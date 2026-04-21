    Bhoot Bangla BO Day 4: রবিবারের তুলনায় প্রথম সোমবারে ভূত বাংলা-র আয় কমল! ৪ দিনে ছবির মোট সংগ্রহ কত?

    Bhooth Bangla box office report: স্যাকনিলকের সর্বশেষ আপডেটে বলা হয়েছে যে ভূত বাংলা মুক্তির চতুর্থ দিনে ৬.৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে ছবিখানা। র্তমানে ভূত বাংলা ছবির মোট আয় ভারতে ৬৪.৭৫ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যপী ৭৭.৩৪ কোটি টাকা।

    Apr 21, 2026, 08:00:40 IST
    By Tulika Samadder
    Bhooth Bangla box office collection day 4: অক্ষয় কুমারের হরর-কমেডি ‘ভূত বাংলা ’শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি এক দশক পরে পরিচালক প্রিয়দর্শনের সঙ্গে অক্ষয়ের পুনর্মিলন ঘটিয়েছে। ছবিটি প্রথম সপ্তাহান্তে ভালো পারফর্ম করে। এখন চলুন দেখা যাক, সোমবার প্রেক্ষাগৃহে কেমন ফল করতে পারল এটি।

    ভূত বাংলা-র ৪ দিনের বক্স অফিস কালেকশন কত? (Girish Srivastav)
    ভূত বাংলা-র ৪ দিনের বক্স অফিস কালেকশন কত? (Girish Srivastav)

    ভূত বাংলা বক্স অফিস আপডেট

    স্যাকনিলকের সর্বশেষ আপডেটে বলা হয়েছে যে ভূত বাংলা মুক্তির চতুর্থ দিনে ৬.৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে, যা এর প্রথম সোমবার। ভূত বাংলা প্রিভিউ শো-র দিন ৩.৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে এবং প্রথম দিনে এর সংগ্রহ ছিল ১২.২৫ কোটি টাকা। শনিবার ও রবিবার যথাক্রমে ভূত বাংলা-র আয় হয় ১৯ ও ২৩ কোটি টাকা। বর্তমানে ভূত বাংলা ছবির মোট আয় ভারতে ৬৪.৭৫ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যপী ৭৭.৩৪ কোটি টাকা।

    ভূত বাংলা সম্পর্কে

    হেরা ফেরি (২০০০), গরম মশলা (২০০৫), ভাগম ভাগ (২০০৬), ভুল ভুলাইয়া (২০০৭), দে দান দান (২০০৯), এবং খাট্টা মিঠা (২০১০)-এর মতো সিনেমার পরে অক্ষয়ের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন চিহ্নিত করে ‘ভূত বাংলা’। ভক্তরা বরাবরই এই জুটির ভিনটেজ কমেডি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন ওয়ামিকা গাব্বি, টাবু, মিথিলা পালকার, রাজপাল যাদব এবং যিশু সেনগুপ্ত।

    ছবিটি লন্ডনের এনআরআই অর্জুন (অক্ষয়) এবং তার বোন (মিথিলা) কে ঘিরে আবর্তিত হয়। যারা আচমকাই একটি প্রাসাদ উত্তরাধিকার সূত্রে পান। অর্জুন তার বোনের বিয়ের জন্য গ্রামে আসে এবং উত্তরাধিকারে পাওয়া সেই প্রাসাদেই বিয়ের অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রথা আছে যে এই গ্রামে কারও বিয়ে হয় না, কারণ বধুসুর এসে কনে চুরি করে। এরপর এগোতে থাকে ছবির গল্প।

    ভূত বাংলা মুক্তির পর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া

    সিনেমাটি দর্শকদের কাছ থেকে মুক্তির পরে ইতিবাচক পর্যালোচনা পেয়েছিল। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরেশ রাওয়াল বলেন, এই ছবিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। তিনি বলেন, ‘প্রিয়দর্শনজির সঙ্গে কাজ করা সর্বদাই আশ্চর্যজনক। প্রচুর মজা হয়েছে। ভূত বাংলা এমন সুন্দর শ্যুট করা একটি হরর ফিল্ম যা আপনি হয়তো ভারতে দেখেননি। এটি আশ্চর্যজনক, খুব আঁটসাঁটো এবং টানটান স্ক্রিপ্ট-সহ। এবং এটি একটি দুর্দান্ত গতি বজায় রাখে।’

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

