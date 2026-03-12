Edit Profile
    শ্রেয়ার পর বলিউডে দাপট এই বাঙালি গায়িকার, কোন শর্তে ধুরন্ধরে মুখ দেখাতে রাজি হলেন মধুবন্তী?

    'ধুরন্ধর' ছবির 'শরারত'-এর অফিসিয়াল মিউজিক ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল মধুবন্তীকে। ক্যামেরা থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে পছন্দ করা গায়িকা দুম করে কেন রাজি হলেন? খোলসা করলেন আজ কি রাত গায়িকা।

    Mar 12, 2026, 09:30:34 IST
    By Priyanka Mukherjee
    তাঁর কণ্ঠের জাদুতে বুঁদ শ্রোতারা। আজ কী রাত গাওয়ার পর থেকে বলিউডের নয়া সেনসেশন এই বাঙালি গায়িকা। কথা হচ্ছে—মধুবন্তী বাগচীর। তাঁর গায়কী নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। রণবীর সিং-এর ব্লকবাস্টার ছবির হিট গান ‘শরারত'এ কেবল তাঁর কণ্ঠ নয়, দর্শক তাঁকে পর্দায় অভিনয় করতেও দেখেছেন। কিন্তু জানেন কি, এই মিউজিক ভিডিওর শুটিংয়ের আগে বেশ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন মধুবন্তী?

    দ্বিধার নেপথ্যে কী কারণ?

    একটি সাক্ষাৎকারে মধুবন্তী জানিয়েছেন, তিনি নিজেকে মূলত একজন গায়িকা হিসেবেই দেখেন। ক্যামেরার সামনে পারফর্ম করা বা ‘অ্যাক্টিং’ করা তাঁর স্বস্তির জায়গা ছিল না। গানটিতে প্রচুর অভিনেতা এবং নৃত্যশিল্পী থাকা সত্ত্বেও পরিচালক আদিত্য ধর চেয়েছিলেন মধুবন্তী যেন ফ্রেমের সামনে আসেন। মধুবন্তীর কথায়, ‘আমি খুব দ্বিধায় ছিলাম। স্টুডিওতে গান রেকর্ড করা আর বাড়িতে থাকা ছাড়া বাকি সব কিছুতেই আমার প্রচণ্ড অনীহা। আমি আদিত্যকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— কেন? এত জন তো রয়েছেই, আমাকে কেন লাগবে?’ কিন্তু আদিত্য নিজের সিদ্ধান্তে এতটাই অনড় ছিলেন যে, মধুবন্তীকে শেষ পর্যন্ত ‘হ্যাঁ’ বলতেই হয়।

    সেই ‘মজার’ শর্ত:

    অভিনয়ে রাজি হলেও একটি বিষয়ে আগেভাগেই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিলেন গায়িকা। হেসেই মধুবন্তী জানালেন, ‘আমার একটাই শর্ত ছিল— দয়া করে আমাকে দিয়ে নাচিয়ো না! কারণ আমি চাই না লোকে আমার নাচ দেখুক!’

    মধুবন্তীর মতে, গায়িকারা যখন পর্দায় আসেন, তখন তাঁদের লুক এবং এক্সপ্রেশন নিয়ে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয়। তিনি ভাবছিলেন, তাঁকে পর্দায় ঠিক কেমন দেখাবে বা তিনি সাবলীল হতে পারবেন কি না।

    ধুরন্ধর প্রজেক্ট: কিন্তু ‘ধুরন্ধর’ অ্যালবামের এই গানটির মেজাজ এবং টিমের উৎসাহ তাঁকে রাজি হতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত সেই দুষ্টুমি মাখা গানটিতে তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের বেশ পছন্দ হয়েছে।

    সাফল্যের স্বাদ:

    সব দ্বিধা কাটিয়ে মধুবন্তী যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল দেখার মতো। গ্ল্যামারাস লুকে তাঁকে দেখে ভক্তদের একাংশের দাবি— অভিনয়ের দাপটেও তিনি টেক্কা দিতে পারেন পেশাদারদের। গানটির মিউজিক প্রোডাকশন এবং মধুবন্তীর ভার্সেটাইল কণ্ঠ ইতিমধ্যেই চার্টে জায়গা করে নিয়েছে।

    গানটির সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন শাশ্বত সচদেব। গানটির কোরিওগ্রাফি করেছেন বিজয় গঙ্গোপাধ্যায়। শারারাতের ইউটিউব ভিডিওটি এখন পর্যন্ত ৩৪০ মিলিয়ন ভিউ ছাড়িয়ে গেছে। অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন এবং সঞ্জয় দত্তের পাশাপাশি রণবীর সিং প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ধুরন্ধর। আর দিন কয়েকের অপেক্ষা। চলতি মাসের ১৯ তারিখেই মুক্তি পাবে ছবির সিকুয়েল।

