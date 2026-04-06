‘খাঁটি নস্টালজিয়া…', ‘ভূত বাংলা’-র ট্রেলার দেখে দর্শকদের মনে তাজা হল পুরনো স্মৃতি
'ভুথ বাংলা' ট্রেলার: হরর কমেডির জন্য প্রিয়দর্শন এবং অক্ষয় কুমার তাদের 2010 সালের চলচ্চিত্র খট্টা মিঠার পরে আবার একত্রিত হন, যেখানে পরেশ রাওয়ালও অভিনয় করেছেন।
হতে চলেছে অপেক্ষার অবসান। মুক্তি পেতে চলেছে প্রিয়দর্শন পরিচালিত ছবি ‘ভূত বাংলা’। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ১৬ এপ্রিল। এবার মুক্তি পেল সিনেমার ট্রেলার। ট্রেলার দেখে দর্শকরা ফিরে গিয়েছেন ২০০৭ সালে, যখন মুক্তি পায় ভুলভুলাইয়া ছবিটি।
'ভূত বাংলা'র ট্রেলার:
সোমবার মুক্তি পাওয়া ছবির ট্রেলারে দেখা গেছে যে অক্ষয়ের চরিত্রটি একটি ভুতুড়ে বাড়িতে বাস করছে এবং সেখানেই বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছেন। সেখানে তিনি বধুসুর নামে একটি অশুভ সত্তা তাকে থামানোর চেষ্টা করছে। ভক্তরা ট্রেলারে পুনর্মিলন এবং কমেডিকে 'খাঁটি নস্টালজিয়া' বলে অভিহিত করেছেন।
ভূত বাংলার ট্রেলারে দেখা গিয়েছে যে অক্ষয়ের চরিত্রটি একটি বাংলোর উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে যার পিছনে একটি ভুতুড়ে জঙ্গল রয়েছে যার নাম পিশাচ ভ্যান, এবং তিনি কেবল ভুতুড়ে হওয়ার কারণে এটি ছেড়ে দিতে রাজি নন। পরেশ রাওয়ালের চরিত্রটি মিথিলা পালকারের চরিত্রটিকে বাড়ির অনেক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করে, অক্ষয় হাস্যকরভাবে তাদের ছোট করার চেষ্টা করে। এই সমস্ত সময় তিনি বিয়ে করার চেষ্টা করছেন, যখন মঙ্গলপুর গ্রামের কেউ বধুসুর নামে একটি অশুভ সত্তার কারণে বিয়ে করে না। ট্রেলারটি অক্ষয় অনিবার্যভাবে বধুসুরকে তার ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার সাথে শেষ হয়, এমনকি তিনি মিথিলার কাছে সবকিছু ছোট করার চেষ্টা চালিয়ে যান।
ভক্তদের প্রতিক্রিয়া ইন্টারনেটে কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে 'ভূত বাংলা'র ট্রেলারটি সাম্প্রতিক হরর-কমেডির পুনরাবৃত্তি বলে মনে হচ্ছে, অন্যরা এটিকে হাস্যকর বলে মনে করেছেন। একজন ব্যক্তি এক্স-এ (পূর্বে টুইটার) মন্তব্য করেছেন, ‘আব্বে কুচ তো অরিজিনাল বনাও ভি সেম ভুল ভুলাইয়া কি স্ক্রিপ্ট, একই সংলাপ ফলের সিনেমা কে (আপনি কেন একই স্ক্রিপ্ট এবং ভুল ভুলাইয়ার সংলাপ ব্যবহার করার পরিবর্তে মূল কিছু তৈরি করবেন না)’। অন্যজন এটিকে বলেছিলেন, ‘ভূত বাংলা প্রিদর্শনের সাথে ভুল ভুলাইয়া ২ এর মতো।’
অক্ষয় ছবির ট্রেলার এক্স-এ শেয়ার করে লিখেছেন, ‘ভূত বাংলায় আপনাকে স্বাগতম। ইয়াহান না তো লোগ নরমাল হ্যায়... অউর উপার সে বাংলা ভি প্যারানরমাল হ্যায়। (সাধারণ মানুষ এখানে থাকে না... তার উপরে, বাংলোটিও অস্বাভাবিক)। নিজের ঝুঁকিতে প্রবেশ করুন। ছবিটির পেইড প্রিভিউ ১৬ এপ্রিল রাত ৯ টায় শুরু হবে।’
যাইহোক, ভক্তরা এটিকে হাস্যকর বলে মনে করেছিলেন, একজন ব্যক্তি লিখেছেন, 'খাঁটি নস্টালজিয়া ভাইবস পেলাম! 'ভূত বাংলা'র ট্রেলার দেখে মনে হচ্ছে আমরা অক্ষয় কুমারের স্বর্ণযুগে ফিরে এসেছি। আরও অনেকে অক্ষয় এবং মিথিলার মধ্যে একটি দৃশ্য দেখিয়ে লিখেছিলেন, ‘বাহেন ডর গেয়ি (বোন ভয় পেয়ে গিয়েছিল)’। এমনকি একজন দাবি করেছেন, ‘অক্ষয় কুমার + প্রিয়দর্শন + পরেশ রাওয়াল + রাজপাল যাদব। অবশেষে বলিউডের কমেডি বাঁচাতে ফিরে এসেছে কিংবদন্তি কমেডি টিম!’ রাজপাল যাদব ট্রেলারে তার আগের ছবিগুলির কিছু বিখ্যাত লাইনও ফিরিয়ে এনেছে, যা দেখে নস্টালজিক হয়ে পড়েন দর্শকরা।
প্রিয়দর্শন পরিচালিত ভূত বাংলা সম্পর্কে
ভূত বাংলা হেরা ফেরি (২০০০), গরম মশলা (২০০৫), ভাগম ভাগ (২০০৬), ভুল ভুলাইয়া (২০০৭), দে দান দান (২০০৯), এবং খাট্টা মিঠা (২০১০) এর মতো চলচ্চিত্রের পরে অক্ষয়ের সাথে তার পুনর্মিলন চিহ্নিত করে। ছবিতে অভিনয় করেছেন ওয়ামিকা গাব্বি, টাবু, রাজপাল যাদব এবং যিশু সেনগুপ্ত।