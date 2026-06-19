Bharat Bhhagya Viddhaata BO: বক্স অফিসে ভরাডুবি কঙ্গনার ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’র, প্রথম সপ্তাহে ১০ কোটির গণ্ডিও টপকাল না
সাত দিনের শেষে কঙ্গনা রানাওয়াতের ভারত ভাগ্য বিধাতা ছবিটির মোট আয় ১০ কোটির অনেক নিচেই থেকে গেল। আশাব্যঞ্জক ফলাফল করতে ব্যর্থ, ফের ভাগ্যখারাপ বিজেপি সাংসদের।
কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত এবং মনোজ তাপাদিয়া পরিচালিত ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ বক্স অফিসে প্রথম সপ্তাহ শেষ করল হতাশাজনক ফল নিয়ে। মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তে ছবিটি আশাব্যঞ্জক সূচনা করলেও সেই গতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সাত দিনের শেষে ছবিটির মোট আয় ১০ কোটির অনেক নিচেই থেকে গেল।
প্রথম সপ্তাহে কত আয় করল?
ট্রেড ট্র্যাকার স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির সপ্তম দিনে ছবিটি ভারতে ৪৫ লক্ষ টাকা নেট সংগ্রহ করেছে। এর ফলে সাত দিনে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৬.৫৫ কোটি টাকা।
প্রথম দিনে ১ কোটি টাকা আয় দিয়ে যাত্রা শুরু করে ছবিটি। শনিবার আয় করে ১.৪৫ কোটি এবং রবিবার সর্বোচ্চ ১.৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। তবে সপ্তাহান্তের পর থেকেই আয়ে বড়সড় ধস নামে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকেই পতন
সোমবার ও মঙ্গলবার ছবিটির দৈনিক আয় নেমে আসে ৬৫ লক্ষ টাকায়। বুধবার আরও কমে তা দাঁড়ায় ৫৫ লক্ষ টাকায়। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারেও সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়নি।
ট্রেড বিশ্লেষকদের মতে, ছবিটির ইতিবাচক উদ্বোধনী সপ্তাহান্ত বক্স অফিসে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যে রূপ নিতে পারেনি। দর্শকদের আগ্রহ দ্রুত কমে যাওয়ায় প্রথম সপ্তাহেই ছবিটি চাপে পড়েছে।
রাজনৈতিক মহলেও ছিল আলোচনায়
বক্স অফিসের পারফরম্যান্সের বাইরেও ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ মুক্তির আগে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। ১২ জুন মুক্তির পর ছবিটিকে হরিয়ানায় করমুক্ত ঘোষণা করা হয়। একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি ছবিটির প্রশংসা করেন এবং একে সাহস, সহানুভূতি ও মানবতার শক্তিশালী কাহিনি বলে উল্লেখ করেন।
ওড়িশাতেও ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী কনক বর্ধন সিং দেও।
বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায় নির্মিত
ছবিটির গল্প আবর্তিত হয়েছে নার্স গীতা মাধব গান্ধারের জীবনকে ঘিরে, যা অঞ্জলি কুলথের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত। ২০০৮ সালের মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার সময় ২০ জন গর্ভবতী মহিলার জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।
ছবিতে কঙ্গনা রানাওয়াতের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন এশা দে, গিরিজা ওক, স্মিতা তাম্বে-সহ একাধিক শিল্পী।
বাড়ছে প্রতিযোগিতার চাপ
প্রথম সপ্তাহেই ছবিটিকে একাধিক নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে। আগামী দিনে ‘ককটেল ২’ সহ বড় ছবিগুলির আগমন ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’র বক্স অফিস যাত্রাকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
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