এখনো বক্স অফিসে কড়া টক্কর চলছে ভূত বাংলা আর ধুরন্ধর ২-র, রবিবার কার আয় বেশি হল?

এখনো বক্স অফিসে কড়া টক্কর চলছে ভূত বাংলা আর ধুরন্ধর ২-র, রবিবার কার আয় বেশি হল?
রণবীর সিং 'ধুরন্ধর ২' ছবিতে তাঁর দুর্দান্ত অভিনয় দিয়ে সবার হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা'-ও লড়াইয়ে পিছিয়ে নেই। দুটি সিনেমাই রীতেশ দেশমুখের ‘রাজা শিবাজি’-কে কড়া টক্কর দিচ্ছে।
পরিচালক আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির পর দুই মাস হয়ে গিয়েছে, তবে রবিবারও এই সিনেমাটি বক্স অফিসে দৌরাত্ম বজায় রেখেছে। ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া 'ধুরন্ধর 2' অনেক বড় সিনেমাকেই বক্স অফিসে বাজিমাত দিয়েছে। ছবিটি মুক্তির পরে ৫৩ দিন কেটে গিয়েছে। এদিকে, সিনেমা হলে চলছে অক্ষয় কুমারের ভূত বাংলা সিনেমাটিও। চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক, কে কত টাকা আয় করল রবিবার ১০ মে।
'ধুরন্ধর ২'-র বক্স অফিস কালেকশন
রণবীর সিং 'ধুরন্ধর ২' ছবিতে তাঁর দুর্দান্ত অভিনয় দিয়ে সবার হৃদয় জয় করেছেন। শুধু 'ধুরন্ধর ২' এর গল্পই নয়, এর গানগুলিও ইন্টারনেটে দারুণ জনপ্রিয়। অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' এবং রীতেশ দেশমুখের ‘রাজা শিবাজি’র সঙ্গে চলছে কাঁটায় কাঁটায় টক্কর। তা সত্ত্বেও, 'ধুরন্ধর ২' সপ্তাহান্তে অর্থাৎ রবিবারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। স্যাকনিলকের মতে, 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' রবিবার ১.১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। আর যার ফলে ৫৩ দিনের মোট সংগ্রহ এখন ১,১৪৩.০৯ কোটি টাকা।
'ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে
২০২৫ সালের হিট চলচ্চিত্র 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়াল 'ধুরন্ধর ২', যা গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিতে দেখানো হয়েছে যে হামজা কীভাবে পাকিস্তানের লিয়ারিতে একটি বালোচ গ্যাংয়ে অনুপ্রবেশ করে এবং একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে নির্মূল করে। এই সিক্যুয়েলে দেখা গিয়েছে যে জসকিরাত কীভাবে পরিস্থিতির কারণে হামজা হয়ে ওঠেন, তার পেছনের গল্প। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রণবীর, সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, রাকেশ বেদী, দানিশ প্যান্ডর প্রমুখ।
'ভূত বাংলা'-র বক্স অফিস কালেকশন
‘ভূত বাংলা’ দিয়ে বক্স অফিসে ফিরেছেন অক্ষয় কুমার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয়দর্শন। অক্ষয় কুমারের হরর কমেডি ছবি 'ভূত বাংলা' মুক্তির জন্য দর্শক দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে ছিলেন। এই ছবিতে আবারও নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে সবার মন জয় করেছেন অক্ষয় কুমার। 'ভূত বাংলা' পেইড প্রিভিউর দিন ৩.৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। একই সময়ে, 'ভূত বাংলা' উদ্বোধনী দিনে ১২.২৫ কোটি টাকা আয় করে। এখন এর ২৪তম দিনের পরিসংখ্যান এখন প্রকাশিত হয়েছে। স্যাকনিলকের মতে, 'ভূত বাংলা' রবিবার ৪.১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ আয় হয়েছে ধুরন্ধর ২-এর থেকে বেশি। আর 'ভূত বাংলা'র মোট সংগ্রহ ১৫৮.৮৫ কোটি টাকা।
(ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত বক্স অফিস পরিসংখ্যানের বিবরণ বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, বাণিজ্য বিশ্লেষক এবং উৎসের উপর ভিত্তি করে। প্রকৃত পরিসংখ্যান উপরে প্রদত্ত অনুমানের থেকে পৃথক হতে পারে।)
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।