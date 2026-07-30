Bhumi Pednekar: শ্রাবণের প্রথম দিনে শিব আরাধনায় ভূমি পেডনেকর, তাও মানুষ কেন তাঁকে ট্রোল করছে?
শ্রাবণ মাসের শুরুতেই শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করতে মন্দিরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর। কিন্তু তাঁর ভক্তির চেয়ে বেশি নজর কেড়েছে কালো সানগ্লাস পরে পূজা করার ছবি। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। অনেকের দাবি, এটি ভক্তির চেয়ে ফটোশুট বলেই বেশি মনে হয়েছে।
শ্রাবণ মাসের শুরুতেই ভগবান শিবের আরাধনায় মগ্ন হলেন অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর (Bhumi Pednekar)। বৃহস্পতিবার তিনি নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও এবং কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে তাঁকে শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করতে দেখা যায়। তবে তাঁর ভক্তির চেয়ে বেশি চর্চায় এসেছে তাঁর পোশাক ও লুক, যা ঘিরেই শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা।
ভিডিওতে দেখা যায়, ভূমি কালো টপ, নীল ডেনিম জিন্স এবং কালো সানগ্লাস পরে শিবলিঙ্গে জল ঢালছেন। নেটিজেনদের একাংশের আপত্তি মূলত সানগ্লাস পরা নিয়েই। তাঁদের দাবি, পূজার সময় কালো চশমা পরে থাকায় গোটা বিষয়টি ভক্তির চেয়ে ‘ফটোশুট’-এর মতোই বেশি মনে হয়েছে।
কমেন্ট বক্সে একাধিক ব্যবহারকারী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একজন লিখেছেন, "পুজো করতে এসে কালো চশমা পরার কী দরকার ছিল?" আরেকজনের মন্তব্য, "মহাদেবের ভক্তির চেয়ে এটা ফটোশুটই বেশি মনে হচ্ছে।" অন্য একজন কটাক্ষ করে লেখেন, "মন্দিরে এসেছেন ভগবানের পূজা করতে, নাকি ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে?" আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, “পুজোতেও ফ্যাশন জরুরি? অন্তত চশমাটা খুলতে পারতেন!”
তবে এই সমালোচনার মাঝেও নিজের পোস্টে আধ্যাত্মিক বার্তা দিয়েছেন ভূমি। তিনি লেখেন, "শ্রাবণের এই পবিত্র সূচনায় আমি ঈশ্বরের কাছে সহজ জীবন চাই না, বরং প্রতিটি পরিস্থিতিতে মর্যাদা ও দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি চাই। হর হর মহাদেব!"
কাজের ক্ষেত্রে, ভূমিকে আগামীতে ঐতিহাসিক ছবি 'দ্য প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ'-এ দেখা যাবে। পরিচালক Sandeep Singh-এর এই ছবিতে তিনি সাহসী যোদ্ধা রানি বেলভাড়ি মল্লাম্মার চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিটির মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
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