ধর্মান্তরিত হতে হিমাংশিকে চাপ দিয়েছিলেন আসিম? ব্রেকআপ বিতর্কে নয়া দাবি নায়কের

ধর্মান্তরিত হতে হিমাংশিকে চাপ দিয়েছিলেন আসিম? ব্রেকআপ বিতর্কে নয়া দাবি নায়কের
ইসলামের পথে প্রেমিকাকে চালিত করতে চাইছিলেন আসিম? তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ প্রাক্তন প্রেমিকা হিমাংশির।
'বিগ বস ১৩' কাছাকাছি এনেছিল আসিম রিয়াজ ও হিমাংশী খুরানাকে। বিগ বসের ঘরে প্রেম, এরপর বিচ্ছেদ। আচমকাই তাঁদের ব্রেকআপ বিতর্ক সংবাদ শিরোনামে। নেপথ্যে আসিমকে নিয়ে হিমাংশীর সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য। পাঞ্জাবি নায়িকার অভিযোগ ছিল ধর্ম পরিবর্তনের জন্য চাপ দেন আসিম, এবার হিমাংশীর বিরুদ্ধে নতুন দাবি নিয়ে হাজির হলেন বিগ বসের রানার আপ। আসিমের দাবি, ব্রেকআপের মাত্র তিন মাস পরেই হিমাংশী নিজে থেকে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং আবার সম্পর্কে ফিরতে চেয়েছিলেন।
হিমাংশীর মেসেজ ও আসিমের হুঁশিয়ারি
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম X-এ (সাবেক টুইটার) একটি পোস্টের মাধ্যমে আসিম এই বিস্ফোরক দাবি জানান। আসিম লেখেন, বিচ্ছেদের পর চলতি বছরের মার্চ মাসেই হিমাংশী তাঁকে মেসেজ করে পুনরায় সম্পর্ক জোড়া লাগানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
প্রমাণ প্রকাশের হুমকি: আসিম স্পষ্ট জানান, তাঁদের কথোপকথনের স্ক্রিনশট এখনও তাঁর কাছে সুরক্ষিত রয়েছে। প্রয়োজন পড়লে ভবিষ্যতে তিনি সেই চ্যাটের স্ক্রিনশট প্রকাশ্যে আনবেন।
ধর্ম পরিবর্তন বিতর্ক ও হিমাংশীর বক্তব্য
সম্প্রতি পারস ছাবড়ার একটি পডকাস্টে উপস্থিত হয়ে হিমাংশী জানান যে, ধর্মগত পার্থক্যের কারণেই মূলত তাঁদের ৪ বছরের সম্পর্কের ইতি ঘটে। তিনি বলেন, আসিম সরাসরি ধর্মান্তরিত হতে না বললেও তাঁর নিজের ধর্মের ভালো দিকগুলো মেনে নিয়ে তা গ্রহণ করতে বলতেন, যা হিমাংশীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।
পারস ছাবড়াকেও তীব্র আক্রমণ আসিমের
হিমাংশীর এই বক্তব্যের জবাবে আসিম ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ পোস্ট দিয়ে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ অস্বীকার করেন। একইসাথে পডকাস্টের সঞ্চালক ও প্রাক্তন প্রতিযোগী পারস ছাবড়াকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন তিনি। পুরনো সম্পর্ক নিয়ে ট্রোল করা ও গসিপ ছড়ানোর সমালোচনা করে পারসকে জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার পরামর্শ দেন আসিম।
বিতর্কের মাঝে শান্ত হিমাংশী
সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিশাল কাদা ছোড়াছুড়ির মাঝে হিমাংশী অবশ্য বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ। বিতর্কের পর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ছুটির মেজাজের একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, "সাচ আ পিসফুল ডে" (আজকের দিনটি খুবই শান্তিময়)।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More