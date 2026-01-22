'বড় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলাম…', ট্রোলিং শিকার হয়ে যা করেছিলেন ভূমি

Edit Profile
    'বড় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলাম…', ট্রোলিং শিকার হয়ে যা করেছিলেন ভূমি

    নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘দ্য রয়্যালস’ মনে আছে? এই সিরিজে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এই অভিনেত্রী। সিরিজটি মুক্তির পর নায়িকার অভিনয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ফলস্বরূপ, তিনি অভিনয় থেকে নয় মাসের বিরতি নেন। আন্দাজ করতে পারছেন তিনি কে?

    Published on: Jan 22, 2026 6:44 PM IST
    By Sayani Rana
    নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘দ্য রয়্যালস’ মনে আছে? এই সিরিজে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ভূমি পেডনেকর। সিরিজটি মুক্তির পর নায়িকার অভিনয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ফলস্বরূপ, তিনি অভিনয় থেকে নয় মাসের বিরতি নেন। হ্যাঁ, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। সাক্ষাৎকারের সময়, তিনি এই নয় মাস ধরে নিজের উপর কীভাবে কাজ করেছেন তাও শেয়ার করেছেন।

    আরও পড়ুন: একের পর এক হিট ছবি রয়েছে মিমির ঝুলিতে, 'অভিনয় করব না আমি ১০ বছর পর…’, তার সত্ত্বেও বড় সিদ্ধান্ত মিমির!

    তিনি হলেন ভূমি পেডনেকর দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘প্রচুর ট্রোলিং হচ্ছিল। আমার সমালোচনা হচ্ছিল। আমার অভিনয় নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল। এর ফলে আমি আমার জীবন সম্পর্কে কিছু বড় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা ছিল বিরতি নেওয়া। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করিনি যে, আমি অভিনয় থেকে বিরতি নিচ্ছি কারণ আমি নাটক চাই না।’

    ভূমি আরও বলেন, ‘নয় মাস হয়ে গেল আমি বিরতি নিয়েছি। এই নয় মাসে আমি কোনও ছবি বা সিরিজের সেটে যাইনি। এই বিরতির সময় আমি কেবল সিনেমা দেখেছি, বই পড়েছি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স করেছি এবং আমার জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছি।’

    আরও পড়ুন: 'প্রথমে ভাবলাম সুচিত্রা সেন…', টানা চোখ, খোলা চুলে আরাত্রিকা ছবি দিতেই ফের মহানায়িকার সঙ্গে তুলনা টানলেন নেটিজেনরা

    ভূমি বলেন, ‘আমি ক্লান্ত ছিলাম। একজন অভিনেতা হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে আমি কে, ভূমি কে তা আমি পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলাম, তাই আমাকে একটু বিরতি নিতে হয়েছিল। আমাকে কোলাহল থেকে দূরে সরে এসে এমন মানুষদের খুঁজে বের করতে হয়েছিল যাঁরা আমার সত্যিকারের শুভাকাঙক্ষী এবং যাঁদের সত্যিকার অর্থে ভালো কিছু বলার আছে।’

    ভূমি আরও বলেন, 'আমি আমার কাজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি সত্যিই অভিনয় করতে পারি? আমার মধ্যে কি এটা আছে? তারপর আমি বুঝতে পারলাম যে আমার যা ছিল তা হালকাভাবে নেওয়া বন্ধ করা উচিত। আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে সকলে 'দ্য রয়েল' দেখেছে এবং আমাকে বলেছে যে আমি কোথায় ভুল করছি। তাদের কারণেই আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে ভূমির সঙ্গে এবং একজন অভিনেতা হিসেবে ভূমির সঙ্গে আবার সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছি।'

    নয় মাস বিরতির পর, ভূমি আবারও আসছেন। তার সিরিজ ‘দলদল’ ৩০ জানুয়ারি থেকে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে সম্প্রচারিত হবে।

