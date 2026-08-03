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    Bhumi Pednekar: জেন জি-র ভাষা নিয়ে মুখ খুলে ট্রোল ভূমি! ‘পুলিশ একে ৪৭ নিয়ে যখন এল, তখন কোথায় ছিলেন’, উঠল পালটা প্রশ্ন

    প্রতিবাদী ছাত্রদের ব্যবহৃত অশালীন ভাষার সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর। কিন্তু সেই ভিডিও ঘিরেই এবার শুরু হয়েছে বিতর্ক। নেটিজেনদের প্রশ্ন, ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ও পুলিশের হিংসা নিয়ে কেন একটিও মন্তব্য করলেন না অভিনেত্রী? 

    Published on: Aug 3, 2026, 21:30:54 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউড অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে চলমান বিক্ষোভে প্রতিবাদকারীদের ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে সেই ভিডিয়ো পোস্ট করার পর থেকেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি। বহু নেটিজেন প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতিবাদীদের ভাষা নিয়ে কথা বললেও ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও হিংসা নিয়ে কেন নীরব থাকলেন অভিনেত্রী?

    মোদীর সমর্থনে ভিডিয়ো, পালটা আক্রমণে ভূমি পেডনেকর।
    মোদীর সমর্থনে ভিডিয়ো, পালটা আক্রমণে ভূমি পেডনেকর।

    রবিবার নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা ভিডিয়োতে ভূমি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ভাইরাল হওয়া বিভিন্ন ভিডিয়োতে দেশের তরুণ প্রজন্ম যেভাবে ভাষা ব্যবহার করছে, তা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই নয়। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে করা কিছু মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘আমরা দেশের সর্বোচ্চ পদে থাকা ব্যক্তিকে নিয়ে কথা বলছি। মতভেদ বা ক্ষোভ প্রকাশ করতেই পারেন, কিন্তু তা যেন শালীনতার সঙ্গে হয় এবং অপমানজনক ভাষা ব্যবহার না করা হয়।’

    ভূমির এই বক্তব্যের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকেই তাঁর পোস্টে মন্তব্য করে বলেন, প্রতিবাদকারীদের ভাষার সমালোচনা করলেও ২০ জুলাই সংসদ অভিযানের সময় ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ, মারধর এবং অস্ত্র তাক করার ঘটনায় তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।

    একজন ব্যবহারকারী লেখেন, ‘কোনটা বেশি ভুল— কাউকে গালি দেওয়া, নাকি একে-৪৭ তাক করে গুলি চালানো? আপনি ভাষার নিন্দা করছেন, কিন্তু ছাত্রদের উপর হওয়া হিংসার নিন্দা করছেন না।’

    আরেকজন মন্তব্য করেন, ‘যখন আমাদের মন্ত্রীরাও এমন ভাষা ব্যবহার করেন, তখনও তাঁদের সমালোচনা করা উচিত।’ অন্য এক নেটিজেন লেখেন, ‘সম্মান চেয়ে নেওয়া যায় না, অর্জন করতে হয়।’

    উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নফাঁস এবং অন্যান্য পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে শুরু হওয়া এই আন্দোলনে ককরোচ জনতা পার্টি (CJP)-র নেতৃত্বে হাজার হাজার ছাত্র রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। দাবি না মানায় ২০ জুলাই সংসদের উদ্দেশে মিছিল করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের আটকাতে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। পুলিশকর্মীদের হাতে ছাত্রদের মারধরের একাধিক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়, যা নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একই সময়ে কিছু প্রতিবাদকারীর মুখে রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করতেও দেখা যায়, যা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Bhumi Pednekar: জেন জি-র ভাষা নিয়ে মুখ খুলে ট্রোল ভূমি! ‘পুলিশ একে ৪৭ নিয়ে যখন এল, তখন কোথায় ছিলেন’, উঠল পালটা প্রশ্ন
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