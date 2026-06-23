Prakash Raj: জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি! গ্রেফতারির মুখে প্রকাশ রাজ? কী দোষ করলেন অভিনেতা?

Prakash Raj: জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি! গ্রেফতারির মুখে প্রকাশ রাজ? কী দোষ করলেন অভিনেতা?
কাধিক ভোটার আইডি রাখার অভিযোগে সমন পাঠানো সত্ত্বেও প্রকাশ রাজ বারবার হাজিরা এড়ান, তাই অভিনেতার বিরুদ্ধে কড়া ব্য়বস্থা নিল আদালত।
ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের দাপুটে অভিনেতা প্রকাশ রাজ (Prakash Raj) এবার এক বড়সড় আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়লেন। ধর্মস্থল বিতর্ক নিয়ে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার কয়েক দিনের মাথাতেই অভিনেতার বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নিল আদালত। একাধিক রাজ্যের ভোটার আইডি কার্ড (Voter ID Cards) নিজের কাছে রাখার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় বারবার হাজিরা এড়ানোর কারণে বেঙ্গালুরুর একটি আদালত প্রকাশ রাজের বিরুদ্ধে অ-জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে।
কেন জারি হলো অ-জামিনযোগ্য পরোয়ানা?
সংবাদ সংস্থা ‘এএনআই’ (ANI)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বেঙ্গালুরুর ৪৮তম অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (ACJM) আদালত এই কড়া নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের পাঠানো একাধিক সমন বা আইনি নির্দেশিকাকে প্রকাশ রাজ বারবার উপেক্ষা করায় এবং আদালতে অনুপস্থিত থাকায় বিচারক তাঁর বিরুদ্ধে এই ওয়ারেন্ট জারি করেন। এর ফলে যেকোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন এই অভিনেতা।
২. কী এই একাধিক ভোটার আইডির বিতর্ক?
একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত ২০১৯ সালে। দিলীপ কুমার নামের এক আইনজীবী বেঙ্গালুরুর হালাসুরু গেট থানায় প্রকাশ রাজের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল— প্রকাশ রাজ একই সাথে ভারতের ৪টি রাজ্য অর্থাৎ কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানায় ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত রয়েছেন।
ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, দেশের কোনও নাগরিক একই সময়ে একাধিক স্থানে বা রাজ্যে ভোটার তালিকায় নিজের নাম রাখতে পারেন না। তবে প্রকাশ রাজ অতীতে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি কেবল তামিলনাড়ু থেকেই ভোট দেন। আদালতের এই পরোয়ানা জারির পর অভিনেতার আইনি দল জরুরি ভিত্তিতে জামিনের আবেদন করতে বা ওয়ারেন্টের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে বলে জানা গেছে।
জড়াল ধর্মস্থল বিতর্কেও
ভোটার আইডি মামলার পাশাপাশি সম্প্রতি কর্ণাটকের বিখ্যাত মন্দির শহর ধর্মস্থলকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এক বিতর্কিত রিট পিটিশনেও প্রকাশ রাজের নাম উঠে এসেছে। সি এন চিন্নায়াহ নামের এক ব্যক্তি ধর্মস্থলে একাধিক খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন, তবে পরবর্তীতে তিনি হাইকোর্টে দাবি করেন যে মন্দির শহরটিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য একটি বড় ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাঁকে ব্যবহার করা হয়েছিল।
সেই পিটিশনে প্রকাশ রাজের সাথে তাঁর একটি ফোনালাপের কথাও উল্লেখ করা হয়। এই বিষয়ে গত সপ্তাহে প্রকাশ রাজ সংবাদমাধ্যমকে জানান, একজন নাগরিক হিসেবে তথ্য পাওয়া মাত্রই তিনি তা তড়িঘড়ি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (SIT)-এর প্রধান প্রণব মহান্তির কাছে হস্তান্তর করেছিলেন এবং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More