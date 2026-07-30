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    Bhumi Pednekar: শ্রাবণের প্রথম দিনে শিব আরাধনায় ভূমি পেডনেকর, তাও মানুষ কেন তাঁকে ট্রোল করছে?

    শ্রাবণ মাসের শুরুতেই শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করতে মন্দিরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর। কিন্তু তাঁর ভক্তির চেয়ে বেশি নজর কেড়েছে কালো সানগ্লাস পরে পূজা করার ছবি। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। অনেকের দাবি, এটি ভক্তির চেয়ে ফটোশুট বলেই বেশি মনে হয়েছে।

    Published on: Jul 30, 2026, 13:29:16 IST
    By Tulika Samadder
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    শ্রাবণ মাসের শুরুতেই ভগবান শিবের আরাধনায় মগ্ন হলেন অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর (Bhumi Pednekar)। বৃহস্পতিবার তিনি নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও এবং কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে তাঁকে শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করতে দেখা যায়। তবে তাঁর ভক্তির চেয়ে বেশি চর্চায় এসেছে তাঁর পোশাক ও লুক, যা ঘিরেই শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা।

    কেন ট্রোল করা হচ্ছে ভূমি পেডনেকরকে?
    কেন ট্রোল করা হচ্ছে ভূমি পেডনেকরকে?

    ভিডিওতে দেখা যায়, ভূমি কালো টপ, নীল ডেনিম জিন্স এবং কালো সানগ্লাস পরে শিবলিঙ্গে জল ঢালছেন। নেটিজেনদের একাংশের আপত্তি মূলত সানগ্লাস পরা নিয়েই। তাঁদের দাবি, পূজার সময় কালো চশমা পরে থাকায় গোটা বিষয়টি ভক্তির চেয়ে ‘ফটোশুট’-এর মতোই বেশি মনে হয়েছে।

    কমেন্ট বক্সে একাধিক ব্যবহারকারী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একজন লিখেছেন, "পুজো করতে এসে কালো চশমা পরার কী দরকার ছিল?" আরেকজনের মন্তব্য, "মহাদেবের ভক্তির চেয়ে এটা ফটোশুটই বেশি মনে হচ্ছে।" অন্য একজন কটাক্ষ করে লেখেন, "মন্দিরে এসেছেন ভগবানের পূজা করতে, নাকি ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে?" আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, “পুজোতেও ফ্যাশন জরুরি? অন্তত চশমাটা খুলতে পারতেন!”

    তবে এই সমালোচনার মাঝেও নিজের পোস্টে আধ্যাত্মিক বার্তা দিয়েছেন ভূমি। তিনি লেখেন, "শ্রাবণের এই পবিত্র সূচনায় আমি ঈশ্বরের কাছে সহজ জীবন চাই না, বরং প্রতিটি পরিস্থিতিতে মর্যাদা ও দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি চাই। হর হর মহাদেব!"

    কাজের ক্ষেত্রে, ভূমিকে আগামীতে ঐতিহাসিক ছবি 'দ্য প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ'-এ দেখা যাবে। পরিচালক Sandeep Singh-এর এই ছবিতে তিনি সাহসী যোদ্ধা রানি বেলভাড়ি মল্লাম্মার চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিটির মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Bhumi Pednekar: শ্রাবণের প্রথম দিনে শিব আরাধনায় ভূমি পেডনেকর, তাও মানুষ কেন তাঁকে ট্রোল করছে?
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