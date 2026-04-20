Bhoot Bangla BO Day 3: ৩ দিনেই কেল্লাফতে! বক্স অফিসে অক্ষয়ের ‘ভূত বাংলা’র দাপট, আয় কত?

Bhoot Bangla BO Day 3: ৩ দিনেই কেল্লাফতে! বক্স অফিসে অক্ষয়ের ‘ভূত বাংলা’র দাপট, আয় কত?
অক্ষয় কুমারের জন্য ২০২৬ সালটা যেন শাপে বর হয়ে এল! একের পর এক ফ্লপের খরা কাটিয়ে বক্স অফিসে ফিরল ‘খিলাড়ি’র ম্যাজিক। প্রিয়দর্শন-অক্ষয় জুটি মানেই যে প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল আর টাকার বৃষ্টি, তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল ‘ভূত বাংলা’ (Bhooth Bangla)।
প্রবাদ আছে, ‘পুরনো চাল ভাতে বাড়ে’। পরিচালক প্রিয়দর্শন আর অক্ষয় কুমারের জুটির ক্ষেত্রেও এই কথাটা ধ্রুব সত্য। ১৪ বছর পর একসঙ্গে কাজ করতে নেমে তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন, কেন এই জুটিকে ‘কমেডি কিং’ বলা হয়। মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে রাজত্ব করছে ‘ভূত বাংলা’। প্রথম সপ্তাহান্ত (উইকেন্ড) শেষ হওয়ার আগেই ছবিটি যে মাইলফলক স্পর্শ করেছে, তাতে উচ্ছ্বসিত হল মালিকরা।
বক্স অফিসে ম্যাজিক ফিগার
ট্রেড অ্যানালিস্টদের রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির তৃতীয় দিনে অর্থাৎ রবিবারের শেষে ‘ভূত বাংলা’র মোট কালেকশন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৬.৩০ কোটি টাকা। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই ছবিটি দর্শকদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিল। প্রথম দিন ভালো ওপেনিংয়ের পর শনি ও রবিবার ছুটির দিনে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে ব্যবসার পরিমাণ।
তিন দিনের খতিয়ান:
প্রথম দিন: ১৮.৫০ কোটি টাকা (প্রায়)
দ্বিতীয় দিন: ১৭.৮০ কোটি টাকা (প্রায়)
তৃতীয় দিন (রবিবার): ২০ কোটি টাকার গণ্ডি পেরিয়ে রেকর্ড কালেকশন।
মোট সংগ্রহ: ৫৬.৩০ কোটি টাকা।
অক্ষয়ের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন
গত দু-তিন বছরে অক্ষয়ের বেশ কিছু ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কিন্তু হরর-কমেডি ঘরানায় তাঁর প্রত্যাবর্তন যেন সেই সব ব্যর্থতাকে ধুয়ে মুছে দিল। দর্শকদের মতে, ‘ভুল ভুলাইয়া’র সেই পুরনো ফ্লেভার আর প্রিয়দর্শনের নিখুঁত পরিচালনা— এই দুইয়ের মিশেলে ‘ভূত বাংলা’ একটি ফুল এন্টারটেইনার। অক্ষয় ছাড়াও ছবিতে পরেশ রাওয়াল এবং রাজপাল যাদবের ত্রয়ীর রসায়ন দর্শকদের পেটে খিল ধরিয়ে দিচ্ছে।
সামনে বড় লক্ষ্য
উইকডে-তেও যদি এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তবে খুব শীঘ্রই ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সামনে আর কোনো বড় ছবি না থাকায় ‘ভূত বাংলা’-র সামনে এখন খোলা মাঠ।
