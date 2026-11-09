‘ভোর ৩টের সময়ও বাজি ফাটছে’, মুম্বইয়ের বাড়তে থাকা বায়ুদূষণ নিয়ে চিন্তায় ভূমি

দিওয়ালির রাতে বাজি ফাটানোর কারণে মুম্বইয়ে দূষণের মাত্রা তীব্রভাবে বেড়ে যায় এবং সোমবার সকালে শহরের ২৫টি বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে নয়টিতেই নিম্নমানের বায়ু রেকর্ড করা হয় । সোমবার সকালে মুম্বাইয়ের সামগ্রিক বায়ুমান সূচক (একিউআই) ছিল ১৭১, যা শহরটিকে মাঝারি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করে। এবার এই বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করলেন ভূমি পেডনেকার।
কী লিখেছেন ভূমি?
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে তিনি লিখেছেন, ‘বাড়িতে আগুন লেগেছে, বায়ুর গুণমান সূচক (AQI) বিপজ্জনক, রাস্তাঘাট আবর্জনায় ভরা, এখন রাত ৩টা বাজে আর আমি শুধু বিকট পটকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমাদের রাস্তাঘাটে লোকজন খোলা জায়গায় বাজি ফাটাচ্ছিল, এমনকি যখন এর অনুমতি নেই। এটা হৃদয়বিদারক। @my bmc ®mumbaipolice।’
সোমবার সকালে তিনি একটি পোস্টও শেয়ার করেছেন, যেখানে লেখা ছিল: ‘দীপাবলি হলো আলো, ভালোবাসা, পরিবার এবং নতুন শুরুর উৎসব। কিন্তু প্রতি বছর, এই উদযাপনের সাথে সাথে একটি পরিচিত পরিণতিও আসে: দূষিত বাতাস, বাজি পোড়ানোর বর্জ্য, কোলাহল এবং ভীতসন্ত্রস্ত পশু। বাজি থেকে নির্গত সূক্ষ্ম কণা এবং অন্যান্য দূষক পদার্থ এমনিতেই কঠিন বায়ু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। আর এর প্রভাব সবার উপর সমানভাবে পড়ে না। শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, শ্বাসকষ্টে ভোগা ব্যক্তি এবং পশুরা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এই বছর, আসুন আমরা এমন একটি সিদ্ধান্ত নিই যা নিজেদের জন্য কথা বলতে অক্ষম ব্যক্তিরাসহ প্রত্যেককে এই উৎসব উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে।’
কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি) অনুসারে, ০-৫০ এর এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ভালো, ৫১-১০০ সন্তোষজনক, ১০১-২০০ মাঝারি, ২০১-৩০০ খারাপ, ৩০১-৪০০ খুব খারাপ এবং ৪০১-৫০০ মারাত্মক বলে বিবেচিত হয়।
সোমবার সকালে, ৯টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বায়ুর মান নিম্ন, ১২টি কেন্দ্রে মাঝারি, তিনটি কেন্দ্রে সন্তোষজনক এবং শুধুমাত্র বোরিভালি পূর্বে ভালো বায়ুর মান রেকর্ড করা হয়েছে।