প্রেমিক রাহুল মোদীর সঙ্গে ‘ছোট্ট ছুটি’ কাটাচ্ছেন শ্রদ্ধা,সামনে এল ডেট নাইটের ছবি
রাহুল মোদীর সঙ্গে শ্রদ্ধা কাপুরের সম্পর্কের কথা কারুর অজানা নয়। এবার প্রেমিকের সঙ্গে ছুটি কাটানোর কিছু মুহূর্ত ইনস্টায় ফাঁস করলেন নায়িকা নিজেই।
ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ম্বরের আড়ালেই রাখতে পছন্দ করেন বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর (Shraddha Kapoor)। তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা ছবি পোস্ট করাতেও খুব একটা পিছপা হন না তিনি। দীর্ঘদিনের চর্চিত প্রেমিক তথা চিত্রনাট্যকার-প্রযোজক রাহুল মোদির (Rahul Mody) সঙ্গে নিজের ভ্যাকেশনের কিছু রোমান্টিক মুহূর্ত সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে অনুরাগীদের মন জয় করে নিলেন ‘স্ত্রী ২’ খ্যাত অভিনেত্রী।
লেক সাইড ডিনার থেকে লাইব্রেরি— মিষ্টি মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায়
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে ছুটির দিনের একঝাঁক রঙিন ছবি অনুরাগীদের উপহার দিয়েছেন শ্রদ্ধা। ক্যাপশনে মিষ্টি সুর চড়িয়ে লিখেছেন, ‘ছোট্ট একটা ছুটি তো পাওনাই থাকে, তাই না? আমরা কি একটু ছুটির যোগ্য নই?’
পোস্ট করা ছবির মধ্যে একটিতে দেখা যায়, গোধূলির আলোয় সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে কফিতে চুমুক দিচ্ছেন শ্রদ্ধা, আর ভালোবাসার ফ্রেমটি ক্যামেরাবন্দি করছেন খোদ প্রেমিক রাহুল। অন্য এক ফ্রেমে লাইব্রেরিতে বইয়ের পাতায় মগ্ন রাহুলকে পরম ভালোবাসায় ফ্রেমবন্দি করেছেন অভিনেত্রী নিজে। রয়েছে তাঁদের স্পেশাল ডেট নাইটের দৃশ্য, একসঙ্গে আম-স্টিকি রাইস খাওয়ার ছবি থেকে শুরু করে শ্রদ্ধার নানা ছটফটে ও মজার রূপ।
কাজের সূত্রে আলাপ, প্রেমের সূচনা কবে?
২০২৪ সালে মুম্বাইতে নৈশভোজ শেষে প্রথম একসঙ্গে জনসমক্ষে দেখা যায় শ্রদ্ধা ও রাহুলকে। জানা যায়, লভ রঞ্জন পরিচালিত ‘তু ঝুঠি মে মক্কার’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়। এরপর থেকে নানা বিয়েবাড়ি, মুভি ডেট কিংবা নাইটআউটে তাঁদের কেমিস্ট্রি চর্চার খোরাক জুগিয়েছে। প্রকাশ্যে নিজেদের ভালোবাসার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার না করলেও যৌথ ফটো পোস্ট, এক ম্যাচিং পোশাক পরা কিংবা রোমান্টিক ডেটের ছবি দিয়ে সম্পর্কে সিলমোহর দিয়ে দিয়েছেন শ্রদ্ধা। এখন দেখবার শক্তি কাপুর কন্যার সঙ্গে কবে চার হাত এক হবে রাহুলের!
আসছে ‘ইথা’
‘স্ত্রী ২’-এর আকাশচুম্বী সাফল্যের পর শ্রদ্ধা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁর পরবর্তী ছবি ‘ইথা’ (Eetha)-র জন্য। প্রখ্যাত মারাঠি তামাশা ও লাবণী শিল্পী ভিঠাবাই নারায়ণগাঁওকরের বায়োপিকে নামভূমিকায় দেখা যাবে শ্রদ্ধাকে। দীনেশ বিজনের ম্যাডক ফিল্মস ও রণদীপ হুডা অভিনীত এই বহুল প্রতীক্ষিত ছবি আগামী ৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।
সময়ের সাথে সাথে, দুজনকে বিবাহ এবং সিনেমার তারিখগুলিতে একসাথে দেখা গেছে। শ্রদ্ধা তাদের সমীকরণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে রাহুলের সাথে ছবি ভাগ করে নেওয়া এবং ভ্রমণ করতে দেখা এবং একসাথে বিশেষ অনুষ্ঠান কাটাতে দেখা যায়। 2025 সালে, তিনি রাহুলের একটি কৌতুকপূর্ণ ইনস্টাগ্রাম ভিডিও শেয়ার করেছিলেন এবং তাকে ট্যাগ করেছিলেন যে তার ট্যানট্রামগুলি "পরিচালনা" করতে পারে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে রসিকতা করেছিলেন। তিনি তার সাথে একটি ভাদা-পাভ ডেট উপভোগ করার একটি ছবিও শেয়ার করেছেন, পাশাপাশি ম্যাচিং পাজামায় দুজনের যমজ হওয়ার আরেকটি ছবিও শেয়ার করেছেন। এই দম্পতি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেননি, তবে এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলি তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধন ভাগ করে নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে। শ্রদ্ধা কাপুরের আসন্ন সিনেমা সম্পর্কে শ্রদ্ধা তার আসন্ন ছবি ইথার মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ছবিটি বিখ্যাত মারাঠি তামাশা এবং লাবনী অভিনয়শিল্পী বিঠাবাই নারায়ণগাঁওকরকে অনুসরণ করে, যিনি নম্র শুরু থেকে মহারাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত লোক থিয়েটার শিল্পী হয়ে ওঠেন। ছবিতে রণদীপ হুদা, অনন্ত জোশী এবং অন্যান্যরা অভিনয় করেছেন এবং দীনেশ ভিজানের ম্যাডক ফিল্মস সহ-প্রযোজনা করেছে। যদিও এটি প্রাথমিকভাবে 28 আগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল এবং যশের টক্সিকের সাথে সংঘর্ষ করার কথা ছিল, এখন এটি 4 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। ছবিটি শ্রদ্ধার শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'স্ত্রী 2' এর সাফল্যের পরে বড় পর্দায় ফিরে আসার চিহ্ন দেয়। এর টিজারটি ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য গুঞ্জন তৈরি করেছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More