Salman Khan: হার্টের সমস্য়া সলমনের বডি ডবলের, পারভেজের সার্জারির সব খরচ দেবেন ভাইজান

Salman Khan: হার্টের সমস্য়া সলমনের বডি ডবলের, পারভেজের সার্জারির সব খরচ দেবেন ভাইজান
প্রেম রতন ধন পায়ো, সুলতান, টাইগার জিন্দা হ্যায়, রেস ৩, দাবাং ৩-র মতো ছবিতে সলমনের বডি ডবল হিসাবে কাজ করেছেন পারভেজ কাজী।
আরও একবার বড় মনের পরিচয় দিলেন বলিউড সুপারস্টার সলমন খান। বিগত বহু বছর ধরে সলমনের বডি ডাবল হিসেবে কাজ করা পারভেজ কাজী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, তাঁর সমস্ত চিকিৎসা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন ‘ভাইজান’।
কী ঘটেছিল পারভেজ কাজীর?
হঠাৎ অসুস্থতা: গত ৬ আগস্ট পারভেজ কাজী বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। শুটিং সেটে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে গুজব ছড়ালেও তাঁর ম্যানেজার পীযূষ বিষয়টি পরিষ্কার করে জানান যে ঘটনাটি বাড়িতেই ঘটেছিল।
মাইনর হার্ট সার্জারি: পরীক্ষার পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় এবং চিকিৎসকরা তাঁর একটি মাইনর হার্ট সার্জারি করেন।
সলমনের সাহায্য: খবর পাওয়ার সাথে সাথেই সলমন খান পারভেজের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পাশে দাঁড়ান। পারভেজের ম্যানেজার জানান, সলমন পারভেজকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতো দেখেন এবং সঠিক সময়ে সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। বর্তমানে পারভেজ সুস্থ হয়ে উঠছেন।
'মনস্টার' ছবির শুটিংয়ে প্রভাব
প্যান-ইন্ডিয়া অ্যাকশন ফিল্ম ‘মনস্টার’ (Monster)-এর শুটিং চলাকালীনই এই ঘটনাটি ঘটে।
অ্যাকশন শিডিউলে পরিবর্তন: পারভেজের বিশ্রামের কারণে স্টান্ট শিডিউলে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে।
ছবি ও স্টান্ট টিম: নাম না নির্দিষ্ট থাকা তেলেগু পরিচালক বংশী পাইডিপল্লি পরিচালিত এই ছবিতে সলমনের বিপরীতে রয়েছেন নয়নতারা। ফিল্ম সিটির প্রাইম ফোকাস স্টুডিওতে আফগান গ্রামের সেট বানিয়ে একটি কোরিয়ান অ্যাকশন টিমের নজরদারিতে ছবিটির শুটিং চলছে। ছবিটির মুক্তি পাওয়ার কথা ২০২৭ সালের ঈদে।
কে এই পারভেজ কাজী?
পারভেজ কাজী দীর্ঘ বছর ধরে সলমন খানের বডি ডাবল হিসেবে কাজ করছেন। 'প্রেম রতন ধন পায়ো', 'সুলতান', 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', 'রেস ৩', 'ভারত', 'দাবাং ৩' এবং 'রাধে'-র মতো বহু ব্লকবাস্টার ছবিতে সলমনের হয়ে বিপজ্জনক স্টান্ট করেছেন তিনি।
সলমনের অন্যান্য প্রজেক্ট
সলমন খানের যুদ্ধভিত্তিক সিনেমা 'মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস' (যার আগের নাম ছিল 'ব্যাটেল অফ গালওয়ান') আপাতত মুক্তির অপেক্ষায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আপত্তির কারণে ছবিটির মুক্তি নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তবে নির্মাতারা খুব শীঘ্রই নতুন মুক্তির তারিখ ঘোষণা করবেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More