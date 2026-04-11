সলমন খানের মাতৃভূমি নিয়ে জটিলতা! ছবির ৪০ শতাংশ শ্যুট করা হল পুণরায়, কী সমস্যা হল

সলমন খানের মাতৃভূমি নিয়ে জটিলতা! ছবির ৪০ শতাংশ শ্যুট করা হল পুণরায়, কী সমস্যা হল
সলমন খান বর্তমানে তার আসন্ন ছবি 'মাতৃভূমি' নিয়ে খবরের শিরোনামে রয়েছেন। প্রথম ছবির নাম দেওয়া হয়েছিল ব্যাটেল অফ গলওয়ান। এখন জানা গিয়েছে যে, ছবিতে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সিনেমার ৪০ শতাংশ পুনরায় শ্যুট করা হয়েছে।
পরিচালক আপূর্ব লাখিয়ার সিনেমা ‘মাতৃভূমি’ (পূর্বে যার নাম ছিল ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’) নিয়ে বড় খবর সামনে এসেছে। সলমন খানের এই ছবিতে বেশ কিছু বড় পরিবর্তন করা হয়েছে, যার কারণে ছবির প্রায় ৪০ শতাংশ অংশ পুনরায় শুট করা হয়েছে। ছবির নতুন কাট ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া হয়েছে। এখন সলমন খানের এই ছবির এনওসি (No Objection Certificate)-র অপেক্ষা করা হচ্ছে।
এই সিনেমা ২০২০ সালে ভারত ও চিনের মধ্যে হওয়া সংঘর্ষকে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, তবে বর্তমানে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নত হওয়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ছবির বিষয়বস্তুতে পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছে।
ভারত-চীন সম্পর্কের উন্নতির কারণে ছবিতে পরিবর্তন
বলি হাঙ্গামার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘চিন এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়েছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সলমন খানের ছবির কনটেন্ট নিয়ে কিছু আপত্তি তুলেছিল, যা এখন পরিবর্তন করা হয়েছে।’
ছবির ৪০ শতাংশ অংশ পুনরায় শুট করা হয়েছে
সূত্রের বরাত দিয়ে মিডিয়া পোর্টালকে জানানো হয়েছে, ‘আগে এই ছবিটি সত্য ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পর সলমন খান এবং পরিচালক আপূর্ব লাখিয়া ছবির প্রায় ৪০ শতাংশ অংশ পুনরায় শুট করেছেন। এই রি-শুটে ছবিটিকে আরও কাল্পনিক করা হয়েছে। ছবিতে কিছু রোমান্টিক দৃশ্য এবং ব্যাকস্টোরির মতো বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। নির্মাতারা ছবির নতুন কাট জমা দিয়েছেন এবং এখন তারা এনওসির অপেক্ষায় আছেন। তবে মন্ত্রণালয়ের এখনও কিছু আশঙ্কা রয়েছে।’
ছবিতে থাকবে না চিনের নাম
রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘সলমন খানের ছবির জন্য যেসব অনুরোধ করা হয়েছে তার মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, ছবিতে চিনের নাম ব্যবহার করা যাবে না। নির্মাতাদের এই বিষয়ে আগেই জানানো হয়েছিল। ‘মাতৃভূমি’-এর যে নতুন কাট জমা দেওয়া হয়েছে, সেখানে চিনের নাম কোথাও উল্লেখ নেই।’
তবে এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা আপূর্ব লাখিয়া বা অভিনেতা সলমন খানের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য আসেনি।
১৭ এপ্রিল মুক্তির কথা ছিল
‘মাতৃভূমি’ চলচ্চিত্রটির আগের নাম ছিল ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’। ছবিটি আগে ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তবে এখন এর মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ছবিটি মে মাসে মুক্তি পেতে পারে, যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।
এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণের পরিচালক ওয়ামশি পেডিপল্লির একটি নতুন সিনেমাও সাইন করে ফেলেছেন সলমন খান। জানা গিয়েছে, এই ছবিতে ভাইজানের সঙ্গে নয়নতারাও অভিনয় করবেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটি আগামী বছর ঈদে মুক্তি পেতে পারে।
