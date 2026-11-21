প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
বিশ্বমঞ্চে ফের বাংলা গানের জয়জয়কার! ৪৪ বছর পুরোনো গান হইচই ফেলল ‘জিটিএ ৬’-এ, এখন কোথায় রূপা বিশ্বাস?
কলকাতার গায়িকা রূপা বিশ্বাসের বাংলা গান আজ শনিবার, গ্র্যান্ড থেফট অটো ৬-এ একটি ইন-গেম রেডিও স্টেশনের অংশ হয়ে সাড়া ফেলল বিশ্বজুড়ে। ৪৪ বছর আগের বাংলা গান এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
বিশ্বজুড়ে গেমিং প্রেমীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঝড় তুলেছে রকস্টার গেমস (Rockstar Games)-এর মেগা গেম ‘গ্র্যান্ড থেফট অটো ৬’ (Grand Theft Auto VI বা GTA 6)। আর এই আন্তর্জাতিক গেমের হাত ধরেই বিশ্বমঞ্চে এক অনন্য ও গর্বের নজির গড়ল বাংলা সংগীত! গেমটির ‘ইন-গেম রেডিও’ (In-Game Radio) স্টেশনে জায়গা করে নিয়েছে ১৯৮২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ডিস্কো-ফিউশন গান ‘আজ শনিবার’ (Aaj Shanibar), যা গেয়েছিলেন প্রতিভাবান শিল্পী রূপা বিশ্বাস।
‘জিটিএ ৬’-এর ভাইস সিটির রাস্তায় বাজছে বাংলা ডিস্কো বিট:
‘জিটিএ’ সিরিজের গেমগুলোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো গাড়ি চালানোর সময় ইন-গেম রেডিওতে শোনা দারুণ সব আন্তর্জাতিক ও ক্লাসিক গান। এবার ‘জিটিএ ৬’-এর আধুনিক ভাইস সিটির (Vice City) রাস্তায় গাড়ি ছোটানোর সময় গেমাররা শুনতে পাচ্ছেন আশির দশকের বাংলা ইলেকট্রনিক-ফোক ও ডিস্কো ঘরানার কালজয়ী ট্র্যাক ‘আজ শনিবার’। বিশ্বখ্যাত এই ভিডিও গেমের সাউন্ডট্র্যাকে বাংলা গানের অন্তর্ভুক্তিতে উচ্ছ্বসিত ভারত তথা বাঙালি গেমার ও সংগীতপ্রেমীরা।
কে এই রূপা বিশ্বাস? এবং কী ‘আজ শনিবার’ গানের নেপথ্য ইতিহাস?
১৯৮২ সালে কানাডার ক্যালগেরিতে রূপা বিশ্বাসের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়েছিল ‘ডিস্কো জ্যাজ’ (Disco Jazz) অ্যালবামটি, যার অন্যতম জনপ্রিয় গান ছিল ‘আজ শনিবার’। ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীতের সঙ্গে পশ্চিমী ডিস্কো ও সিন্থ-পপের অভাবনীয় মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছিল এই অ্যালবামে।
মুক্তির সময় অ্যালবামটি খুব একটা বাণিজ্যিক প্রচার না পেলেও, কয়েক দশক পর আন্তর্জাতিক সংগীত সংগ্রাহক এবং ডিজে-দের হাত ধরে এটি ‘কাল্ট ক্লাসিক’ (Cult Classic)-এর মর্যাদা পায়। ইউটিউব এবং আন্তর্জাতিক মিউজিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে গানটি নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
সোশাল মিডিয়ায় বাঙালি নেটিজেনদের উচ্ছ্বাস:
‘জিটিএ ৬’-এর মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিনোদন প্রজেক্টে ১৯৮২ সালের এই বাংলা গানটি জায়গা করে নেওয়ায় সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো উৎসবের আমেজ। নেটিজেনদের মতে, রূপা বিশ্বাসের অনবদ্য গায়কী এবং গানটির ইউনিক মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টই আজ একে বিশ্বদরবারে এই সম্মান এনে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পপ কালচারে বাংলা গানের এই ঐতিহাসিক উপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বাঙালির কাছে এক বিশাল গর্বের মুহূর্ত।