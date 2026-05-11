    Salman Khan: এই ছবিতে নায়িকার থেকে কম বেতন পেয়েছিলেন সলমন, সিনেমাটি তৈরি করেছিল ইতিহাস

    Salman Khan: ১৯৮৯ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘মেইনে প্যায়ার কিয়া’-তে ভাগ্যশ্রী সলমন খানের চেয়ে অনেক বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। দীর্ঘ বছর পর অভিনেত্রী জানালেন এর কারণ। এটি ছিল ভাগ্যশ্রীর প্রথম ছবি।

    May 11, 2026, 19:58:00 IST
    By Swati Das Banerjee
    Salman Khan: ১৯৮৯ সালে সলমন খান এবং ভাগ্যশ্রী অভিনীত ‘মেইনে প্যায়ার কিয়া’ ছবিটি মুক্তি পায়। সেই সময় সলমন খান এবং ভাগ্যশ্রী দুজনেই ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন ছিলেন। কিন্তু তাঁদের জুটি পর্দায় এমন জাদু দেখিয়েছিল যে ছবিটি ব্লকবাস্টার হয়ে যায়। ‘মেইনে প্যায়ার কিয়া’-এর আগে সলমন খান মাত্র একটি ছবি করেছিলেন। অন্যদিকে, এটি ছিল ভাগ্যশ্রীর প্রথম ছবি। বলিউডে প্রায়শই দেখা যায় যে পুরুষ অভিনেতারা মহিলা প্রধান চরিত্রের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পান। কিন্তু এই ছবিতে ঠিক উল্টোটা ঘটেছিল। ভাগ্যশ্রী সলমন খানের চেয়ে অনেক বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন।

    এই ছবিতে নায়িকার থেকে কম বেতন পেয়েছিলেন সলমন
    বলিউডে বেতন বৈষম্য নিয়ে কী বললেন ভাগ্যশ্রী?

    জুমের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ভাগ্যশ্রী জানিয়েছেন কেন তিনি সলমন খানের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। একই সাথে তিনি বলিউডে বেতন বৈষম্য নিয়েও নিজের মতামত জানিয়েছেন।

    সলমনের চেয়ে বেশি টাকা পাওয়ার খবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, রাজা শিবাজীর অভিনেত্রী বলেন, ‘এটা অনেকটাই দর্শকদের চাহিদার উপর নির্ভর করে। টাকার কথা বললে, এটি একটি সরল ব্যবসা। একজন প্রযোজক বা পরিচালক মনে করেন তবে তাঁদের সেই অভিনেত্রীকে ততটাই মূল্য দিতে হবে যতটা তিনি দিতে ইচ্ছুক। সেক্ষেত্রে অভিনেত্রীকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে তিনি অন্য কারও জন্য কাজ ছাড়তে চান কিনা। যতক্ষণ না মহিলারা একজোট হয়ে বলছেন যে আমাদের এই পারিশ্রমিকই পাওয়া উচিত, ততক্ষণ এমনটা হবে না।’

    ভাগ্যশ্রী আরও বলেন, ‘সবসময় এমন কেউ না কেউ থাকবে যে দর কষাকষি করে পিছিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকবে। এটাই মানদণ্ড। এমনটা হয় না, এমনটা হবেও না। সবসময় এমন কেউ থাকবে যে নিজের কাজ এবং শিল্পের সাথে আপস করতে প্রস্তুত থাকবে। এটি একটি খুব অস্থির বাজার। যখন আপনি কারও সাথে কাজ করছেন, তখন সেটা শুধু টাকার জন্য নয়, আপনার তাঁর সাথে কাজ করতেও ভালো লাগা উচিত। এটি একটি ব্যবসায়িক কৌশল।’

    সলমন এবং ভাগ্যশ্রী কত পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন?

    ‘মেইনে প্যায়ার কিয়া ছবিতে সলমন খান পেয়েছিলেন ২৫,০০০ টাকা। অন্যদিকে, ভাগ্যশ্রী এই ব্লকবাস্টার ছবির জন্য ১,০০,০০০ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। ছবিতে আলোকনাথ, রিমা লাগু এবং মনিশ বহলের মতো অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন।

