়া নাড়ে অক্ষয়ের 'ভূত বাংলা'। এই ছবিটি মুক্তির পর থেকেই রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর ২' এর থেকে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা পেয়েছে। 

    Apr 25, 2026, 08:00:51 IST
    By Tulika Samadder
    Booth Bangla Box Office Collection Day 8: বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার শুধু অ্যাকশন ছবির জন্যই নন, কমেডি ছবির জন্যও সমান জনপ্রিয়। ফিল্মমেকার প্রিয়দর্শনের সঙ্গে যখনই অক্ষয় জুটি বেঁধেছেন, তখনই বক্স অফিসে ধামাকা হয়েছে। আর সেই জুটি আবারও ফিরেছে বড় পর্দায়। অক্ষয় কুমার তাঁর কমেডির জাদু দিয়ে আবারও দর্শকদের মন জয় করছেন। তাঁর হরর-কমেডি ছবি ভূত বাংলা ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে।

    ভূত বাংল-র বক্স অফিস সংগ্রহ।
    অক্ষয়ের এই ছবি ভূত বাংলা মুক্তির সময়ই রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর ২-এর ঝড়ের মাঝেও মুক্তি পেয়েছে। তবুও এই ছবি শক্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিয়েছে এবং ‘ধুরন্ধর ২’-কে টক্কর দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ‘ভূত বাংলা’র অষ্টম দিনের আয়ের হিসাব সামনে এসেছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, ছবিটি কত কোটি আয় করল।

    সপ্তাহান্তের আগে ‘ভূত বাংলা’র পারফরম্যান্স কেমন ছিল?

    অক্ষয় কুমারের হরর-কমেডি ছবি ভূত বাংলা-র জন্য দর্শকরা অনেকদিন ধরেই অপেক্ষা করছিলেন। বহু বছর পর অক্ষয় কুমার এবং প্রিয়দর্শনের জুটি আবার বড় পর্দায় ফিরেছে। ছবিটি সমালোচক এবং দর্শক— দু’দিক থেকেই ভালো রিভিউ পেয়েছে।

    এই ছবিতে আবারও অক্ষয় তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে সকলের মন জয় করেছেন। পেইড প্রিভিউ থেকেই ছবিটি ৩.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এরপর ওপেনিং ডে-তে ‘ভূত বাংলা’ ১২.২৫ কোটি টাকার ব্যবসা করে।

    এখন অষ্টম দিনের প্রাথমিক আয়ের হিসাবও সামনে এসেছে। Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, খবর লেখা পর্যন্ত ছবিটি ৪.৩৭ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। এর ফলে ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটির মোট আয় (নেট কালেকশন) দাঁড়িয়েছে ৮৮.৭৭ কোটি টাকা। আশা করা হচ্ছে, চূড়ান্ত পরিসংখ্যানে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এখন দেখার বিষয়, ছবিটি আজ ৯০ কোটির গণ্ডি পার করতে পারে কি না।

    দেখে নিন দিন-ব্যাপী 'ভূত বাংলা'র সংগ্রহ-

    দিন ০৩.৭৫ কোটি টাকা
    দিন ১১২.২৫ কোটি টাকা
    দিন ২১৯.০০ কোটি টাকা
    দিন ৩২৩.০০ কোটি টাকা
    দিন ৪৬.৭৫ কোটি টাকা
    দিন ৫৮.০০ কোটি টাকা
    দিন ৬৬.১৫ কোটি টাকা
    দিন ৭৫.৫০ কোটি টাকা
    দিন ৮৪.৩৭ কোটি টাকা
    মোট সংগ্রহ৮৮.৭৭ কোটি টাকা

    ভূত বাংলা-র কাস্ট এবং গল্প

    অক্ষয় কুমারের এই ছবি ভূত বাংলাতে আরও অভিনয় করেছেন টাবু, রাজপাল যাদব, ওয়ামিকা গাব্বি, পরেশ রাওয়াল এবং মিথিলা পালকার। ছবিটির গল্প একটি ভৌতিক বাংলোকে কেন্দ্র করে তৈরি, যেখানে একের পর এক মজার এবং চমকপ্রদ টুইস্ট রয়েছে। সাসপেন্সের সঙ্গে হাসির মিশেলে ছবিটি দর্শকদের দারুণভাবে বিনোদন দেয়। বিশেষ করে পর্দায় রাজপাল যাদবের ওয়াপসি।

    ডিসক্লেমার: এই প্রতিবেদনে দেওয়া বক্স অফিসের তথ্য বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, ট্রেড অ্যানালিস্ট এবং সূত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রকৃত আয় এই রিপোর্ট থেকে ভিন্ন হতে পারে। এই তথ্যগুলির অফিসিয়াল সত্যতা নিশ্চিত করা হয়নি।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

