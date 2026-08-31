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নন্দিনীর কথার মাঝে উঠে গেলেন ভরত কল, প্রতিবাদ মনামীর! কে হবে প্রথম ক্যাপ্টেন, বিগ বস বাংলায় ধুন্ধুমার

বিগ বসের ঘর ঢুকেই শোওয়ার খাট নিয়ে ঝামেলা। আর এবার প্রথম ক্যাপ্টেন কে হবে, তা নিয়ে তু তু ম্যায় ম্যায়। নন্দিনীর কথার মাঝে উঠে চলে যান ভরত। যা মোটেও ভালো লাগেনি মনামীর। তিনি সরাসরি এর প্রতিবাদও করেন। 

Published on: Aug 31, 2026, 19:30:41 IST
By Tulika Samadder
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শুরু হয়ে গিয়েছে বিগ বস বাংলার নতুন সিজন। আর প্রথম দিনেই ঘরে ঝামেলা। প্রথমেই ঝগড়া শুরু হয় সিঙ্গেল বেড কে কে পাবে তা নিয়ে। বিগ বসের ঘরে ঢুকেই সিঙ্গেল বেড দখলে নেন মনামী, ভরত কল। এদিকে শেষে প্রবেশ করা সোনামণি, সৃজলাদের দাবি সবাই আসার পর, আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল।

বিগ বস আপডেট।
বিগ বস আপডেট।

এরপরই বিগ বস নিজের টুইস্ট সামনে রাখেন। একটি চিঠির মাধ্যমে অনিন্দ্য সেনগুপ্তকে জানানো হয় যে, যেহেতু ঘরে প্রবেশের সময় কোনো প্রতিযোগী তাঁকে বেছে নেয়নি, তাই তিনি একটি বিশেষ শক্তি পাবেন। আর সেটা হল, নিজের পছন্দের কোনো একটি সিঙ্গেল বা ডবল বেড তিনি নিতে পারবেন। এদিকে অনিন্দ্যর প্রথম থেকেই ইচ্ছে ছিল, তিনি ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে গার্ডেন এরিয়াতে শোবেনা। সেই কারণে তিনি নিজে একটি সিঙ্গেল বেড বেছে নিয়ে তা দিয়ে দেন সৃজলাকে। এবার সৃজলাকে এভাবে সিঙ্গেল বেড দেওয়া একেবারে মনে ধরে না ঝিলমের। প্রথম থেকেই তিনি বলে আসছিলেন, যেহেতু ঘুমের মধ্যে তাঁর হাত-পা ছোঁড়ার সমস্যা রয়েছে, তাই তিনি কারও সাথেই নাকি শুতে পারেন না!

তবে এই ঝগড়া কিন্তু খাট ভাগাভাগিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ সোমবারের এপিসোডে দেখা যাবে বিগ বসের ঘরে প্রথম ক্যাপ্টেন নির্বাচন। আর ক্যাপ্টেন হওয়ার দাবি জানাচ্ছে সোনামণি সাহা, নন্দিনী দত্ত। এবার নন্দিনী যখন ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরছিলেন, তখন আচমকাই ভরত কলকে সোফা ছেড়ে উঠে যেতে দেখা যায়।

আর নন্দিনীর হয়ে সরব হতে দেখা যায় মনামীকে। তিনি বলে ওঠেন, ‘রিকোয়েস্ট করব ভরতদাকে যখন কোনো সদস্য কোনো কথা বলছে, তখন যেন উঠে চলে না যায়’! অর্থাৎ প্রথম ক্যাপ্টেন হওয়ার দাবিদার বিগ বসের নারীবাহিনী। এখন দেখার কার পক্ষে শিঁকে ছেড়ে। আর ভবিষ্যতে কে কার পরম বন্ধু হয়ে ওঠেন, আর কে শত্রু!

এবারের বিগ বসে জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেতা, গায়ক, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার-রা। ঘরবন্দি মনামী ঘোষ, ভরত কল, সোনামণি সাহা, সৃজলা গুহ, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, সোহিনী পাল, আলেকজান্দ্রা টেলর, সায়ক চক্রবর্তী, নিরঞ্জন মণ্ডল, ঝিলম গুপ্ত, দুর্নিবার সাহা, তনুশ্রী রায় দাস, দীপেন্দু বিশ্বাস, নন্দিনী দত্তের মতো তারকারা। তিন মাসে কতটা জলঘোলা হয় তা দেখার জন্য মুখিয়ে দর্শকরা।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/নন্দিনীর কথার মাঝে উঠে গেলেন ভরত কল, প্রতিবাদ মনামীর! কে হবে প্রথম ক্যাপ্টেন, বিগ বস বাংলায় ধুন্ধুমার
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